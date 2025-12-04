లెక్సస్ RXలో కొత్త 350h ఎక్స్క్విజిట్ ట్రిమ్- ధర ఎంతంటే?
"లెక్సస్ RX" లైనప్లో కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ ఎక్స్క్విజిట్ ట్రిమ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : December 4, 2025 at 12:06 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ లెక్సస్ ఇండియా తన "లెక్సస్ RX" లైనప్లో కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ ఎక్స్క్విజిట్ ట్రిమ్ను జోడించింది. దీని ధర రూ. 89.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). దీనితో మునుపటి లగ్జరీ ట్రిమ్ను భర్తీ చేసి హైబ్రిడ్ లగ్జరీ SUV బేస్ ధరను తగ్గించింది. ముఖ్యంగా లెక్సస్ RX 350h ఎక్స్క్విజిట్ లగ్జరీ ట్రిమ్ కంటే రూ. 6.14 లక్షలు చౌకగా ఉంటుంది. కంపెనీ ఈ కారును రూ. 96.13 లక్షల ధరకు విడుదల చేసింది. అంతేకాక దీని టాప్-స్పెక్ లెక్సస్ RX 500h F-స్పోర్ట్+ ధరను కూడా రూ.9 లక్షలు తగ్గించింది.
లెక్సస్ RX ఎక్స్క్విజిట్ ఫీచర్లు: ఈ కొత్త ఆర్ఎక్స్ ఎక్స్క్విజిట్ వేరియంట్ ఫీచర్ల పరంగా మునుపటి లగ్జరీ ట్రిమ్ను పోలి ఉంటుంది. ఇందులో 14-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెక్సస్-బ్రాండెడ్ సౌండ్ సిస్టమ్ (21-స్పీకర్ మార్క్ లెవిన్సన్ సౌండ్ సిస్టమ్ అదనంగా రూ. 2.03 లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది), మెమరీ ఫంక్షన్తో 10-వే పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, విద్యుత్తో వాలగలిగే వెనుక సీట్లు, ముందు & వెనుక సీట్లకు హీటింగ్ అండ్ వెంటిలేషన్, యాంబియంట్ లైటింగ్, లెవల్ 2 ADAS, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్తో పాటు మరిన్ని ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
లెక్సస్ RX వేరియంట్లు, ఫీచర్లు:
|వేరియంట్లు
|ధర వివరాలు
|Exquisite 350h
|రూ. 89.99 లక్షలు
|F-Sport+ 500h
|రూ. 1.09 లక్షలు
లెక్సస్ RS ఎక్స్క్విజిట్ ఇంజిన్: 350h మోడల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న RX ఎక్స్క్విజిట్ 2.5-లీటర్ 4-సిలిండర్ పెట్రోల్-హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది eCVT ఆటోమేటిక్తో వస్తుంది. దీని మొత్తం పవర్ అవుట్పుట్ 243 bhp. ఇది ప్రత్యేకంగా ముందు చక్రాలకు చేరుతుంది. ఈ కారు కేవలం 7.9 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 kph వరకు వేగాన్ని అందుకోగలదు. దీని బలమైన హైబ్రిడ్ వ్యవస్థతో RX 350h 18.6kpl (సగటున) WLTP-సర్టిఫైడ్ ఇంధన-సామర్థ్య సంఖ్యను కూడా అందిస్తుంది.