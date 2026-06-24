ప్రీమియం ఫీచర్లతో సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ 'కంఫర్ట్ ఎడిషన్'- ధర ఎంతంటే?
సిట్రోయెన్ ఇండియా ప్రీమియం ఫీచర్లతో ఎయిర్క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. దీని ధర రూ. 9.09 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : June 24, 2026 at 10:26 AM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ సిట్రోయెన్ ఇండియా తన ఎయిర్క్రాస్ మోడల్లో కొత్త 'కంఫర్ట్ ఎడిషన్'ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను కంపెనీ లిమిటెడ్-రన్ వేరియంట్గా విడుదల చేసింది. అంటే ఇది పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 9.09 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ అప్డేట్తో కారులో పలు కాస్మెటిక్ ఎలిమెంట్స్, కొత్త ఫీచర్లను జోడించారు. ఫీచర్ల విషయంలో పోటీ ఎక్కువగా ఉండే ఈ సెగ్మెంట్లో, కస్టమర్లకు మరింత వ్యాల్యూ అందించి ఎయిర్క్రాస్ను బలమైన ఆప్షన్గా నిలపడమే ఈ అప్గ్రేడ్స్ లక్ష్యం.
ఈ కారులో చోటుచేసుకున్న కీలక మార్పుల్లో ఒకటి లెథరెట్ సీట్ అప్హోల్స్టరీని జోడించడం. సాధారణంగా ఈ ధర రేంజ్లో హై-ఎండ్ వేరియంట్లకు మాత్రమే పరిమితమయ్యే ఈ ఫీచర్ను ఇప్పుడు కంఫర్ట్ ఎడిషన్లో అందిస్తున్నారు. ఇంటీరియర్ నాణ్యతను మెరుగుపరిచే క్రమంలో సిట్రోయెన్ సంస్థ అడ్జస్టబుల్ రియర్ హెడ్రెస్ట్లు, అప్గ్రేడెడ్ క్యాబిన్ మెటీరియల్ను కూడా జోడించింది.
మూడు ఆప్షనల్ యాక్ససరీ ప్యాక్లు: కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్తో పాటు మూడు ఆప్షనల్ యాక్ససరీ ప్యాక్లను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందులోని 'YOU' ప్యాక్లో వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్తో 10-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, రివర్స్ కెమెరా, ఫాగ్ ల్యాంప్స్, మెరుగైన ఎక్స్టీరియర్ స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
PLUS, MAX ప్యాక్లతో మరిన్ని ప్రీమియం ఫీచర్లు: కస్టమర్లు ఈ కారును 'PLUS' ప్యాక్తో కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో వైర్లెస్ ఛార్జర్ వంటి సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఇక 'MAX' ప్యాక్లో JBL స్పీకర్లు, డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ అలర్ట్లతో కూడిన త్రీ-ఛానల్ డ్యాష్ క్యామ్ లభిస్తాయి.
వేరియంట్లు, ధరలు: సిట్రోయెన్ ఎయిర్క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్ను కంపెనీ మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 9.09 లక్షల నుంచి రూ. 11.99 లక్షల వరకు ఉంది. ఈ అప్డేట్తో సిట్రోయెన్ తన ఎయిర్క్రాస్లోని ప్రధాన లోపాల్లో ఒకదాన్ని అధిగమించిందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అంటే, ఇదే ధర శ్రేణిలోని ఇతర కార్లతో పోలిస్తే ఇందులో ఉన్న ప్రీమియం ఫీచర్ల కొరతను కంపెనీ భర్తీ చేస్తోంది.