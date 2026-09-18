6000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో లావా నయా ఫోన్- ధర ఎంతంటే?
50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, 6,000mAh బ్యాటరీతో భారత్లో 'లావా బోల్డ్ N4 ప్రో 5G' లాంఛ్ అయింది.
Published : September 18, 2026 at 4:28 PM IST
Hyderabad: దేశీయ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ లావా తన బోల్డ్ సిరీస్ను విస్తరిస్తూ సరికొత్త "బోల్డ్ N4 ప్రో 5G"ని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. గత నెలలో విడుదలైన "బోల్డ్ N4 లైట్"కు అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్గా వచ్చిన ఈ ఫోన్ భారీ బ్యాటరీ, 5G కనెక్టివిటీ, మెరుగైన హార్డ్వేర్ వంటి ప్రత్యేకతలను కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
ధర & లభ్యత: కంపెనీ భారత మార్కెట్లో దీనిని కేవలం ఒకే ఒక 6GB + 128GB వేరియంట్లో మాత్రమే ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రత్యేక లాంఛ్ ధర రూ. 13,999 (అన్ని ఆఫర్లతో కలిపి)గా ఉంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- మొనాకో బ్లూ (Monaco Blue)
- ఒపులెంట్ లిలాక్ (Opulent Lilac)
సేల్ వివరాలు: ఇది సెప్టెంబర్ 26న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి అమెజాన్ (Amazon)లో అమ్మకానికి రానుంది. ఈ 'బోల్డ్ N4 ప్రో 5G' కొనుగోలుదారులకు కంపెనీ 'ఫ్రీ సర్వీస్ ఎట్ హోమ్' సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. దీని ద్వారా దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నా వినియోగదారుల ఇంటి వద్దకే వెళ్లి ఉచితంగా సర్వీస్ అందించనుంది.
లావా బోల్డ్ N4 ప్రో 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|6.75-అంగుళాల HD+, 120Hz
|ప్రాసెసర్
|Unisoc T8200 5G
|RAM & స్టోరేజ్
|6GB + 128GB (6GB వర్చువల్ RAM)
|బ్యాటరీ
|6,000mAh
|రియర్ కెమెరా
|50MP AI డ్యూయల్
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
|ఆండ్రాయిడ్ 16
|IP రేటింగ్
|IP64
|ధర
|రూ. 13,999
|సేల్ తేదీ
|సెప్టెంబర్ 26, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు