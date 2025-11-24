ETV Bharat / technology

మహింద్రా 'BE 6'లో మరో స్పెషల్ ఎడిషన్- టీజర్ ఏముంది భయ్యా!

మహింద్రా "BE 6"లో మరో స్పెషల్ ఎడిషన్ వచ్చేస్తోంది- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

Published : November 24, 2025 at 5:05 PM IST

Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా తన ఎలక్ట్రిక్ SUV లైనప్‌కు మరింత ఉత్సాహాన్ని జోడించడానికి సిద్ధమయింది. ఇటీవలే కంపెనీ తన "BE 6 బ్యాట్‌మ్యాన్ ఎడిషన్" తీసుకొచ్చి కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో బుకింగ్స్ సొంతం చేసుకుంది. బుకింగ్స్ ప్రారంభించిన కేవలం 135 సెకన్లలోనే మొత్తం 999 యూనిట్లు సేల్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు కంపెనీ తన "BE 6" ఎలక్ట్రిక్ SUVలో మరో స్పెషల్ ఎడిషన్​ను తీసుకొచ్చేందుకు రెడీ అయింది.

దీనిలో భాగంగా మహింద్రా ఈ వాహనానికి సంబంధించిన ఓ టీజర్​ను విడుదల చేసింది. ఇది ఈ వాహనం నవంబర్ 26, 2025న మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుందని వెల్లడించింది. కంపెనీ ప్రస్తుతానికి దీనికి సంబంధించిన చాలా వరకు వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ రేస్-ఇన్స్పైర్డ్ స్టైలింగ్‌తో రావచ్చని టీజర్ సూచిస్తుంది. అంటే ఈ టీజర్​ను బట్టి ఇది ఫార్ములా E-ప్రేరేపిత స్టైలింగ్‌ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ వాహనం రీడిజైన్ చేసిన LED లైట్లు, స్పోర్టీ కాస్మెటిక్ అప్‌గ్రేడ్‌లను కలిగి ఉంటుందని తెలుస్తోంది.

ఈ కొత్త ఎడిషన్ నవంబర్ 26, 27 తేదీలలో బెంగళూరులో జరిగబోయే మహింద్రా "స్క్రీమ్ ఎలక్ట్రిక్" కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇదే వేదికపై మహింద్రా తమ 7-సీట్ల SUVగా "XEV 9S"ను కూడా ప్రదర్శించనుంది. ఇకపోతే తాజా టీజర్​ను పరిశీలిస్తే అందులో ఈ SUV బోల్డ్ ఆరెంజ్ షేడ్‌లో కనిపిస్తుంది. ఇది స్పోర్టీ అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ కారు ప్యాక్ టూ ట్రిమ్‌లో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. కంపెనీ దీనిలో చిన్న చిన్నవి అయినప్పటికీ గుర్తించిదగిన మార్పులు చేసింది.

ఈ టీజర్ ప్రామాణిక "BE 6" సిగ్నేచర్ C-ఆకారపు DRLలకు బదులుగా, దీనిలో కాస్త కిందికి అమర్చిన హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, వాటికి పై భాగంలో ఆకర్షణీయమైన LED ఐబ్రో లైట్లను చూపిస్తుంది. ఈ మార్పులు ఈ ఎడిషన్‌ను సాధారణ "BE 6" నుంచి వేరు చేయడానికి సహాయపడే పునర్నిర్మించిన ఫ్రంట్ బంపర్‌ను సూచిస్తున్నాయి.

దీని వెనుక భాగాన్ని పరిశీలిస్తే, "BE 6" గతంలో ఉపయోగించిన C-ఆకారపు సెటప్ స్థానంలో అప్డేటెడ్, క్లీనర్ LED లైట్‌బార్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే రూఫ్-మౌంటెడ్ ట్విన్ స్పాయిలర్, ఏరోడైనమిక్ వీల్ డిజైన్ వంటి ప్రసిద్ధ "BE 6" ఎలిమెంట్స్​ను అలాగే ఉంచారు. టీజర్ సాధారణ రోడ్ టైర్లను చూపిస్తున్నప్పటికీ, మహింద్రా దీనిలో తన 2023 Rall-E కాన్సెప్ట్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన ఆల్-టెర్రైన్ టైర్లను అందించే అవకాశం కూడా ఉంది.

ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ 59 kWh లేదా 72 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో సుపరిచితమైన రియర్-వీల్-డ్రైవ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారు సెటప్‌తో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే మహింద్రా ఆ తర్వాత దీనిలో ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వేరియంట్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా అదే ఈవెంట్‌లో "XEV 9S" డ్యూయల్-మోటార్ కాన్ఫిగరేషన్‌తో ప్రారంభమవుతుందని పుకార్లు ఉన్నాయి.

