మహింద్రా 'BE 6'లో మరో స్పెషల్ ఎడిషన్- టీజర్ ఏముంది భయ్యా!
మహింద్రా "BE 6"లో మరో స్పెషల్ ఎడిషన్ వచ్చేస్తోంది- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
Published : November 24, 2025 at 5:05 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా తన ఎలక్ట్రిక్ SUV లైనప్కు మరింత ఉత్సాహాన్ని జోడించడానికి సిద్ధమయింది. ఇటీవలే కంపెనీ తన "BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్" తీసుకొచ్చి కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో బుకింగ్స్ సొంతం చేసుకుంది. బుకింగ్స్ ప్రారంభించిన కేవలం 135 సెకన్లలోనే మొత్తం 999 యూనిట్లు సేల్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు కంపెనీ తన "BE 6" ఎలక్ట్రిక్ SUVలో మరో స్పెషల్ ఎడిషన్ను తీసుకొచ్చేందుకు రెడీ అయింది.
దీనిలో భాగంగా మహింద్రా ఈ వాహనానికి సంబంధించిన ఓ టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఇది ఈ వాహనం నవంబర్ 26, 2025న మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుందని వెల్లడించింది. కంపెనీ ప్రస్తుతానికి దీనికి సంబంధించిన చాలా వరకు వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ రేస్-ఇన్స్పైర్డ్ స్టైలింగ్తో రావచ్చని టీజర్ సూచిస్తుంది. అంటే ఈ టీజర్ను బట్టి ఇది ఫార్ములా E-ప్రేరేపిత స్టైలింగ్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ వాహనం రీడిజైన్ చేసిన LED లైట్లు, స్పోర్టీ కాస్మెటిక్ అప్గ్రేడ్లను కలిగి ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
ఈ కొత్త ఎడిషన్ నవంబర్ 26, 27 తేదీలలో బెంగళూరులో జరిగబోయే మహింద్రా "స్క్రీమ్ ఎలక్ట్రిక్" కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇదే వేదికపై మహింద్రా తమ 7-సీట్ల SUVగా "XEV 9S"ను కూడా ప్రదర్శించనుంది. ఇకపోతే తాజా టీజర్ను పరిశీలిస్తే అందులో ఈ SUV బోల్డ్ ఆరెంజ్ షేడ్లో కనిపిస్తుంది. ఇది స్పోర్టీ అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ కారు ప్యాక్ టూ ట్రిమ్లో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. కంపెనీ దీనిలో చిన్న చిన్నవి అయినప్పటికీ గుర్తించిదగిన మార్పులు చేసింది.
ఈ టీజర్ ప్రామాణిక "BE 6" సిగ్నేచర్ C-ఆకారపు DRLలకు బదులుగా, దీనిలో కాస్త కిందికి అమర్చిన హెడ్ల్యాంప్లు, వాటికి పై భాగంలో ఆకర్షణీయమైన LED ఐబ్రో లైట్లను చూపిస్తుంది. ఈ మార్పులు ఈ ఎడిషన్ను సాధారణ "BE 6" నుంచి వేరు చేయడానికి సహాయపడే పునర్నిర్మించిన ఫ్రంట్ బంపర్ను సూచిస్తున్నాయి.
దీని వెనుక భాగాన్ని పరిశీలిస్తే, "BE 6" గతంలో ఉపయోగించిన C-ఆకారపు సెటప్ స్థానంలో అప్డేటెడ్, క్లీనర్ LED లైట్బార్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే రూఫ్-మౌంటెడ్ ట్విన్ స్పాయిలర్, ఏరోడైనమిక్ వీల్ డిజైన్ వంటి ప్రసిద్ధ "BE 6" ఎలిమెంట్స్ను అలాగే ఉంచారు. టీజర్ సాధారణ రోడ్ టైర్లను చూపిస్తున్నప్పటికీ, మహింద్రా దీనిలో తన 2023 Rall-E కాన్సెప్ట్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన ఆల్-టెర్రైన్ టైర్లను అందించే అవకాశం కూడా ఉంది.
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ 59 kWh లేదా 72 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో సుపరిచితమైన రియర్-వీల్-డ్రైవ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారు సెటప్తో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే మహింద్రా ఆ తర్వాత దీనిలో ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వేరియంట్ను కూడా ప్రవేశపెట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా అదే ఈవెంట్లో "XEV 9S" డ్యూయల్-మోటార్ కాన్ఫిగరేషన్తో ప్రారంభమవుతుందని పుకార్లు ఉన్నాయి.