మహింద్రా మాస్టర్ ప్లాన్: జూన్ 2027 నాటికి 4 కొత్త SUVలు, ఓ EV కూడా!
మహింద్రా అండ్ మహింద్రా జూన్ 2027 నాటికి భారత మార్కెట్లో నాలుగు సరికొత్త SUVలను ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. వీటిలో అధునాతన ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ (EV) కూడా భాగం కానుంది.
Published : November 6, 2026 at 4:59 PM IST
Hyderabad: దేశీయ SUV దిగ్గజం మహింద్రా అండ్ మహింద్రా 2027 కోసం భారీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. 2027 క్యాలెండర్ సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో భారత మార్కెట్లోకి నాలుగు కొత్త SUVలను విడుదల చేయనున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ నాలుగు మోడళ్లలో NU-IQ ప్లాట్ఫామ్పై రూపొందిన సరికొత్త మోడల్, పూర్తిస్థాయి బ్యాటరీ-ఎలక్ట్రిక్ SUV, 'లైఫ్స్టైలర్' పికప్ ట్రక్, ఇప్పటికే ఉన్న ఒక మోడల్ చెందిన అప్డేటెడ్ వెర్షన్ (ఫేస్లిఫ్టెడ్) ఉండనున్నాయి. వీటితో పాటు 2027 జూన్ నాటికి ఒక కొత్త లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్ (LCV)ను కూడా మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నట్లు మహింద్రా ప్రకటించింది.
"2027 మొదటి అర్ధభాగంలో ఐదు కీలక ఉత్పత్తులను విడుదల చేయడానికి కంపెనీ సిద్ధమవుతోంది. వీటిలో NU-IQ ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారిత సరికొత్త మోడల్, పూర్తిస్థాయి బ్యాటరీ-ఎలక్ట్రిక్, లైఫ్స్టైలర్ వాహనం, అప్డేటెడ్ మోడల్, కొత్త LCV ఉన్నాయి." - రాజేశ్ జెజురికర్, మహింద్రా & మహింద్రా ఆటో అండ్ ఫామ్ బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, సీఈవో
మహింద్రా అండ్ మహింద్రా విక్రయాలు: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY27) గత త్రైమాసికంలో (జులై–సెప్టెంబర్) మహింద్రా మొత్తం 1,83,000 వాహనాలను విక్రయించింది. ఇందులో 23,345 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVలు) ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, మహింద్రా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణి (EV portfolio) దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న బెస్ట్ సెల్లర్స్గా నిలుస్తున్నాయి. వీటిలో 'మహీంద్రా XEV 9e', 'XEV 9S' వంటి ప్రముఖ మోడళ్లు ఉన్నాయి.
మరోవైపు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) రెండో త్రైమాసికంలో (Q2), మహింద్రా విక్రయించిన మొత్తం ప్యాసింజర్ వాహనాల్లో ఎలక్ట్రిక్ SUVల వాటా 12.7 శాతానికి చేరింది. ఈ ఫలితాలపై మహింద్రా అండ్ మహింద్రా ఆటో & ఫార్మ్ సెక్టార్ సీఈవో రాజేష్ జెజురికర్ స్పందిస్తూ.. "మార్కెట్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా మేము పూర్తి సామర్థ్యంతో, వాస్తవానికి సామర్థ్యాన్ని మించి మరీ పనిచేస్తున్నాం. గణాంకాలను బట్టి చూస్తే, ప్రస్తుత డిమాండ్ను అందుకోవడంలో మాకు ఉత్పత్తి సామర్థ్య పరిమితులు (capacity constraints) ప్రధాన సవాలుగా మారాయి." అని పేర్కొన్నారు.
గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, మహింద్రా ఇటీవల తన నెలవారీ ప్యాసింజర్ వాహనాల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 68,000 యూనిట్లకు పెంచింది. FY27 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి ఈ సామర్థ్యాన్ని 82,000 యూనిట్లకు విస్తరించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో 70,000 పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలు, అలాగే 12,000 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఉండనున్నాయి.
కంపెనీ మొత్తం ఉత్పత్తి సామర్థ్యంలో 14,000 యూనిట్లను వచ్చే ఏడాది మార్కెట్లోకి రానున్న సరికొత్త మోడళ్ల కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించనున్నారు.
"మా వద్ద అనేక కొత్త ఉత్పత్తులు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఉత్పత్తి సామర్థ్యం విస్తరణతో పాటు ఇవి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికం (Q4) నుంచి 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం (FY28) వరకు కంపెనీకి మరింత బలమైన ఊపును అందిస్తాయని బలంగా నమ్ముతున్నాం." - రాజేష్ జెజురికర్
కాగా, దేశంలోని ఇతర కార్ల తయారీ సంస్థల తరహాలోనే, మహింద్రా అండ్ మహింద్రా కూడా తన ఎస్యూవీల (SUVs) ధరలను సగటున 2.7 శాతం మేర పెంచింది. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ మార్కెట్లో విశేష ఆదరణ పొందుతున్న మహింద్రా స్కార్పియో-ఎన్ (Scorpio-N), స్కార్పియో క్లాసిక్, థార్ (Thar), థార్ రాక్స్ (Thar Roxx) వంటి ప్రముఖ వాహనాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికానికి (Q2 FY27) సంబంధించి కంపెనీ అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను సాధించింది. ఈ క్వార్టర్లో కంపెనీ స్టాండ్అలోన్ PAT (Profit After Tax) గతేడాదితో పోలిస్తే 12.9 శాతం వృద్ధితో రూ. 5,102 కోట్లకు చేరింది.