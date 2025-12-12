Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / technology

ఈ నెలలోనే మహింద్రా 'XUV 7XO' ప్రీ-బుకింగ్‌లు- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

మహింద్రా ఆటో తన ప్రస్తుత "XUV 700"కు కొత్త తరం అప్‌డేట్ ఇవ్వబోతోంది. దీని ప్రీ-బుకింగ్‌లు డిసెంబర్ 15, 2025 నుంచి ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది.

Mahindra Confirms XUV 7XO Bookings Starting From December 15
Mahindra Confirms XUV 7XO Bookings Starting From December 15 (Photo Credit- Mahindra Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా ఆటో తన "XUV 7XO" ప్రీ-బుకింగ్​లను డిసెంబర్ 15, 2025 మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది. కంపెనీ తన "మహింద్రా XUV700" కారుకు కొత్త తరం అప్‌డేట్​గా దీన్ని తీసుకురానుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి అధికారిక డీలర్‌షిప్‌లలో లేదా కంపెనీ వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఈ కారును బుక్ చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది. ఈ సందర్భంగా దీనిపై ఇప్పటి వరకూ ఉన్న సమాచారం మీకోసం!

మహింద్రా XUV 7XO లాంఛ్?: ఈ అప్డేటెడ్ "XUV 7XO" కారు జనవరి 5, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరంగేట్రం చేయనుంది. ఆ తర్వాత భారతదేశంలోనూ విడుదల కానుంది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు ఈ ఏడు సీట్ల కారు ప్రీ-బుకింగ్‌లు డిసెంబర్ 15, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతాయని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. ఈ ముందస్తు బుకింగ్ సమయంలో కస్టమర్‌లు తమ ఇంజిన్, గేర్‌బాక్స్ ఎంపికను అలాగే తమకు నచ్చిన డీలర్‌ను ఎంచుకోవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది.

మహింద్రా XUV 7XO డిజైన్: మహింద్రా "XUV 7XO"ను చాలా కాలాంగా భారతీయ రోడ్లపై పరీక్షిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. కంపెనీ కూడా ఇటీవలే ఈ అప్​కమింగ్ అంతర్గత దహన SUVకి సంబంధించిన కొన్ని టీజర్ వీడియోలను విడుదల చేసింది. ఈ టీజర్‌లు కారు డిజైన్ ఎలిమెంట్స్​లో కొన్నింటిని వెల్లడిస్తాయి. వీటిని టెస్ట్ మ్యూల్స్ కూడా సూచించాయి. వీటిలో రీడిజైన్ చేసిన హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, కొత్త గ్రిల్, అల్లాయ్ వీల్స్, సవరించిన టెయిల్ లాంప్‌లతో పాటు ముఖ్యంగా కొత్త పేరుకు సంబంధించిన సమాచారం ఉంది.

మహింద్రా XUV 7XO ఇంటీరియర్: దీని క్యాబిన్ గురించి చెప్పాలంటే, టెస్ట్ కార్స్ స్పై ఫొటోలు ఈ కొత్త "7XO" కొన్ని వేరియంట్లలో "మహింద్రా XEV 9S" మాదిరిగానే ట్రిపుల్-స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఉంటుందని, డాష్‌బోర్డ్ డిజైన్ కూడా ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉందని నిర్ధారిస్తుంది. ఇటీవలే విడుదలైన మహింద్రా 7-సీటర్ "XUV 9S"లో కనిపించే వెంటిలేటెడ్ రియర్ సీట్లు, పవర్డ్ 'బాస్ మోడ్', లేటెస్ట్ ADAS సూట్ వంటి కొన్ని సాంకేతికతలను కూడా ఈ SUV కలిగి ఉండవచ్చు.

మహింద్రా XUV 7XO పవర్‌ట్రెయిన్: పవర్‌ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, మహింద్రా "XUV 7XO" ప్రస్తుత "XUV 700" నుంచి ఏమాత్రం మారదు. ప్రస్తుతం ఉన్న 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఎంపికలు రెండూ కొనసాగుతాయి. ఈ రెండు ఇంజిన్లు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలతో లభిస్తాయి.

మహింద్రా XUV 7XO ధర: ఈ అప్​కమింగ్ మహింద్రా "XUV 7XO" ధరకు సంబంధించి కంపెనీ పోటీ ధరల వ్యూహాన్ని అనుసరించే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దీని ధరలు రూ. 14 లక్షల నుంచి రూ. 24.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండొచ్చు.

TAGGED:

MAHINDRA XUV 7XO PRE BOOKING
MAHINDRA XUV 7XO LAUNCH DATE
MAHINDRA XUV 7XO DESIGN
MAHINDRA XUV 7XO FEATURES
MAHINDRA XUV 7XO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.