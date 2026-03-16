చాట్జీపీటీని దాటేసిన LPG బుకింగ్ యాప్- ఉచిత యాప్ల ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానం
IndianOil LPG బుకింగ్ యాప్, ChatGPTని అధిగమించి గూగుల్ ప్లే స్టోర్, యాపిల్ యాప్ స్టోర్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
Published : March 16, 2026 at 12:13 PM IST
Hyderabad: పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణ పరిస్థితులతో గత కొన్ని రోజులుగా LPG గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ ఇంధన సంస్థ ఇండియన్ ఆయిల్ (IndianOil)కు చెందిన LPGగ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్ యాప్ "IndianOil One" భారతదేశంలోని గూగుల్ ప్లే స్టోర్, యాపిల్ యాప్ స్టోర్ రెండింటిలోనూ అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లింది.
గత కొద్ది రోజులుగా ఈ యాప్, ఓపెన్ఏఐకు చెందిన చాట్జీపీటీని అధిగమించి ఉచిత యాప్ల ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకోవడం విశేషం. ఇందుకు ప్రధాన కారణం ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలో అత్యంత కీలకమైన మార్గాలలో ఒకటైన "స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్" (Strait of Hormuz) వద్ద ఏర్పడిన అంతరాయాల వల్ల తలెత్తిన సరఫరా గొలుసు సమస్యలతో భారతీయ వినియోగదారులు సతమతమవుతుండటమే.
ఈ సంక్షోభం మధ్య, గత వారం అనేక భారతీయ నగరాల్లో LPG పంపిణీ కేంద్రాల వద్ద అంతులేని క్యూలు కొనసాగాయి. మరోవైపు వంట గ్యాస్ సరఫరా తగ్గిపోయి ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో దేశవ్యాప్తంగా రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు తమ మెనూలను నిలిపివేయడం లేదా కుదించేయడం చేశాయి.
అంతేకాకుండా దేశవ్యాప్తంగా LPG సిలిండర్ల బ్లాక్ మార్కెటింగ్, నిల్వలు కూడా నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. దీంతో భారతీయ వినియోగదారులు ఇండక్షన్ కుక్టాప్లు, ఇతర విద్యుత్ ఆధారిత ప్రత్యామ్నాయాల కోసం అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
LPG, PNG రెండింటినీ వంట ఇంధనాలుగా ఉపయోగిస్తారనేది గమనించాలి. భారతదేశంలో 334 మిలియన్లకు పైగా గృహాలకు LPG కనెక్షన్లు ఉన్నాయి, అయితే PNG కనెక్షన్లు ఉన్న గృహాల సంఖ్య సుమారు 15 మిలియన్లు. LPGని పోర్టబుల్ సిలిండర్లలో సరఫరా చేస్తుండగా, దీనికి విరుద్ధంగా PNGని పైప్లైన్ల ద్వారా ఇళ్లకు పంపిణీ చేస్తారు.
పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి సుజాత శర్మ వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరపు ఏప్రిల్-ఫిబ్రవరి కాలంలో గృహావసర LPG బుకింగ్ల సగటు సంఖ్య 55.7 లక్షల సిలిండర్లుగా నమోదైంది. అయితే గురువారం అంటే మార్చి 12న ఈ సంఖ్య 35 శాతానికి పైగా పెరిగి 75.7 లక్షలకు చేరుకుంది.
ఏంటీ ఇండియన్ ఆయిల్వన్?: ఇండియన్ ఆయిల్వన్ (IndianOil One) అనేది LPG సిలిండర్లను బుక్ చేసుకోవడానికి, సిలిండర్ డెలివరీలను ట్రాక్ చేయడానికి, కొత్త LPG కనెక్షన్ పొందడానికి, పంపిణీదారులను మార్చడం వంటి అనేక ఇతర పనులను నిర్వహించడానికి ఉపయోగించే ఉచిత డౌన్లోడ్ యాప్. దీని "డైనమిక్ సెర్చ్" ఫీచర్ను ఉపయోగించి, సమీపంలోని పెట్రోల్ బంకును లేదా LPG డిస్ట్రిబ్యూటర్ను కూడా గుర్తించవచ్చు.
యాప్ విశ్లేషణల సైట్ "Sensor Tower" నుంచి అందిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం, గత 30 రోజులలో ఈ యాప్ నాలుగు మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ సార్లు డౌన్లోడ్ అయింది. ఈ సంఖ్య IOCL అభివృద్ధి చేసిన ఇతర యాప్ల (ఉదాహరణకు IndianOil PNG- ఇది Google Playలో ఇప్పటివరకు 1,00,000 సార్లకు పైగా డౌన్లోడ్ అయింది) కంటే గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉంది.
దేశీయ LPG సిలిండర్ల బుకింగ్ భయాందోళనల నేపథ్యంలో కొన్ని ఆన్లైన్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు "క్రాష్" కావడం గమనార్హం. ఉదాహరణకు, పంజాబ్లో బుకింగ్లు సాధారణ స్థాయి కంటే సుమారు 30 నుంచి 40 శాతం మేర భారీగా పెరగడం వల్ల, అక్కడి స్థానిక ఆన్లైన్ బుకింగ్ వ్యవస్థ పనిచేయడం ఆగిపోయింది. తద్వారా కొత్త బుకింగ్లను ప్రాసెస్ చేయడం సాధ్యపడలేదు.