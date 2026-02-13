ETV Bharat / technology

మార్కెట్లోకి ఇండియా ఫస్ట్ 'ఆటోప్లేన్'​- సింగిల్ ఛార్జ్​తో 200km రేంజ్

200km రేంజ్, 3 డ్రైవింగ్ మోడ్​లతో భారత మార్కెట్లో మహింద్రా ఉడో ఇ-ఆటో లాంఛ్ అయింది.

Mahindra Udo e-Auto Launched in India
Mahindra Udo e-Auto Launched in India (Image Credit: YouTube / Mahindra Last Mile Mobility Limited)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఎలక్ట్రిక్ త్రీ-వీలర్లు, మినీ వాణిజ్య వాహనాల తయారీ సంస్థ మహింద్రా లాస్ట్ మైల్ మొబిలిటీ లిమిటెడ్ (MLMML) కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటోను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ఇ-ఆటోను "మహింద్రా ఉడో" పేరుతో విడుదల చేశారు. ఇది ప్రయాణికుల సౌకర్యంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంది. ఈ ఉడోను మహింద్రా జహీరాబాద్ ప్లాంట్‌లో తయారు చేస్తున్నారు.

మహింద్రా ఉడో ఇ-ఆటో ధర వివరాలు: దీని పరిచయ ధర రూ. 3.59 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). లాంఛ్ ఆఫర్​లో భాగంగా ఈ ధరకు అందిస్తున్నట్లు, ఆ తర్వాత దీని ధరను రూ. 3.84 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)కు పెంచనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే ఈ లాంఛ్ ఆఫర్ ఎంతకాలం అందుబాటులో ఉంటుందో స్పష్టతనివ్వలేదు. ఇది 1.5 లక్షల కిమీ లేదా 6 సంవత్సరాల వారంటీతో వస్తుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు మహింద్రా లాస్ట్ మైల్ మొబిలిటీ డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు.

మహింద్రా ఉడో ఇ-ఆటో డిజైన్: ఈ ఆటోను విమానం నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్​లో రూపొందించినట్లు కంపెనీ చెబుతోంది. దీన్ని ఇండియా ఫస్ట్ "ఆటోప్లేన్"​గా పిలుస్తోంది. ఇంకా ఉడో అంటే హిందీలో "ఎగరడం" అని జోడించింది. ఇకపోతే బోల్డ్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, పెద్ద శిల్పకళా అద్దాలు, పనోరమిక్ విండ్‌షీల్డ్ దీనికి సంప్రదాయ త్రీ-వీలర్ల కంటే మరింత ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తాయి. ఇది దాని అత్యుత్తమ సౌకర్యం, పనితీరు, భద్రత ద్వారా విభిన్నంగా ఉంటుందని మహింద్రా తెలిపింది.

ఉడో డ్రైవర్లు, ప్రయాణీకుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎర్గోనామిక్‌గా రూపొందించిన సీట్లతో వస్తుంది. ఇందులో డ్రైవర్ కోసం పైలట్ సీటు ఉంటుంది, ఇది సెగ్మెంట్‌లోని ఇతర ఆటోల కంటే దాదాపు 20 శాతం మందంగా ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ త్రీ వీలర్ సుదూర ప్రయాణాలకు లాంజ్ లాంటి సౌకర్యాన్ని అందించేందుకు విశాలమైన హెడ్‌రూమ్, లెగ్‌రూమ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇంకా ఇందులో స్వతంత్ర వెనుక సస్పెన్షన్, డ్యూయల్ ఫోర్క్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్‌ ఉంది, ఇది ఆటో మెరుగైన రైడ్ క్వాలిటీని అందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

Mahindra Udo e-Auto Launched in India
Mahindra Udo e-Auto Launched in India (Image credit: X/@Mahindra)

మహింద్రా ఉడో బ్యాటరీ, రేంజ్, ఫీచర్లు: ఉడో IP67 రేటింగ్ కలిగిన 11.7kWh లేజర్-వెల్డెడ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఈ ఆటో పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ (PMS) మోటారుతో శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 13.41 bhp గరిష్ఠ పవర్ అవుట్‌పుట్, 52 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఆటో 200 km (265 km ARAI-సర్టిఫైడ్ రేంజ్) వాస్తవ ప్రపంచ రేంజ్​ అందిస్తుంది. ఇందులో రేంజ్, రైడ్, రేస్‌తో సహా మూడు రైడ్ మోడ్‌లు ఉంటాయి. రేస్ మోడ్​లో దీని టాప్​ స్పీడ్ గంటకు 55 కిలోమీటర్లు. ఇది హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, క్రీప్ ఫంక్షన్‌లను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ ఉడో 12-అంగుళాల ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లపై నడుస్తుంది.

TAGGED:

MAHINDRA UDO AUTO
MAHINDRA UDO PRICE
MAHINDRA UDO BATTERY
MAHINDRA UDO SPECIFICATIONS
MAHINDRA UDO E AUTO LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.