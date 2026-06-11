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సేఫ్టీలో బోల్తా: గ్లోబల్ NCAP టెస్ట్‌లో కియా సోనెట్‌కు సింగిల్ స్టార్

గ్లోబల్ NCAP భారతదేశంలో తయారైన కియా సోనెట్‌ (Kia Sonet) పై క్రాష్ టెస్ట్ నిర్వహించింది. ఈ క్రాష్ టెస్ట్‌లో దీనికి 1-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ లభించింది.

Made-in-India Kia Sonet scores 1-star in Global NCAP crash test
Made-in-India Kia Sonet scores 1-star in Global NCAP crash test (Photo Credit- Global NCAP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 2:30 PM IST

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Hyderabad: 'సేఫర్ కార్స్ ఫర్ ఆఫ్రికా' కార్యక్రమంలో భాగంగా, భారత్‌లో తయారైన కియా సోనెట్ (Kia Sonet) వాహనానికి గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్ నిర్వహించింది. ఈ టెస్ట్‌లో నిరాశాజనక ప్రదర్శనతో ఇది కేవలం సింగిల్ స్టార్​ (1-స్టార్) సేఫ్టీ రేటింగ్ మాత్రమే దక్కించుకుంది. భారత్‌లో తయారై దక్షిణాఫ్రికాతో పాటు పలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఎగుమతి అవుతున్న ఈ కాంపాక్ట్ SUV, అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్‌లో 34కు గాను 21.29 పాయింట్లు, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్‌లో 49కు గాను 28.57 పాయింట్లను సాధించింది.

క్రాష్ టెస్ట్​కు గురైన కియా సోనెట్ భారత్‌లో తయారైనది. దీని రేటింగ్ దక్షిణాఫ్రికా స్పెసిఫికేషన్ మోడల్‌కూ వర్తిస్తుంది. కారులో స్టాండర్డ్ ఫ్రంట్ ఎయిర్‌బ్యాగ్​లు, సీట్‌బెల్ట్ ప్రీ-టెన్షనర్లు ఉన్నప్పటికీ, కొత్త కియా సోనెట్‌కు అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్‌లో కేవలం ఒక స్టార్ మాత్రమే లభించింది.

Made-in-India Kia Sonet scores 1-star in Global NCAP crash test
Made-in-India Kia Sonet scores 1-star in Global NCAP crash test (Photo Credit- Global NCAP)

అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ సేఫ్టీ: గ్లోబల్ NCAP ఒక నివేదికలో 'ఫ్రంటల్ ఆఫ్‌సెట్ డిఫార్మబుల్ బ్యారియర్ టెస్ట్' సమయంలో కియా సోనెట్ బాడీషెల్‌ను అన్‌స్టేబుల్‌గా పరిగణించినట్లు తెలిపింది. అంతేకాకుండా దానికి అదనపు ఒత్తిడిని తట్టుకునే సామర్థ్యం లేదని గుర్తించారు. కారు లోపల ఫుట్‌వెల్ ఏరియాను కూడా నివేదికలో అన్‌స్టేబుల్‌గా పేర్కొనడంతో మొత్తం స్కోరు గణనీయంగా తగ్గింది.

Made-in-India Kia Sonet scores 1-star in Global NCAP crash test
Made-in-India Kia Sonet scores 1-star in Global NCAP crash test (Photo Credit- Global NCAP)

ఫ్రంటల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్‌లో డ్రైవర్, ప్యాసింజర్ తల, మెడకు భద్రతను 'గుడ్'గా పరిగణించారు. డ్రైవర్ ఛాతీకి మోస్తరు రక్షణ లభించగా, ప్యాసింజర్ ఛాతీ భద్రతను 'గుడ్'గా పేర్కొన్నారు. అయితే డ్యాష్‌బోర్డ్ వెనుక ఉన్న ప్రమాదకర భాగాలతో ఢీకొనే ప్రమాదం ఉన్నందున, వాహనంలోని ఇద్దరి మోకాళ్ల రక్షణను 'మార్జినల్'గా రేట్ చేశారు.

దీనితో పాటు సైడ్ మూవబుల్ డిఫార్మబుల్ బ్యారియర్ టెస్ట్‌లో గ్లోబల్ NCAP తల, పెల్విస్‌కు భద్రత బాగుందని, పొట్టకు భద్రత మోస్తరుగా ఉందని గుర్తించింది. అయితే ఛాతీ భద్రతకు పేలవమైన రేటింగ్ ఇచ్చింది.

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