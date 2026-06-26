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5000mAh బ్యాటరీతో 'లావా స్మార్ట్ 4 ప్లస్' లాంఛ్- ధర రూ.10వేల లోపే!

లావా భారత మార్కెట్లో రూ.10వేల లోపు ధరలో కొత్త 'లావా స్మార్ట్ 4 ప్లస్' స్మార్ట్​ఫోన్​ను లాంఛ్ చేసింది.

Lava Smart 4 Plus Launched in India With 5,000mAh Battery, 6.75-Inch Display
Lava Smart 4 Plus Launched in India With 5,000mAh Battery, 6.75-Inch Display (Image Credit: Lava Mobiles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 10:12 AM IST

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Hyderabad: లావా స్మార్ట్ 4 ప్లస్ (Lava Smart 4 Plus) పేరుతో సరికొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ గురువారం భారత మార్కెట్లో విడుదలైంది. ఆక్టా-కోర్ యూనిసోక్ (Unisoc) ప్రాసెసర్‌తో పనిచేసే ఈ ఫోన్‌లో 6.75-అంగుళాల భారీ డిస్‌ప్లేను అమర్చారు. ధూళి, నీటి తుంపర్ల నుంచి రక్షణ కోసం IP64 రేటింగ్‌తో వస్తోంది. ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం వెనుకవైపు 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను ఇచ్చారు. ఇక 5000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ఈ ఫోన్‌కు ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

లావా స్మార్ట్ 4 ప్లస్ వేరియంట్లు: కంపెనీ భారతదేశంలో దీన్ని కేవలం ఒకే ఒక RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లో ప్రవేశపెట్టింది. అది: 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్. దీని ధరను రూ. 9,999గా నిర్ణయించింది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు రంగులలో లభిస్తుంది.

  • నీలగిరి బ్లూ
  • హిమాలయన్ సిల్వర్

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రిటైల్ అవుట్‌లెట్లలో అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. అంతేకాకుండా, ఒక పత్రికా ప్రకటనలో లావా స్మార్ట్ 4 ప్లస్ కొనుగోలుదారులకు 'డోర్‌స్టెప్ ఆఫ్టర్-సేల్స్ సర్వీస్' అందిస్తామని కూడా లావా వెల్లడించింది.

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