మహింద్రా థార్ రాక్స్లో కొత్త ఎడిషన్- టీజర్ వీడియో చూశారా?
మహింద్రా తన ప్రసిద్ధ SUV థార్ రాక్స్లో కొత్త ఎడిషన్ను తీసుకురాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అధికారిక ఆవిష్కరణకు ముందుగానే కంపెనీ కొత్త టీజర్ను విడుదల చేసింది.
Published : January 22, 2026 at 12:16 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా 2026 ప్రారంభంలోనే తన "XUV 7XO", "XUV 3XO EV"లను విడుదల చేసి మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించింది. తాజాగా తన ప్రసిద్ధ "థార్ రాక్స్"లో మరో స్పెషల్ ఎడిషన్ను మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి ప్రణాళిక రచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని కోసం ఒక కొత్త టీజర్ వీడియోను విడుదల చేసింది. ఈ టీజర్లో కారు థార్ రాక్స్ సిల్హౌట్ను మాత్రమే చూపించారు. దీనికి సంబంధించిన ఎటువంటి నిర్దిష్ట వివరాలను పంచుకోలేదు. దీంతో కంపెనీ థార్ రాక్స్లో ఏ వెర్షన్ను ప్రవేశపెట్టబోతోందనే దానిపై ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలో ఊహాగానాలు వెలువడుతున్నాయి.
'ఆల్-బ్లాక్' ఎడిషన్: స్కార్పియో-N, XUV700లలో చూసినట్లుగా, ఈ థార్ రాక్స్ కూడా 'ఆల్-బ్లాక్' ఎడిషన్ను పొందవచ్చు. ఈ మోడళ్ల కోసం బ్లాక్ లేదా ఎబోనీ ఎడిషన్లు ప్రారంభించారు. థార్ రాక్స్ విషయంలో కూడా అదే జరిగితే, అది డార్క్ పెయింట్, క్రోమ్ స్థానంలో బ్లాక్-అవుట్ ఎలిమెంట్స్, స్పెషల్ ఎడిషన్ను సూచించే సూక్ష్మ బ్యాడ్జ్లను పొందవచ్చు.
ఇది బ్లాక్ ఎడిషన్ అయితే, SUV క్యాబిన్ అదే థీమ్లో రావచ్చు. ఇందులో బ్లాక్ అప్హోల్స్టరీ, దానికి సరిపోయే ఇతర ఎలిమెంట్లు ఉండవచ్చు. బ్లాక్ ఎడిషన్ కాకపోతే, ఇది థార్ 'ఎర్త్ ఎడిషన్' లాగా ఉండవచ్చు. ఇది ఒక నిర్దిష్ట థీమ్ ఆధారిత వెర్షన్ అయి ఉండవచ్చు. ఇందులో ప్రధానంగా బాహ్య లేదా కాస్మెటిక్ మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
మైక్రో ఫేస్లిఫ్ట్?: మూడవ అవకాశం ఏంటంటే, ఈ టీజర్ 2026 కోసం ప్లాన్ చేసిన మైక్రో ఫేస్లిఫ్ట్కు సంకేతం కావచ్చు. ఇది నిజమైతే, మార్పులు చాలా పరిమితంగా, ప్రధానంగా కాస్మెటిక్స్ పరంగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఇందులో మెరుగైన ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, అప్డేటెడ్ సీటు మెటీరియల్స్, ఇంటీరియర్లో చిన్నపాటి మార్పులు ఉండవచ్చు. దీనితో పాటు, థోర్ రాక్స్ ఆకర్షణీయతను కొనసాగించడానికి బాహ్య రూపంలో కూడా చిన్నపాటి మార్పులు ఉండవచ్చు.
ఇంజిన్, పవర్ట్రెయిన్: మార్పులు ఏమైనప్పటికీ, మహింద్రా థార్ రాక్స్ దాని ప్రస్తుత పవర్ట్రెయిన్తో కొనసాగుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం, ఈ SUV 2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఎంపికలతో వస్తుంది. ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలలో ఆటోమేటిక్, మాన్యువల్ ఉన్నాయి. దీని ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాల కోసం డీజిల్ ఇంజిన్తో 4x4 వేరియంట్ ఎంపిక కూడా ఉంది.
రగ్డ్ లుక్: సోషల్ మీడియా టీజర్ చిత్రాలు డార్క్ స్టైలింగ్ కాంపోనెంట్స్, కాంట్రాస్టింగ్ బ్లాక్ హైలైట్స్తో రగ్డ్ లుక్ను వెల్లడిస్తున్నాయి. మహింద్రా దీని ఇంటీరియర్ లేదా ఫీచర్ల గురించి ఎటువంటి అధికారిక వివరాలను పంచుకోలేదు. కానీ కాస్మెటిక్స్ మార్పులతో ఇది మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
థార్ రాక్స్ ప్రత్యేకత: మహింద్రా థార్ రాక్స్ విషయానికొస్తే, దీని ప్రస్తుత ధరలు రూ. 12.39 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి రూ. 22.25 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉన్నాయి. ఇది SUV విభాగంలో విభాగంలో దీనికి బలమైన స్థానాన్ని కల్పిస్తోంది. ఈ SUV ఇప్పటికే తన పటిష్టమైన ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాలు, విశ్వసనీయత, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. తాజాగా దీనిలో తీసుకొస్తున్న ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ప్రత్యేకమైన, స్టైలిష్, లిమిటెడ్ ఎడిషన్ అనుభవాన్ని కోరుకునే కొనుగోలుదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ప్రస్తుతానికి దీనికి సంబంధించిన నిర్దిష్ట వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, కంపెనీ త్వరలోనే ఈ మోడల్ అధికారిక పేరు, వేరియంట్ పొజిషనింగ్, ధర త్వరలోనే ప్రకటిస్తుందని భావిస్తున్నారు.