ETV Bharat / technology

కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ కొనాలా?- ఐతే ఈ మోడల్​పై ఓ లుక్కేయండి- రూ. 6,999లకే!

భారత మార్కెట్​లో 'లావా షార్క్ 2 4G' స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంఛ్- ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Lava Shark 2 4G Launched in India
Lava Shark 2 4G Launched in India (Photo Credit- Lava)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: దేశీయ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా తన "షార్క్ 2 4G" మోడల్​ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని రూ. 7 వేల లోపు ధరలో తీసుకొచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్చి 2025లో లాంఛ్ అయిన "లావా షార్క్" మోడల్​కు సక్సెసర్​గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇందులో యూనిసాక్ చిప్‌సెట్, శక్తివంతమైన 5,000 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP54 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ AI- ఆధారిత వెనుక కెమెరా, 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.75-అంగుళాల డిస్​ప్లేను కలిగి ఉంది.

లావా షార్క్ 2 4G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.75-అంగుళాల HD+ (720 x 1,612 పిక్సెల్స్) డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది. దీని డిస్​ప్లే మధ్యలో సెల్ఫీ కెమెరా కోసం హోల్-పంచ్ కటౌట్ ఉంది. ఇది స్క్రీన్‌ను ఆధునికంగా, ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది.

ప్రాసెసర్: స్మార్ట్‌ఫోన్ యూనిసాక్ T7250 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB RAM, 64GB అంతర్గత స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. అదనంగా వర్చువల్ RAM ఫీచర్ ద్వారా అన్​-యూజ్డ్ స్టోరేజ్​ను ఉపయోగించి RAMని 8GB వరకు విస్తరించవచ్చు. ఈ ఫీచర్ మల్టీ టాస్కింగ్, గేమింగ్​లో మెరుగైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఇందులో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనికి USB టైప్-C పోర్ట్ ఉంది. కంపెనీ బాక్స్‌లో 10W ఛార్జర్‌ను చేర్చింది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై నడుస్తుంది. కంపెనీ దీనికి ఒక ఆండ్రాయిడ్ అప్‌గ్రేడ్, రెండు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

కెమెరా సెటప్: ఈ "లావా షార్క్ 2 4G"లో AI-ఆధారిత 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా ఉంది. ఇది హై-క్వాలిటీ ఫొటోలు, వీడియోలను సంగ్రహించగలదు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 8-మెగాపిక్సెల్ ముందు కెమెరా ఉంది. దీని కెమెరా సెటప్ తక్కువ కాంతిలో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. వినియోగదారులకు వివిధ పరిస్థితులలో గొప్ప ఫొటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

లావా షార్క్ 2 4G ధర?: కంపెనీ దీన్ని సరసమైన స్మార్ట్​ఫోన్ విభాగంలో విడుదల చేసింది. భారతదేశంలో "లావా షార్క్ 2 4G" 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 6,999.

కలర్ ఆప్షన్స్: మార్కెట్​లో ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • అరోరా గోల్డ్
  • ఎక్లిప్స్ గ్రే

సేల్ వివరాలు: ఈ "లావా షార్క్ 2 4G" ఫోన్ దేశవ్యాప్తంగా ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్​కు డోర్‌స్టెప్ ఆఫ్టర్ సేల్స్ సర్వీస్‌ను అందిస్తామని లావా హామీ ఇచ్చింది. ఇది ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు కస్టమర్‌లు ఇంట్లోనే సహాయం పొందేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది.

ఈ "లావా షార్క్ 2 4G" డిజైన్ స్టైలిష్, మన్నికైనది. దీనికి IP54 రేటింగ్ ఉంది. ఇది దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణను అందిస్తుంది. ఈ కారణంగా ఫోన్ రోజువారీ ఉపయోగం, బహిరంగ వాతావరణాలకు నమ్మదగినది. "లావా షార్క్ 2 4G" అనేది సరసమైన ధరకు గొప్ప ఫీచర్లను అందించే స్మార్ట్‌ఫోన్. దీని శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, ఆధునిక డిస్‌ప్లే, AI- ఆధారిత కెమెరా ఈ ఫోన్‌ను యువ, బడ్జెట్ స్పృహ ఉన్న వినియోగదారులకు గొప్ప ఎంపికగా చేస్తాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో డోర్‌స్టెప్ సర్వీస్, సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్‌లకు హామీ ఇవ్వడం ద్వారా లావా కస్టమర్ నమ్మకాన్ని పెంచింది. మీరు తక్కువ ధరకు మంచి ఫీచర్లతో కూడిన స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఇది కచ్చితంగా పరిగణించదగినది.

TAGGED:

LAVA SHARK 2 4G PRICE
LAVA SHARK 2 4G FEATURES
LAVA SHARK 2 4G SPECIFICATIONS
లావా షార్క్ 2 4G
LAVA SHARK 2 4G LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.