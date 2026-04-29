స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో లెనోవో కొత్త ట్యాబ్ లాంఛ్- ఓసారి చూసేయండి!
లెనోవో తన కొత్త "లెనోవో ఐడియా ట్యాబ్ ప్రో జెన్ 2" టాబ్లెట్ను రూ. 39,999 ధరతో భారతదేశంలో విడుదల చేసింది.
Published : April 29, 2026 at 10:26 AM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం లెనోవో తన సరికొత్త "లెనోవో ఐడియా ట్యాబ్ ప్రో జెన్ 2" టాబ్లెట్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ టాబ్లెట్ స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది అంతర్నిర్మిత AI సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంది. అయితే కంపెనీ ఈ టాబ్లెట్ను కేవలం ఒకే ఒక కాన్ఫిగరేషన్లో ప్రవేశపెట్టింది. ఇంకా దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 13-అంగుళాల 3.5K డిస్ప్లే, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో కూడిన 10,200mAh బ్యాటరీన, Dolby Atmos మద్దతు కలిగిన నాలుగు JBL స్పీకర్లు ఉన్నాయి. ఈ టాబ్లెట్పై లెనోవో ఒక సంవత్సరం వారంటీని కూడా అందిస్తోంది.
లెనోవో ఐడియా ట్యాబ్ ప్రో జెన్ 2 ధర, లభ్యత: దీని సింగిల్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధరను కంపెనీ రూ. 39,999గా నిర్ణయించింది. ప్రారంభ ఆఫర్లో ఈ కొత్త "లెనోవో ఐడియా ట్యాబ్ ప్రో జెన్ 2" టాబ్లెట్ను రూ. 3,000 ఇన్స్టంట్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను పొందొచ్చు.
సేల్ వివరాలు: ఇది మే 1వ తేదీ నుంచి Lenovo.com, ఇ-కామర్స్ వెబ్సైట్లు, రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.