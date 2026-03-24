దేశవ్యాప్తంగా ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ విస్తరణే లక్ష్యంగా HPCLతో జతకట్టిన మహింద్రా
మహింద్రా దేశవ్యాప్తంగా తన ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.
Published : March 24, 2026 at 2:08 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా దేశవ్యాప్తంగా తన ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. ఈ దిశగా మహింద్రా హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న HPCL అవుట్లెట్లలో ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేసి మహింద్రా తన 'Charge_iN' ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ను విస్తరించేందుకు ప్రణాళిక రచిస్తోంది.
గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, HPCL ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 24,400కు పైగా ఫ్యూయల్ స్టేషన్లను నిర్వహిస్తోంది. దీనికి అదనంగా, తమ సొంత బ్రాండ్ అయిన 'e-Charge' కింద 5,400కు పైగా EV ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను కూడా నిర్వహిస్తోంది.
Charge_iN by Mahindra is expanding India’s ultrafast EV charging network with HPCL - bringing 180 kW dual‑gun chargers to fuel stations across the country.@HPCL pic.twitter.com/lTzFVB8Cdp— Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) March 23, 2026
ఈ నేపథ్యంలో ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ వైపు పరివర్తనను వేగవంతం చేయడంలో తమ భాగస్వామ్యం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఇరు సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. ఈ సహకారం కింద ఏర్పాటు చేయనున్న ఛార్జర్లు 180 kW వరకు గరిష్ఠ ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాలను అందిస్తాయి.
ఈ ఛార్జర్, మహింద్రా ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసిన "Charge_iN" ఛార్జింగ్ స్టేషన్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ ఆటోమొబైల్ సంస్థ గతేడాది చివర్లో తన "Charge_iN" ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ప్రారంభించి, 2027 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 1,000 ఛార్జింగ్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రణాళికలను ప్రకటించింది.
భారత మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహన విభాగంలో తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా మహింద్రా కృషి చేస్తోంది. ఈ వ్యూహంలో భాగంగా, కంపెనీ ఈ నెల ప్రారంభంలో తన "XUV400"లో కొత్త 'సినీలక్స్ ఎడిషన్'ను విడుదల చేసింది. భారతదేశంలో ఈ SUVని రూ. 29.35 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు విక్రయిస్తోంది.
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో ఉన్న పవర్ట్రెయిన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 79 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చారు. ఇది ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 500 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది 210 kW పవర్ అవుట్పుట్, 380 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ప్రస్తుతం, కేవలం రియర్-వీల్-డ్రైవ్ వేరియంట్ను మాత్రమే మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టారు. ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వెర్షన్ ఇంకా అందుబాటులో లేదు.