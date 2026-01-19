డ్యూయెల్-డిస్ప్లేలతో "లావా బ్లేజ్ డుయో 3" లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
బ్లేజ్ డుయో 3 ని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా లావా తన బ్లేజ్ డుయో సిరీస్ను నిశ్శబ్దంగా విస్తరించింది. ఈ విభాగంలో మొట్టమొదటి డ్యూయల్-డిస్ప్లే సెటప్ దీనిని ప్రత్యేకంగా చూపుతుంది.
Published : January 19, 2026 at 12:37 PM IST
Hyderabad: దేశీయ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా తన "బ్లేజ్ డుయో 3" స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇది డ్యూయల్ డిస్ప్లేలతో సెగ్మెంట్లో మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్గా నిలిచింది. మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆ రెండు ప్యానెల్లు కూడా AMOLED. దీని ప్రైమరీ ఫ్రంట్ డిస్ప్లే రోజువారీ పనులు, మీడియా వినియోగాన్ని నిర్వహిస్తుంది. అయితే వెనుక కెమెరా మాడ్యూల్ పక్కన అమర్చిన కాంపాక్ట్ సెకండరీ స్క్రీన్, నోటిఫికేషన్ల కోసం హ్యాండి గ్లాన్స్ ప్యానెల్గా పనిచేస్తుంది. ఇది సెల్ఫీల కోసం వ్యూఫైండర్గా కూడా పనిచేస్తుంది. వీటితో పాటు ఇందులో 50MP కెమెరా సెటప్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7060, 5,000mAh బ్యాటరీ వంటి ఇతర కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ధర ఎంతంటే?: కంపెనీ ఈ కొత్త "లావా బ్లేజ్ డుయో 3" ఫోన్ను భారతదేశంలో రూ. 16,999 ధరతో ప్రారంభించింది.