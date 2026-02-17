5,000mAh బ్యాటరీతో లావా 'బోల్డ్ N2' లాంఛ్- రూ. 7,499లకే!
5,000mAh బ్యాటరీ, 13-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాతో "లావా బోల్డ్ N2" భారతదేశంలో విడుదలయింది.
Published : February 17, 2026 at 1:55 PM IST
Hyderabad: స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా మొబైల్స్ తన "బోల్డ్ N2" మోడల్ను భారతదేశంలో లాంఛ్ చేసింది. గతేడాది సెప్టెంబర్లో విడుదల చేసిన "లావా బోల్డ్ N1"కు సక్సెసర్గా ఈ మోడల్ను తీసుకొచ్చింది. దీని కీలక ఫీచర్లలో యూనిసోక్ SC9863A చిప్సెట్, 5,000mAh బ్యాటరీ, 13-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉన్నాయి. లావా బోల్డ్ N2 భారతదేశంలో ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా రెండు రంగుల ఎంపికలలో కొనుగోలుకు ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
లావా బోల్డ్ N2 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్లో 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.75-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది వాటర్ డ్రాప్-స్టైల్ నాచ్ కలిగి ఉంటుంది.
ప్రాసెసర్: లావా బోల్డ్ N2 ఎనిమిది కోర్లను కలిగి ఉన్న యూనిసోక్ SC9863A చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 4GB RAM, 64GB ఇన్బిల్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 4GB వరకు RAM విస్తరణకు మద్దతు ఇస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. దీనిలో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇందులో 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను కూడా అమర్చారు.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: దీనిలో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. భద్రత కోసం ఫోన్ సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా కలిగి ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ కొత్త లావా ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 Goపై నడుస్తుంది.
IP రేటింగ్: ఇది దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
భారతదేశంలో లావా బోల్డ్ N2 ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో లావా బోల్డ్ N2 ధరను రూ. 7,499గా నిర్ణయించారు. దీనిలో 4GB RAM, 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లభిస్తాయి.
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ ఫిబ్రవరి 27న ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ను సందర్శించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.