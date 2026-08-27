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మార్కెట్లో 'లావా బోల్డ్ N4 లైట్' లాంఛ్- రూ. 7999లకే!

రూ. 7999 ధరతో భారత మార్కెట్లో 'లావా బోల్డ్ N4 లైట్' స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. ఆండ్రాయిడ్ 16 గో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​పై పనిచేసే ఈ హ్యాండ్​సెట్​ 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.

లావా బోల్డ్ N4 లైట్
లావా బోల్డ్ N4 లైట్ (ఫొటో క్రెడిట్: Amazon/Lava)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 4:03 PM IST

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Hyderabad: లావా భారత మార్కెట్లో సరికొత్తగా 'బోల్డ్ N4 లైట్' స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. ఈ బడ్జెట్ ఫోన్ 6.56-అంగుళాల డిస్‌ప్లే, యునిసోక్ 9863A చిప్‌సెట్, 5,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 'ఆండ్రాయిడ్ 16 గో'పై పనిచేస్తుంది. ఇది వర్చువల్ ర్యామ్ (virtual RAM) సపోర్ట్‌తో కూడిన 3GB ర్యామ్‌ను కలిగి ఉంది. అలాగే, ఈ ఫోన్‌లో 8-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరా, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, MIL-STD-810H రేటింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. లావా ఈ ఫోన్ రూ. 8,100 లోపు ధరలోనే తీసుకొచ్చింది. దీని అమ్మకాలు వచ్చే నెలలో అమెజాన్ (Amazon)లో ప్రారంభం కానున్నాయి.

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