లావా బ్లేజ్ 2 5G స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్- రూ.12,999లకే!

దేశీయ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా మొబైల్స్ భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త "లావా బ్లేజ్ 2 5G" మోడల్​ను లాంఛ్ చేసింది.

Lava Bold 2 5G Launched in India
Lava Bold 2 5G Launched in India (Photo Credit- Lava mobiles/ Facebook)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 1:30 PM IST

1 Min Read
Hyderabad: లావా ఈరోజు భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త, ఆకర్షణీయమైన స్మార్ట్‌ఫోన్ అయిన "లావా బ్లేజ్ 2 5G"ని విడుదల చేసింది. పరిమిత బడ్జెట్‌లోనే 5G కనెక్టివిటీ అనుభవాన్ని పొందాలనుకునే వినియోగదారులకు ఈ ఫోన్ నిజంగా ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది. కంపెనీ దీన్ని కేవలం ఒకే ఒక 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చింది. దీని ధరను రూ.12,999గా నిర్ణయించింది. దీని నాజూకైన డిజైన్, ఆకర్షణీయమైన రూపకల్పన, ప్రత్యేకతలను బట్టి చూస్తే, యువతను, బడ్జెట్ పట్ల శ్రద్ధ వహించే వినియోగదారులను ఈ ఫోన్ కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుంది.

సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ ఫస్ట్ సేల్ మార్చి 19న మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు అమెజాన్​లో ప్రారంభం కానుంది. వివిధ రకాల ఆఫర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా వినియోగదారులు ఈ ఫోన్‌ను మరింత సరసమైన ధరకే కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

