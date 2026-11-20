లావా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీతో 'స్మార్ట్ 4 ప్రో' లాంఛ్- ధర, లభ్యతా వివరాలు ఇవే!
భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ లావా బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో మరో సంచలనానికి తెరతీసింది. లావా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద 7,000mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త 'స్మార్ట్ 4 ప్రో'ను భారత్లో విడుదల చేసింది.
Published : November 20, 2026 at 3:26 PM IST
Hyderabad: లావా భారతదేశంలో సరికొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ 'స్మార్ట్ 4 ప్రో'ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భారీ 7,000mAh బ్యాటరీ ఉండగా, ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్లో 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అందించే 6.75 అంగుళాల HD+ నాచ్ డిస్ప్లేతో పాటు UNISOC T610 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను అమర్చారు. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ MIL-STD-810H డ్రాప్ అండ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్ సర్టిఫికేషన్ను కూడా ఉంది. కెమెరా విషయానికి వస్తే, వెనుకవైపు 13MP కెమెరా ఉండగా, ముందు 5MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- నీలం బ్లూ (Neelam Blue)
- కోణార్క్ గోల్డ్ (Konark Gold)
వేరియంట్లు: కంపెనీ దీనిని కేవలం ఒకే ఒక RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో తీసుకొచ్చింది.
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
ధర వివరాలు: 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ను అందించే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధరను రూ. 10,999గా నిర్ణయించారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా కేవలం లావా ఆఫ్లైన్ రిటైల్ నెట్వర్క్ ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది.
|లావా స్మార్ట్ 4 ప్రో వేరియంట్
|ధర
|4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
|రూ. 10,999
లావా స్మార్ట్ 4 ప్రో కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|Display
|17.13cm (6.75") HD+ Notch Display with 90Hz Refresh Rate
|Processor
|UNISOC T610 Octa-core Processor
|Battery & Charger
|7,000mAh Li-Ion Battery & 18W Charger, Type-C Port
|RAM & Storage
|4GB + 4GB Virtual RAM | 64GB ROM Expandable up to 512GB
|Rear Camera
|13 MP
|Front Camera
|5 MP with Screen Flash
|Durability
|MIL-STD-810H Drop & Shock Resistance Certified
|Operating System
|Android 16 (No bloatware, No Ads)
|Security
|Side Fingerprint Sensor, Face Unlock
|Colors
|Neelam Blue and Konark Gold
|Warranty
|1 Year Warranty on Handset and 6 Months Warranty on Accessories