50MP కెమెరాతో 'లావా షార్క్ 2 ప్రో 5G'- రిపేర్ వస్తే ఇంటి వద్దే ఫ్రీ సర్వీస్!
6,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో లావా షార్క్ 2 ప్రో 5G భారతదేశంలో విడుదలైంది. దీనితో పాటు కంపెనీ ఉచిత డోర్స్టెప్ సర్వీస్ను కూడా అందిస్తోంది.
Published : September 29, 2026 at 5:21 PM IST
Hyderabad: స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా తన సరికొత్త "లావా షార్క్ 2 ప్రో 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను మంగళవారం భారత్లో విడుదల చేసింది. "షార్క్ 2 4G", "షార్క్ 2 5G" తర్వాత, "షార్క్ 2" లైనప్లో వచ్చిన మూడో మోడల్ ఇది. ఈ హ్యాండ్సెట్ సింగిల్ RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్లో, రెండు కలర్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. ఆక్టా-కోర్ యూనిసోక్ చిప్సెట్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్లో 6,000mAh బ్యాటరీ అమర్చారు. వెనుకవైపు సింగిల్ కెమెరా యూనిట్, ముందుభాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇది డ్యూయల్-వ్యూ వీడియో ఫీచర్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
భారతదేశంలో లావా షార్క్ 2 ప్రో 5G ధర, లభ్యత: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఒకే ఒక RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో తీసుకొచ్చింది. అది:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
దీని ధరను రూ.16,699గా నిర్ణయించింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా లావా అధీకృత ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ రిటైల్ ఛానెళ్ల ద్వారా అందుబాటులో ఉంది. ఈ టెక్ సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా కస్టమర్లకు ఉచిత డోర్స్టెప్ సర్వీస్ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. దీంతో ఫోన్లో ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. లావా టెక్నీషియనే నేరుగా ఇంటికి వచ్చి రిపేర్ చేసి ఇస్తారు.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ లావా షార్క్ 2 ప్రో 5G రెండు విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది.
- ఆకాష్ బ్లూ (Akash Blue)
- నందా సిల్వర్ (Nanda Silver)
|వేరియంట్
|ధర
|కలర్ ఆప్షన్లు
|6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 16,699
లావా షార్క్ 2 ప్రో 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.75-అంగుళాల HD+ (720 x 1,600 పిక్సెల్స్) LCD టచ్స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది.
- చిప్సెట్: ఇది ఆక్టా-కోర్ యునిసోక్ T8200 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. AnTuTu బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 5,00,000 కంటే ఎక్కువ పాయింట్లను సాధించిందని లావా పేర్కొంది. ఇందులో 6GB ర్యామ్ (RAM)తో పాటు, వర్చువల్ ర్యామ్ విస్తరణ ద్వారా అదనంగా మరో 6GB వరకు ర్యామ్ను పొందే సదుపాయం ఉంది. అలాగే, ఇది 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంది.
- బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 18W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
- కెమెరా సెటప్: కెమెరా విషయానికొస్తే, లావా షార్క్ 2 ప్రో 5G వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ AI కెమెరాను కలిగి ఉంది. అలాగే, సెల్ఫీల కోసం ఇందులో 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు. ఈ ఫోన్ 'డ్యూయల్ వ్యూ వీడియో రికార్డింగ్' సదుపాయాన్ని కల్పిస్తుంది. ఇది 2K/30 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ స్మార్ట్ఫోన్ క్లీన్, బ్లోట్వేర్ లేని ఆండ్రాయిడ్ 16 (వెనీలా వెర్షన్) తో వస్తోంది. దీనికి ఒక OS అప్గ్రేడ్, రెండేళ్లపాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని సదరు టెక్ సంస్థ హామీ ఇస్తోంది. అలాగే, ఇందులో కంపెనీకి చెందిన సొంత AI-ఆధారిత చాట్బాట్ అయిన 'Vayu AI' కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
- IP రేటింగ్: దుమ్ము, నీటి తుంపరుల (Splash) నుంచి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్ IP64-రేటెడ్ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది.
- కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్ 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C పోర్ట్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. భద్రత కోసం ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ కూడా అమర్చారు.