యాపిల్ అత్యంత రిపేరబుల్ ల్యాప్టాప్లలో మ్యాక్బుక్ నియో ఒకటి: రిపోర్ట్
యాపిల్ మ్యాక్బుక్ నియో మాడ్యులర్ డిజైన్, చాలా తక్కువ జిగురు పదార్థాలను కలిగి ఉంటుందని టియర్డౌన్ వీడియో వెల్లడించింది. ఇది మునుపటి మ్యాక్బుక్ మోడళ్లతో పోలిస్తే దీన్ని అత్యంత సులభంగా రిపేర్ చేయొచ్చని సూచిస్తుంది.
Published : March 14, 2026 at 4:34 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ ఈ నెల ప్రారంభంలో భారత్ సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో "మ్యాక్బుక్ నియో"ను విడుదల చేసింది. ఇది మ్యాక్బుక్ లైనప్లో కంపెనీ మొట్టమొదటి అత్యంత సరసమైన ల్యాప్టాప్. సాపేక్షంగా సరసమైన ధర ఉన్నప్పటికీ, దీని ప్రీమియం నిర్మాణం, పనితీరుపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తున్నాయి. తాజాగా ఇప్పుడు దీనిలోని మరొక అంశం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇది యాపిల్ గత కొన్నేళ్లుగా రూపొందించిన అత్యంత సులభంగా మరమ్మతు చేయగలిగే ల్యాప్టాప్లలో ఒకటిని తెలుస్తోంది. ఆ వివరాలు మీకోసం..
ఆస్ట్రేలియన్ యూట్యూబ్ ఛానెల్ 'Tech Re-Nu'లో అప్లోడ్ చేసిన ఒక 'టియర్డౌన్' వీడియోలో, ఈ "మ్యాక్బుక్ నియో"ను విప్పి చూపించారు. ఇందులో సుమారు ఆరు నిమిషాల్లోనే పరికరంలోని అనేక భాగాలను విడదీయడం కన్పిస్తుంది. మ్యాక్బుక్ ఎయిర్, మ్యాక్బుక్ ప్రో మాదిరిగానే, "మ్యాక్బుక్ నియో" అల్యూమినియం ఛాసిస్ను కూడా కింది ప్యానెల్ నుంచి ఎనిమిది స్క్రూలను తొలగించడం ద్వారా తెరవవచ్చని యూట్యూబర్ చూపించారు.
నిశితంగా పరిశీలిస్తే, ప్రామాణిక టోర్క్స్ స్క్రూలను (T3, T5, T8) ఉపయోగించి ఈ ల్యాప్టాప్ను బిగించినట్లు తెలుస్తుంది. ఇది యాపిల్ ఇతర పరికరాల మాదిరిగానే స్పష్టమైన రీతిలో రూట్ చేసిన కేబుల్లతో చక్కని అంతర్గత లేఅవుట్ను కలిగి ఉంది. అయినప్పటికీ ఇతర మ్యాక్బుక్ మోడళ్ల కంటే తక్కువ భాగాలు ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. దీని లోపల, టియర్డౌన్ చూస్తే సాపేక్షంగా చిన్న మదర్బోర్డు కనిపిస్తుంది. దాని చుట్టూ సరళీకృతమైన భాగాల అమరిక ఉంటుంది.
డిజైన్లోని అత్యంత కీలక అంశాలలో ఒకటి అంటుకునే పదార్థం లేకపోవడం. గత కొన్నేళ్లుగా యాపిల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, ఇతర పరికరాల అంతర్గత భాగాలను భద్రపరచడానికి పుల్-ట్యాబ్లకు మారింది. అయితే మ్యాక్బుక్ నియో అంతర్గత నిర్మాణంలో టేప్ లేదా జిగురు పదార్థాన్ని ఎక్కడా ఎక్కువ ఉపయోగించనట్లు కనిపిస్తోంది, ఇది మునుపటి అనేక మ్యాక్బుక్ మోడళ్లతో పోలిస్తే దీని భాగాలను అత్యంత సులభంగా భర్తీ చేయొచ్చని సూచిస్తుంది.
అనేక ఇతర భాగాలు కూడా మాడ్యులర్గా ఉంటాయి. రెండు USB టైప్-C పోర్ట్లు, స్పీకర్లు, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్లను ఒక్కొక్కటిగా తొలగించి, అవసరమైతే భర్తీ చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు, దీని ఒక్కో స్పీకర్ను కేవలం నాలుగు మరల (screws) సహాయంతో మాత్రమే బిగించారు కాబట్టి, ఎటువంటి జిగురు పదార్థాల ఇబ్బంది లేకుండా వాటిని సులభంగా బయటకు తీయవచ్చు.
అయితే ఈ వీడియోలోని విడదీసే ప్రక్రియలో, ట్రాక్ప్యాడ్ కేబుల్ కనెక్షన్ వద్ద మాత్రమే స్వల్ప పరిమాణంలో జిగురు పదార్థం ఉండటాన్ని గమనించవచ్చు. ఇది ట్రాక్ప్యాడ్ను మెయిన్ లాజిక్ బోర్డుకు అనుసంధానిస్తుంది.
యూట్యూబర్ ల్యాప్టాప్ను పూర్తిగా విడదీయకపోయినా, యాపిల్ అధికారిక మ్యాక్బుక్ నియో మరమ్మతు మాన్యువల్ను విడుదల చేసింది, ఇది కీబోర్డ్ను విడిగా తొలగించవచ్చని సూచిస్తుంది. యాపిల్ హై-ఎండ్ మ్యాక్బుక్లు సాధారణంగా ఒకే ఒక "టాప్ కేస్ అసెంబ్లీ"ని కలిగి ఉంటాయి. ఇందులో కీబోర్డ్, బ్యాటరీ ఉంటాయి.
ఇకపోతే ఈ మొట్టమొదటి యాపిల్ లో-కాస్ట్ మ్యాక్బుక్ కూడా కంపెనీ "Self Service Repair Programme"లో ఒక భాగం. దీనర్థం, అవసరమైతే యాపిల్ అందించే అసలైన విడిభాగాలు, టూల్స్ను ఉపయోగించి దీనిని ఇంట్లోనే రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా చిన్న చిన్న మరమ్మతుల కోసం కూడా యాపిల్ అధీకృత సర్వీస్ సెంటర్లను సందర్శించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ కార్యక్రమం కింద యాపిల్ స్టోర్లలో, యాపిల్ అధీకృత సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల వద్ద మరమ్మతుల కోసం ఉపయోగించే అవే మరమ్మతు మాన్యువల్స్, అసలైన యాపిల్ విడిభాగాలు, Apple Diagnostics ట్రబుల్షూటింగ్ సెషన్లు, టూల్స్, రెంటల్ టూల్ కిట్లు వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.