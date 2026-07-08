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ఆగస్టు 12న 'Made by Google' ఈవెంట్.. పిక్సెల్ 11 సిరీస్ లాంఛ్​కు ముహూర్తం ఫిక్స్!

గూగుల్ తన "Made by Google" ఈవెంట్‌ను ఆగస్టు 12న నిర్వహించబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమంలో కొత్త తరం పిక్సెల్ 11 సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్లతో పాటు పిక్సెల్ వాచ్, జెమిని AI అప్‌డేట్స్‌ను తీసుకురావచ్చు.

Made by Google Event for Pixel 11 Launch Set for August 12
Made by Google Event for Pixel 11 Launch Set for August 12 (Photo Credit- Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 9:57 AM IST

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Hyderabad: గూగుల్ సంస్థ తన తదుపరి తరం 'పిక్సెల్ 11' పరికరాలను ఆవిష్కరించడానికి పూర్తిగా సిద్ధమైనట్లు కనిపిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా బుధవారం, ఆగస్టు 12న సాయంత్రం 6 గంటలకు (ET) న్యూయార్క్ నగరంలో జరగబోయే ఒక ఈవెంట్ కోసం కంపెనీ ఈరోజు ఆహ్వానాలను పంపింది. ఈ కార్యక్రమం "తదుపరి తరం పిక్సెల్ వచ్చే రాత్రి" (the night the next generation of Pixel arrives) కానుందని గూగుల్ పేర్కొంది.

ఆ ఆహ్వాన పత్రికలో రాబోయే పిక్సెల్ ఉత్పత్తులు ఎలా ఉండబోతున్నాయో చూపించే ఒక చిన్న ముందస్తు చిత్రం (Glimpse) ఉంది. అందులో ఒక ఫోన్ వెనుక వైపు ఉన్న కెమెరా భాగం (Rear camera bay) స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కానీ, రెండవ ఫోన్ మాత్రం నీడలో దాగి ఉంది. ఈ రెండు ఫోన్లు సరికొత్త గోల్డ్ (బంగారు) రంగులో ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి.

ఈ ఈవెంట్‌లో గూగుల్ కంపెనీ పిక్సెల్ 11, పిక్సెల్ 11 ప్రో, మడతపెట్టే ఫోన్ అయిన పిక్సెల్ 11 ప్రో ఫోల్డ్‌లను మార్కెట్లోకి తీసుకురావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. వీటితో పాటు పిక్సెల్ వాచ్ 5, కొన్ని కొత్త ఇయర్‌బడ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఈ కొత్త హార్డ్‌వేర్ పరికరాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ, గూగుల్ ఎప్పుడూ తన పిక్సెల్ ఫోన్లను మిగతా బ్రాండ్ల కంటే ప్రత్యేకం చేయడం కోసం ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్‌వేర్, AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) ఫీచర్లపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెడుతుంది. కాబట్టి, ఈసారి జెమిని చాట్‌బాట్ (Gemini chatbot) సహాయంతో పనిచేసే కొత్త ఆటోమేషన్ ఫీచర్లను కంపెనీ ఈ ఈవెంట్‌లో పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.

ఈ ఈవెంట్ గతేడాది ఆగస్టు 20న న్యూయార్క్‌లో జరిగిన పిక్సెల్ ఈవెంట్ కంటే ఒక వారం ముందుగానే జరగనుంది. ఇకపోతే AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) డిమాండ్ పెరగడం వల్ల వచ్చిన మెమరీ చిప్‌ల కొరత కారణంగా ఈ డివైజ్‌ల ధరలు పెరుగుతాయా లేదా అనేది ఇప్పుడు అందరి ముందున్న పెద్ద ప్రశ్న. ఈ కొరత కారణంగా ఇప్పటికే కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ ఖర్చులు అన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి.

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