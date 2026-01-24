మహింద్రా థార్ రాక్స్లో కొత్తగా 'స్టార్' ఎడిషన్- రూ. 16.85 లక్షలకే!
మహింద్రా థార్ రాక్స్ ఆధారిత థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని ధర రూ. 16.85 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : January 24, 2026 at 2:01 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా తన "మహింద్రా థార్ రాక్స్"లో కొత్త ప్రత్యేక ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని "థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్"గా ప్రవేశపెట్టింది. దీని ధర రూ. 16.85 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. స్టాండర్డ్ SUVతో పోలిస్తే థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్లో కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులు ఉన్నాయి. ఇది రియర్-వీల్-డ్రైవ్ కాన్ఫిగరేషన్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది.
మహింద్రా థార్ రోక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ ధర:
|మహింద్రా థార్ రోక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ వేరియంట్లు
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ 4x2
|రూ. 17.85 లక్షలు
|డీజిల్ మాన్యువల్ 4x2
|రూ. 16.85 లక్షలు
|డీజిల్ ఆటోమేటిక్ 4x2
|రూ. 18.35 లక్షలు
మహింద్రా థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ ఎక్స్టీరియర్: కారు బాహ్య డిజైన్లో అతిపెద్ద తేడా సిట్రిన్ ఎల్లో పెయింట్ ఫినిషింగ్. ఈ కలర్ ఆప్షన్ స్టాండర్డ్ థార్ రాక్స్లో అందుబాటులో లేదు. దీనితో పాటు, కొనుగోలుదారులు ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను టాంగో రెడ్, ఎవరెస్ట్ వైట్, స్టీల్త్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లలో కూడా ఎంచుకోవచ్చు. కొత్త ఎక్స్టీరియర్ రంగుతో పాటు, ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్లో పియానో బ్లాక్ గ్రిల్, 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి బ్లాక్-అవుట్ కాస్మెటిక్ డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా, ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్లో C-పిల్లర్పై వేరియంట్-స్పెసిఫిక్ బ్యాడ్జింగ్ కూడా ఉంది.
మహింద్రా థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ క్యాబిన్లో స్టాండర్డ్ SU ఐవరీ వైట్ లేదా మోచా బ్రౌన్కు బదులుగా స్వెడ్ యాక్సెంట్స్తో బ్లాక్ లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ ఉంటుంది. ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లేతో కూడిన 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, ఆల్-LED లైటింగ్ వంటి లేటెస్ట్ సౌకర్యాలను అందిస్తుంది.
మహింద్రా థార్ రాక్స్ స్టార్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: యాంత్రికంగా, ఇందులో మహింద్రా ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో కేవలం రియర్-వీల్-డ్రైవ్ స్పెసిఫికేషన్లో మాత్రమే లభిస్తుంది. పెట్రోల్ ఇంజిన్ కేవలం ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. అయితే డీజిల్ ఇంజిన్ మాన్యువల్ లేదా ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో అందుబాటులో ఉంటుంది.