ఈ నెలలోనే మహింద్రా 'XUV 7XO' ప్రీ-బుకింగ్లు- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
మహింద్రా ఆటో తన ప్రస్తుత "XUV 700"కు కొత్త తరం అప్డేట్ ఇవ్వబోతోంది. దీని ప్రీ-బుకింగ్లు డిసెంబర్ 15, 2025 నుంచి ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది.
Published : December 12, 2025 at 4:02 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా ఆటో తన "XUV 7XO" ప్రీ-బుకింగ్లను డిసెంబర్ 15, 2025 మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది. కంపెనీ తన "మహింద్రా XUV700" కారుకు కొత్త తరం అప్డేట్గా దీన్ని తీసుకురానుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి అధికారిక డీలర్షిప్లలో లేదా కంపెనీ వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ కారును బుక్ చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది. ఈ సందర్భంగా దీనిపై ఇప్పటి వరకూ ఉన్న సమాచారం మీకోసం!
మహింద్రా XUV 7XO లాంఛ్?: ఈ అప్డేటెడ్ "XUV 7XO" కారు జనవరి 5, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరంగేట్రం చేయనుంది. ఆ తర్వాత భారతదేశంలోనూ విడుదల కానుంది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు ఈ ఏడు సీట్ల కారు ప్రీ-బుకింగ్లు డిసెంబర్ 15, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతాయని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. ఈ ముందస్తు బుకింగ్ సమయంలో కస్టమర్లు తమ ఇంజిన్, గేర్బాక్స్ ఎంపికను అలాగే తమకు నచ్చిన డీలర్ను ఎంచుకోవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది.
మహింద్రా XUV 7XO డిజైన్: మహింద్రా "XUV 7XO"ను చాలా కాలాంగా భారతీయ రోడ్లపై పరీక్షిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. కంపెనీ కూడా ఇటీవలే ఈ అప్కమింగ్ అంతర్గత దహన SUVకి సంబంధించిన కొన్ని టీజర్ వీడియోలను విడుదల చేసింది. ఈ టీజర్లు కారు డిజైన్ ఎలిమెంట్స్లో కొన్నింటిని వెల్లడిస్తాయి. వీటిని టెస్ట్ మ్యూల్స్ కూడా సూచించాయి. వీటిలో రీడిజైన్ చేసిన హెడ్ల్యాంప్లు, కొత్త గ్రిల్, అల్లాయ్ వీల్స్, సవరించిన టెయిల్ లాంప్లతో పాటు ముఖ్యంగా కొత్త పేరుకు సంబంధించిన సమాచారం ఉంది.
మహింద్రా XUV 7XO ఇంటీరియర్: దీని క్యాబిన్ గురించి చెప్పాలంటే, టెస్ట్ కార్స్ స్పై ఫొటోలు ఈ కొత్త "7XO" కొన్ని వేరియంట్లలో "మహింద్రా XEV 9S" మాదిరిగానే ట్రిపుల్-స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఉంటుందని, డాష్బోర్డ్ డిజైన్ కూడా ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉందని నిర్ధారిస్తుంది. ఇటీవలే విడుదలైన మహింద్రా 7-సీటర్ "XUV 9S"లో కనిపించే వెంటిలేటెడ్ రియర్ సీట్లు, పవర్డ్ 'బాస్ మోడ్', లేటెస్ట్ ADAS సూట్ వంటి కొన్ని సాంకేతికతలను కూడా ఈ SUV కలిగి ఉండవచ్చు.
మహింద్రా XUV 7XO పవర్ట్రెయిన్: పవర్ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, మహింద్రా "XUV 7XO" ప్రస్తుత "XUV 700" నుంచి ఏమాత్రం మారదు. ప్రస్తుతం ఉన్న 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఎంపికలు రెండూ కొనసాగుతాయి. ఈ రెండు ఇంజిన్లు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికలతో లభిస్తాయి.
మహింద్రా XUV 7XO ధర: ఈ అప్కమింగ్ మహింద్రా "XUV 7XO" ధరకు సంబంధించి కంపెనీ పోటీ ధరల వ్యూహాన్ని అనుసరించే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దీని ధరలు రూ. 14 లక్షల నుంచి రూ. 24.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండొచ్చు.