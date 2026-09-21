మినీ రియర్ డిస్ప్లేతో లావా 'విరాట్ కర్వ్ 5G' - వెనుక స్క్రీన్ పైనే నోటిఫికేషన్లు, కస్టమ్ ఎమోజీలు!
మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 SoC, 6,000mAh బ్యాటరీ, మినీ రియర్ డిస్ప్లేతో లావా సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ "విరాట్ కర్వ్ 5G" భారత్లో లాంఛ్ అయింది.
Published : September 21, 2026 at 3:19 PM IST
Hyderabad: లావా భారతదేశంలో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను లాంఛ్ చేసింది. దీనిని "లావా విరాట్ కర్వ్ 5G" పేరుతో తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫోన్లో మినీ రియర్ డిస్ప్లే ఉంది. దీని ద్వారా ఫోన్ను అన్లాక్ చేయకుండానే కస్టమ్ టెక్స్ట్, ఎమోజీలను సెట్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే ముఖ్యమైన నోటిఫికేషన్లను చూసుకోవచ్చు. ఈ సరికొత్త విరాట్ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఇందులో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్సెట్పై పనిచేసే ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.67-అంగుళాల డిస్ప్లేను, 50 మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంది.
లావా విరాట్ కర్వ్ 5G ధర: కంపెనీ ఈ "లావా విరాట్ కర్వ్ 5G" 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధరను రూ. 23,999గా నిర్ణయించింది. దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. ఈ ప్రారంభ డిస్కౌంట్లతో ఫోన్ను రూ. 19,999కే పొందవచ్చు.
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కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఇది మూడు విభిన్న రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ఎల్లోరా స్లేట్ (Ellora Slate)
- హెరిటేజ్ ఇండిగో (Heritage Indigo)
- మాక్రాన్ ఐవరీ (Makrana Ivory)
సేల్ వివరాలు: ఈ లావా విరాట్ కర్వ్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ మార్కెట్లో సెప్టెంబర్ 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart) ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
లావా విరాట్ కర్వ్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
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|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|6.67-అంగుళాల కర్వ్డ్ AMOLED, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1100 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్
|ప్రాసెసర్
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100
|RAM + స్టోరేజ్
|6GB + 128GB
|బ్యాటరీ
|6000mAh, 45W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్
|రియర్ కెమెరా
|50MP Sony IMX752
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|13MP
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
|Android 16
|ధర వివరాలు
|రూ. 23,999 (ప్రారంభ ఆఫర్తో రూ. 19,999)