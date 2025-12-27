LG ఎలక్ట్రానిక్స్ 'అల్ట్రాగేర్ ఈవో' ఆవిష్కారం- గేమింగ్ ప్రియులకు పండగే!
LG ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈరోజు తన కొత్త ప్రీమియం గేమింగ్ మానిటర్ బ్రాండ్ అల్ట్రాగేర్ ఈవోను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయన్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ బ్రాండ్ CES 2026లో ప్రారంభం కానుంది.
Published : December 27, 2025 at 3:29 PM IST
Hyderabad: LG ఎలక్ట్రానిక్స్ CES 2026లో ఆవిష్కరించనున్న "అల్ట్రాగేర్ ఈవో" అనే కొత్త ప్రీమియం గేమింగ్ మానిటర్ బ్రాండ్ను ప్రకటించింది. దీన్ని LG 5K, 2K గేమింగ్ డిస్ప్లేల ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇది OLED, కొత్త మినీ- LED, అల్ట్రా-వైడ్ ఫార్మాట్లతో సహా 5K కంటే ఎక్కువ రిజల్యూషన్లతో కూడిన మానిటర్లను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ లైనప్లో మూడు ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్లు ఉన్నాయి. వాటన్నింటిలోనూ 5K లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రిజల్యూషన్లు ఉంటాయి. అవి: 39GX950B, 27GM950B, 52G930B. ఈ మానిటర్లను CES 2026లో ప్రదర్శించనున్నారు. అయితే వీటి ధర, లభ్యత వివరాలను లాంఛ్ సమయంలో ప్రకటించనున్నారు.
అల్ట్రాగేర్ ఈవో లైనప్లో మోడళ్లు:
- 39-అంగుళాల 5K5K OLED
- 27-అంగుళాల 5K మినీ LED
- 52-అంగుళాల 5K2K అల్ట్రావైడ్ మానిటర్
ఈ మానిటర్లన్నింటిలోనూ LG కొత్త 5K AI అప్స్కేలింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఇది తక్కువ రిజల్యూషన్ ఉన్న కంటెంట్ను నిజ సమయంలో మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ టెక్నాలజీ నేరుగా మానిటర్లోనే ఏఐ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. తద్వారా PC GPUపై అదనపు ఒత్తిడిని నివారిస్తుంది.
అల్ట్రాగేర్ ఈవో కీలక ఫీచర్లు: ఈ కొత్త సిరీస్ అత్యంత ప్రత్యేకత ఆన్-డివైస్ AI ప్రాసెసింగ్. 5K AI అప్స్కేలింగ్తో పాటు, కొన్ని మోడళ్లలో AI సీన్ ఆప్టిమైజేషన్, AI సౌండ్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఇమేజ్, ఆడియో క్వాలిటీని మెరుగుపరుస్తాయి.
ప్రైమరీ RGB టాండమ్ OLED ప్యానెల్: ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ అయిన 39-అంగుళాల అల్ట్రాగేర్ ఈవో (39GX950B) అనేది 5K2K OLED గేమింగ్ మానిటర్. ఇది 5120×2160 రిజల్యూషన్, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ (డ్యూయల్ మోడ్లో తక్కువ రిజల్యూషన్లలో 330Hz వరకు), LG ప్రైమరీ RGB టాండమ్ OLED ప్యానెల్ను కలిగి ఉంది. ఈ ప్యానెల్ బ్రైట్నెస్ను పెంచుతుంది, రంగు కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది 21:9 యాస్పెక్ట్ రేషియోతో 1500R కర్వ్, 0.03ms రెస్పాన్స్ టైమ్, VESA DisplayHDR ట్రూ బ్లాక్ 500 మద్దతును కలిగి ఉంది. ఈ మానిటర్ గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్కు అనువైనది.
వరల్డ్ ఫస్ట్ 5K మినీ LED గేమింగ్ మానిటర్: రెండవ మోడల్ 27-అంగుళాల అల్ట్రాగేర్ ఈవో (27GM950B). ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 5K మినీ LED గేమింగ్ మానిటర్. ఇది 2,300 కంటే ఎక్కువ లోకల్ డిమ్మింగ్ జోన్లను కలిగి ఉంది. ఇవి బ్లూమింగ్ను తగ్గించి, కాంట్రాస్ట్ను మెరుగుపరుస్తాయి. ఇది 5K రిజల్యూషన్లో 165Hz లేదా QHDలో డ్యూయల్ మోడ్లో 330Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. గరిష్ఠంగా 1,250 నిట్ల వరకు బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఇందులో AI అప్స్కేలింగ్, రియల్-టైమ్ ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 5K2K గేమింగ్ మానిటర్: ఈ లైనప్లో అతిపెద్దది, 52-అంగుళాల అల్ట్రాగేర్ ఈవో (52G930B) ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 5K2K గేమింగ్ మానిటర్. 12:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో, 240Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000R కర్వ్ వంటి ఫీచర్లతో, ఇది మరింత లీనమయ్యే గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. ఇది 42-అంగుళాల 16:9 స్క్రీన్ ఎత్తును కలిగి ఉంది. కానీ అదనపు వెడల్పు మల్టీ టాస్కింగ్ను సులభతరం చేస్తుంది.
CES 2026: LG ఈ సిరీస్ను CES 2026లో రెండు జోన్లలో ప్రదర్శించనుంది: రెడ్డిట్ గేమింగ్ కమ్యూనిటీ నుంచి ప్రేరణ పొందిన 'డ్రీమ్ సెటప్', 39-అంగుళాల మోడల్తో కూడిన రేసింగ్ సిమ్యులేషన్. ఈ మానిటర్ అధిక రిజల్యూషన్, అధిక రిఫ్రెష్ రేట్, AI టెక్నాలజీ గేమర్లకు కొత్త ప్రమాణాలను నిర్దేశిస్తాయి.