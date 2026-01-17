లావా 'బ్లేజ్ డుయో 3' లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కలర్ ఆప్షన్లు కూడా రివీల్!
లావా తన కొత్త 'లావా బ్లేజ్ డుయో 3' స్మార్ట్ఫోన్ ఇండియా లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. దీంతోపాటు లాంఛ్కు ముందే కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫిషన్లను వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!
Hyderabad: దేశీయ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. కంపెనీ తన "లావా బ్లేజ్ డుయో 3" స్మార్ట్ఫోన్ను ఈ నెలాఖరున లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతోపాటు లాంఛ్కు ముందుగానే టీజర్లు, అమెజాన్ లిస్టింగ్ ద్వారా దీని డిజైన్తో పాటు కీలక స్పెసిఫికేషన్లనూ వెల్లడించింది. ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ మ్యాట్ ఫినిష్, ఫ్లాట్ రియర్ ప్యానెల్తో వస్తుంది. కెమెరా మాడ్యూల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సెకండరీ రియర్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15పై రన్ అవుతుందని, AMOLED స్క్రీన్, మీడియాటెక్ చిప్సెట్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
లావా బ్లేజ్ డుయో 3 లాంఛ్ తేదీ?: కంపెనీ తన "లావా బ్లేజ్ డుయో 3" స్మార్ట్ఫోన్ జనవరి 19న భారతదేశంలో లాంఛ్ అవుతుందని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X"లో ఒక పోస్ట్ ద్వారా ధృవీకరిస్తుంది. ఇందులో ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ టీజర్ ఇమేజ్ను పంచుకుంది. ఇది మాట్టే ఫినిషింగ్తో ఆఫ్-వైట్ కలర్వేలో కనిపిస్తోంది. వెనుక ప్యానెల్ ఫ్లాట్గా, సాఫ్టీగా గుండ్రని అంచులు, సన్నని ప్రొఫైల్తో ఉంటుంది. అయితే మునుపటి టీజర్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను నలుపు రంగు వేరియంట్లో చూపించింది. దీంతో ఇది ఈ రెండు రంగు ఎంపికలతో రావచ్చని తెలుస్తోంది.
ఈ "లావా బ్లేజ్ డ్యూయో 3" డిజైన్ "లావా బ్లేజ్ డ్యూయో 5G"ని పోలి ఉంటుంది. ఇది "షావోమీ 17 ప్రో" సిరీస్లో కనిపించే దాని కంటే కొద్దిగా చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఈ రెండు ఫోన్లలోనూ వెనుక భాగంలో సెకండరీ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఈ అదనపు స్క్రీన్ ద్వారా వినియోగదారులు నోటిఫికేషన్లను తనిఖీ చేయడానికి, మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ను నియంత్రించడానికి, వెనుక కెమెరాలను ఉపయోగించి సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి, కొన్ని యాప్లను యాక్సెస్ చేయడానికి వీలు కలుగుతుందని భావిస్తున్నారు.
వెనుక ప్యానెల్ ఎగువ ఎడమ వైపున "లావా బ్లేజ్ డ్యూయో 3" దీర్ఘచతురస్రాకారంలో బ్లాక్ కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో రెండు పెద్ద వృత్తాకార కెమెరా లెన్స్లు నిలువుగా అమర్చారు. లెన్స్ల పక్కన ఒక చిన్న దీర్ఘచతురస్రాకార సెకండరీ డిస్ప్లే ఉంటుంది. దీన్ని నోటిఫికేషన్లు, కెమెరా ప్రివ్యూలు లేదా క్విక్ ఇంటరాక్షన్ల కోసం అందించారు. అదే కెమెరా మాడ్యూల్లో ఎలిప్టికల్ LED ఫ్లాష్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేశారు.
దీని వెనుక కెమెరా ప్యానెల్పై ఉన్న అక్షరాల ప్రకారం, "లావా బ్లేజ్ డ్యూయో 3"లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మద్దతు ఉన్న 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సార్ ఉంటుందని తెలుస్తోంది. వెనుక ప్యానెల్ దిగువ భాగంలో నిలువుగా 'లావా' బ్రాండింగ్ ముద్రించారు. దాని పక్కనే నెట్వర్క్ మద్దతును సూచించే చిన్న '5G' గుర్తు కూడా ఉంది.
లావా బ్లేజ్ డుయో 3 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ ఫోన్ అమెజాన్లో మూన్లైట్ బ్లాక్ షేడ్లో కనిపించింది. ఇంకా లాంఛ్కు ముందే కీలక స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15లో రన్ అవుతుంది. ఇది 1,000 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.6-అంగుళాల ఫుల్-HD+ AMOLED డిస్ప్లే, 1.6-అంగుళాల సెకండరీ రియర్ స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7060 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 6GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS 3.1 స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
అమెజాన్ లిస్టింగ్ ప్రకారం, ఈ "లావా బ్లేజ్ డ్యూయో 3"లో f/1.8 అపర్చర్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX752 వెనుక కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ ముందు కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ హ్యాండ్సెట్లో 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది స్టీరియో స్పీకర్లు, ఒక IR బ్లాస్టర్, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, బ్లూటూత్ 5.2, GPS, బీడౌ, గ్లోనాస్, గెలీలియో ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ 7.55 mm మందం, 181 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. ఇది దుమ్ము, నీటి తుంపర్ల నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్తో వస్తుంది.