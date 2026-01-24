ETV Bharat / technology

మహింద్రా థార్ రాక్స్​లో కొత్తగా 'స్టార్' ఎడిషన్​- రూ. 16.85 లక్షలకే!

మహింద్రా థార్ రాక్స్​ ఆధారిత థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్‌ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని ధర రూ. 16.85 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

Mahindra Thar Roxx Star Edition Launched in India
Mahindra Thar Roxx Star Edition Launched in India (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 24, 2026 at 2:01 PM IST

Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా తన "మహింద్రా థార్ రాక్స్"లో కొత్త ప్రత్యేక ఎడిషన్‌ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని "థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్‌"గా ప్రవేశపెట్టింది. దీని ధర రూ. 16.85 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. స్టాండర్డ్ SUVతో పోలిస్తే థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్‌లో కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులు ఉన్నాయి. ఇది రియర్-వీల్-డ్రైవ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్‌లతో లభిస్తుంది.

మహింద్రా థార్ రోక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ ధర:

మహింద్రా థార్ రోక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ వేరియంట్లుధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ 4x2 రూ. 17.85 లక్షలు
డీజిల్ మాన్యువల్ 4x2రూ. 16.85 లక్షలు
డీజిల్ ఆటోమేటిక్ 4x2రూ. 18.35 లక్షలు

మహింద్రా థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ ఎక్స్‌టీరియర్: కారు బాహ్య డిజైన్‌లో అతిపెద్ద తేడా సిట్రిన్ ఎల్లో పెయింట్ ఫినిషింగ్. ఈ కలర్ ఆప్షన్ స్టాండర్డ్ థార్ రాక్స్‌లో అందుబాటులో లేదు. దీనితో పాటు, కొనుగోలుదారులు ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను టాంగో రెడ్, ఎవరెస్ట్ వైట్, స్టీల్త్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్‌లలో కూడా ఎంచుకోవచ్చు. కొత్త ఎక్స్​టీరియర్ రంగుతో పాటు, ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్‌లో పియానో ​​బ్లాక్ గ్రిల్, 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి బ్లాక్-అవుట్ కాస్మెటిక్ డీటెయిల్స్​ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా, ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్‌లో C-పిల్లర్‌పై వేరియంట్-స్పెసిఫిక్ బ్యాడ్జింగ్ కూడా ఉంది.

మహింద్రా థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ క్యాబిన్‌లో స్టాండర్డ్ SU ఐవరీ వైట్ లేదా మోచా బ్రౌన్‌కు బదులుగా స్వెడ్ యాక్సెంట్స్​తో బ్లాక్ లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ ఉంటుంది. ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్‌ప్లేతో కూడిన 10.25-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, ఆల్-LED లైటింగ్ వంటి లేటెస్ట్ సౌకర్యాలను అందిస్తుంది.

మహింద్రా థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ పవర్‌ట్రెయిన్: యాంత్రికంగా, ఇందులో మహింద్రా ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్‌లతో కేవలం రియర్-వీల్-డ్రైవ్ స్పెసిఫికేషన్‌లో మాత్రమే లభిస్తుంది. పెట్రోల్ ఇంజిన్ కేవలం ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. అయితే డీజిల్ ఇంజిన్ మాన్యువల్ లేదా ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో అందుబాటులో ఉంటుంది.

