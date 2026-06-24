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ప్రీమియం ఫీచర్లతో సిట్రోయెన్ ఎయిర్‌క్రాస్ 'కంఫర్ట్ ఎడిషన్'- ధర ఎంతంటే?

సిట్రోయెన్ ఇండియా ప్రీమియం ఫీచర్లతో ఎయిర్‌క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. దీని ధర రూ. 9.09 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

Citroen Aircross Comfort Edition Launched in India
Citroen Aircross Comfort Edition Launched in India (Photo Credit- Citroen India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 24, 2026 at 10:26 AM IST

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Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ సిట్రోయెన్ ఇండియా తన ఎయిర్‌క్రాస్ మోడల్‌లో కొత్త 'కంఫర్ట్ ఎడిషన్'ను భారత మార్కెట్‌లో విడుదల చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను కంపెనీ లిమిటెడ్-రన్ వేరియంట్‌గా విడుదల చేసింది. అంటే ఇది పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 9.09 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

ఈ అప్‌డేట్‌తో కారులో పలు కాస్మెటిక్ ఎలిమెంట్స్, కొత్త ఫీచర్లను జోడించారు. ఫీచర్ల విషయంలో పోటీ ఎక్కువగా ఉండే ఈ సెగ్మెంట్‌లో, కస్టమర్లకు మరింత వ్యాల్యూ అందించి ఎయిర్‌క్రాస్‌ను బలమైన ఆప్షన్‌గా నిలపడమే ఈ అప్‌గ్రేడ్స్ లక్ష్యం.

ఈ కారులో చోటుచేసుకున్న కీలక మార్పుల్లో ఒకటి లెథరెట్ సీట్ అప్‌హోల్స్టరీని జోడించడం. సాధారణంగా ఈ ధర రేంజ్​లో హై-ఎండ్ వేరియంట్లకు మాత్రమే పరిమితమయ్యే ఈ ఫీచర్‌ను ఇప్పుడు కంఫర్ట్ ఎడిషన్‌లో అందిస్తున్నారు. ఇంటీరియర్ నాణ్యతను మెరుగుపరిచే క్రమంలో సిట్రోయెన్ సంస్థ అడ్జస్టబుల్ రియర్ హెడ్‌రెస్ట్‌లు, అప్‌గ్రేడెడ్ క్యాబిన్ మెటీరియల్‌ను కూడా జోడించింది.

మూడు ఆప్షనల్ యాక్ససరీ ప్యాక్‌లు: కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌తో పాటు మూడు ఆప్షనల్ యాక్ససరీ ప్యాక్‌లను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందులోని 'YOU' ప్యాక్‌లో వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్‌తో 10-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, రివర్స్ కెమెరా, ఫాగ్ ల్యాంప్స్, మెరుగైన ఎక్స్‌టీరియర్ స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

PLUS, MAX ప్యాక్‌లతో మరిన్ని ప్రీమియం ఫీచర్లు: కస్టమర్లు ఈ కారును 'PLUS' ప్యాక్‌తో కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో వైర్‌లెస్ ఛార్జర్ వంటి సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఇక 'MAX' ప్యాక్‌లో JBL స్పీకర్లు, డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ అలర్ట్‌లతో కూడిన త్రీ-ఛానల్ డ్యాష్ క్యామ్ లభిస్తాయి.

వేరియంట్లు, ధరలు: సిట్రోయెన్ ఎయిర్‌క్రాస్ కంఫర్ట్ ఎడిషన్‌ను కంపెనీ మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 9.09 లక్షల నుంచి రూ. 11.99 లక్షల వరకు ఉంది. ఈ అప్‌డేట్‌తో సిట్రోయెన్ తన ఎయిర్‌క్రాస్‌లోని ప్రధాన లోపాల్లో ఒకదాన్ని అధిగమించిందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అంటే, ఇదే ధర శ్రేణిలోని ఇతర కార్లతో పోలిస్తే ఇందులో ఉన్న ప్రీమియం ఫీచర్ల కొరతను కంపెనీ భర్తీ చేస్తోంది.

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