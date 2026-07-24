లావా నుంచి రెండు బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్లు- ఓ లుక్కేయండి!
భారత్లో 6.75 అంగుళాల డిస్ప్లేతో లావా విరాట్ V1 5G, విరాట్ V1 స్మార్ట్ఫోన్లు లాంఛ్ అయ్యాయి.
Published : July 24, 2026 at 2:10 PM IST
Hyderabad: దేశీయ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా రెండు సరికొత్త మోడళ్లను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. వీటిని లావా 'విరాట్ V1 5G', 'విరాట్ V1 4G' పేర్లతో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ రెండింటిలోనూ 6.75-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉంది. వెనుకవైపు AI-ఆధారిత డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, 5G మోడల్లో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉండగా, 4G వెర్షన్లో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ రెండు ఫోన్లు వచ్చే వారం నుంచి భారత్లో అమ్మకానికి రానున్నాయి.
ధర వివరాలు: లావా 'విరాట్ V1 5G' ధరను రూ. 12,999గా నిర్ణయించింది. అయితే పరిచయ ఆఫర్గా కంపెనీ ఈ ఫోన్ను రూ. 11,999కే అందిస్తోంది. మరోవైపు, 'లావా విరాట్ V1' ధర రూ. 9,999 కాగా, ఇది రూ. 8,999 ప్రత్యేక ప్రారంభ ధరతో లభిస్తుంది. ఈ స్పెషల్ ఆఫర్లు కేవలం అమ్మకం జరిగే మొదటి రోజున మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: లావా విరాట్ V1 5G మోడల్ ఆర్య బ్లూ (Arya Blue), సోనార్ గోల్డ్ (Sonar Gold) రంగులలో లభిస్తుంది. అదే సమయంలో లావా విరాట్ V1 4G మోడల్ నీలగిరి బ్లూ (Nilgiri Blue), హిమాలయన్ సిల్వర్ (Himalayan Silver) అందుబాటులో ఉంటుంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు ఫోన్లు జులై 31న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్, లావా వెబ్సైట్ ద్వారా అమ్మకానికి రానున్నాయి.