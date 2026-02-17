5,000mAh బ్యాటరీతో లావా 'బోల్డ్ N2' లాంఛ్- రూ. 7,499లకే!

ETV Bharat / technology

5,000mAh బ్యాటరీ, 13-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాతో "లావా బోల్డ్ N2" భారతదేశంలో విడుదలయింది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 17, 2026 at 1:55 PM IST

Hyderabad: స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా మొబైల్స్ తన "బోల్డ్ N2" మోడల్​ను భారతదేశంలో లాంఛ్ చేసింది. గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో విడుదల చేసిన "లావా బోల్డ్ N1"కు సక్సెసర్​గా ఈ మోడల్​ను తీసుకొచ్చింది. దీని కీలక ఫీచర్లలో యూనిసోక్ SC9863A చిప్‌సెట్, 5,000mAh బ్యాటరీ, 13-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉన్నాయి. లావా బోల్డ్ N2 భారతదేశంలో ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా రెండు రంగుల ఎంపికలలో కొనుగోలుకు ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

లావా బోల్డ్ N2 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్​లో 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్​తో 6.75-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది వాటర్ డ్రాప్-స్టైల్ నాచ్ కలిగి ఉంటుంది.

ప్రాసెసర్: లావా బోల్డ్ N2 ఎనిమిది కోర్లను కలిగి ఉన్న యూనిసోక్ SC9863A చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 4GB RAM, 64GB ఇన్​బిల్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 4GB వరకు RAM విస్తరణకు మద్దతు ఇస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. దీనిలో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను కూడా అమర్చారు.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: దీనిలో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. భద్రత కోసం ఫోన్ సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్‌ను కూడా కలిగి ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ కొత్త లావా ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 Goపై నడుస్తుంది.

IP రేటింగ్: ఇది దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

భారతదేశంలో లావా బోల్డ్ N2 ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో లావా బోల్డ్ N2 ధరను రూ. 7,499గా నిర్ణయించారు. దీనిలో 4GB RAM, 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లభిస్తాయి.

సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ సేల్స్ ఫిబ్రవరి 27న ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఇ-కామర్స్ ప్లాట్​ఫామ్ అమెజాన్​ను సందర్శించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.

