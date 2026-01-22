ETV Bharat / technology

కొత్త లుక్, మెరుగైన సౌకర్యాలతో మహింద్రా బొలెరో క్యాంపర్, పికప్ ట్రక్- ఓసారి చూసేయండి!

మహింద్రా భారత మార్కెట్లో తన బొలెరో క్యాంపర్, బొలెరో పికప్ శ్రేణిని అప్డేట్ చేసింది. ఇప్పుడు వీటి ధర, ఫీచర్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవే!

2026 Mahindra Bolero Camper
2026 Mahindra Bolero Camper (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా లిమిటెడ్ భారత మార్కెట్లో తన మహింద్రా బొలెరో క్యాంపర్, బొలెరో పిక్-అప్ శ్రేణిని అప్డేట్​ చేసింది. కంపెనీ ఈసారి పూర్తి ఓవర్‌హాల్ కంటే చిన్న చిన్న మార్పులపై దృష్టి సారించింది. ఈ మార్పులలో ప్రధానంగా చిన్నపాటి ఎక్స్​టీరియర్ అప్డేట్లు, గతంలో లైనప్‌లో లేని కొన్ని సౌకర్యాలను జోడించడం ఉన్నాయి.

ఎక్స్​టీరియర్​లో మార్పులు?: ఈ రెండు మోడళ్లలో అతిపెద్ద మార్పు ముందు భాగం స్టైలింగ్‌లో జరిగింది. వాటి ప్రాథమిక ఆకారం, నిష్పత్తులు మారకుండా ఉన్నప్పటికీ, అప్డేటెడ్ డిజైన్ ఈ పికప్‌కు కొద్దిగా మరింత ఆకర్షణీయమైన, ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తుంది. బోలెరో క్యాంపర్‌కు బాడీ రంగులో ఉండే ORVMలు, డోర్ హ్యాండిల్స్‌తో పాటు కొత్త డెకాల్స్ కూడా లభించాయి.

ఫీచర్ అప్‌డేట్‌లు?: ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, మహింద్రా బొలెరో క్యాంపర్ కొన్ని వేరియంట్‌లు ఇప్పుడు iMAXX టెలిమాటిక్స్‌తో వస్తున్నాయి. ఈ అనుసంధానిత వ్యవస్థ రియల్-టైమ్ వాహన డేటాను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇది వాహన వినియోగం, సామర్థ్యాన్ని ట్రాక్ చేయాలనుకునే ఫ్లీట్ యజమానులనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.

క్యాబిన్ పరంగా, మహింద్రా వెనుక సీట్లకు హెడ్‌రెస్ట్‌లు, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన మ్యూజిక్ సిస్టమ్, హీటర్‌తో కూడిన ఎయిర్ కండిషనింగ్‌ను అందించింది. మహింద్రా బొలెరో క్యాంపర్‌లో అనేక ఇతర ఫీచర్లను కూడా ప్రామాణికంగా అందిస్తోంది.

వీటిలో హెడ్‌రెస్ట్‌లతో కూడిన రిక్లైనింగ్ డ్రైవర్ సీటు, విశాలమైన కో-డ్రైవర్ సీటు, సెంట్రల్ లాకింగ్, వెనుక సీట్ బెల్టులు, హీటింగ్, కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. ఈ మెరుగుదలలు, ముఖ్యంగా ప్రతిరోజూ ఎక్కువ సమయం వాహనాన్ని ఉపయోగించే కొనుగోలుదారుల నుంచి వస్తున్న దీర్ఘకాలిక వినియోగదారుల ఫిర్యాదులను పరిష్కరిస్తాయి.

2026 Mahindra Bolero Pickup Truck
2026 Mahindra Bolero Pickup Truck (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)

పిక్-అప్ ట్రక్కులోనూ అవే అప్‌డేట్లు: మహింద్రా బొలెరో పిక్-అప్ ట్రక్కు కూడా ఇలాంటి ఫంక్షనల్ అప్‌డేట్‌లను పొందింది. కొత్త ఫ్రంట్ డిజైన్‌తో పాటు, కంపెనీ హెడ్‌రెస్ట్‌తో కూడిన రిక్లైనింగ్ డ్రైవర్ సీటును, వెడల్పాటి కో-డ్రైవర్ సీటును జోడించింది. అదనంగా, ఎక్కువ వేరియంట్లలో ఇప్పుడు ఎయిర్ కండిషనింగ్, హీటర్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది ఎక్కువ గంటలు వాహనం నడిపే డ్రైవర్లకు క్యాబిన్‌లో మరింత సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.

మహింద్రా బొలెరో క్యాంపర్, బొలెరో పికప్ ధరలు: ధరల విషయానికొస్తే, అప్‌డేటెడ్ మహింద్రా బోలెరో క్యాంపర్ నాన్-ఏసీ 2WD వెర్షన్ ధర రూ. 9.85 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమై, గోల్డ్ RX 4WD వేరియంట్​కు రూ. 10.49 లక్షల వరకు ఉంటుంది. మరోవైపు, బోలెరో పికప్ శ్రేణి ధర రూ. 9.19 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీని 4WD ఏసీ వేరియంట్ ధర రూ. 9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

