ETV Bharat / technology

మినీ రియర్ డిస్​ప్లేతో లావా 'ఆరా కర్వ్'- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

మినీ రియర్ డిస్​ప్లే, 6,000mAh బ్యాటరీతో 'లావా ఆరా కర్వ్' భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది. దీని ధరను రూ. 23,999గా నిర్ణయించారు.

Lava Aura Curve Launched in India With Mini Rear Display
Lava Aura Curve Launched in India With Mini Rear Display (ఫొటో క్రెడిట్: Lava Mobiles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: మినీ రియర్ డిస్​ప్లేతో లావా నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. 'లావా ఆరా కర్వ్' పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 6..67-అంగుళాల ఫుల్-HD+ 3D కర్వ్‌డ్ AMOLED మెయిన్ డిస్​ప్లే ఉంది. ఇది 6nm ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రాసెసర్ 8 లక్షలకు పైగా AnTuTu స్కోర్ సాధించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.

'లావా ఆరా కర్వ్' వేరియంట్లు: కంపెనీ దీనిని కేవలం ఒకే ఒక RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లో ప్రవేశపెట్టింది. అది:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

ధర ఎంతంటే?: లావా ఆరా కర్వ్ ఏకైక 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధరను రూ. 23,999గా నిర్ణయించారు. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దీనిని ఆఫ్‌లైన్ లావా రిటైలర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చని కంపెనీ ధృవీకరించింది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:

Lava Aura Curve is Available in Him Silver and Amber Blue Colors
Lava Aura Curve is Available in Him Silver and Amber Blue Colors (ఫొటో క్రెడిట్: Lava Mobiles)
  • హిమ్ సిల్వర్ (Him Silver)
  • అంబర్ బ్లూ (Ambar Blue)
'లావా ఆరా కర్వ్' వేరియంట్ధరకలర్ ఆప్షన్లులభ్యత
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ రూ. 23,999
  • హిమ్ సిల్వర్ (Him Silver)
  • అంబర్ బ్లూ (Ambar Blue)
ఆఫ్‌లైన్ లావా రిటైలర్ల ద్వారా మాత్రమే (Only offline Lava Retailers)

'లావా ఆరా కర్వ్' ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

Lava Aura Curve Display Specifications
Lava Aura Curve Display Specifications (ఫొటో క్రెడిట్: Lava Mobiles)
  • డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.67-అంగుళాల ఫుల్-HD+ 3D కర్వ్​డ్ AMOLED డిస్​ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,100 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది.
  • బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్​లో 6,000mAh బ్యాటరీని అందించారు. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 660 నిమిషాల వరకు యూట్యూబ్ (YouTube) వీడియోలను ప్లే చేయగలదని కంపెనీ చెబుతోంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ 'లావా ఆరా కర్వ్' మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 SoC చిప్​సెట్​తో పనిచేస్తుంది. ఇది 6GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS 2.2 ఆన్​బోర్డ్ స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఇందులో సోనీ IMX752 సెన్సార్​తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ AI రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు. పైన పేర్కొన్నట్లుగా, ఫోన్ వెనుక భాగంలో మినీ డిస్‌ప్లే ఉంది. దీనిని రియర్ కెమెరా మాడ్యూల్ కింద అమర్చారు. ఇది టైమ్, బ్యాటరీ లెవల్, నోటిఫికేషన్‌లు, కస్టమ్ మెసేజ్‌లను ప్రదర్శిస్తుంది.
  • బిల్డ్ క్వాలిటీ: ఇది దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP64 రేటెడ్-బిల్డ్ క్వాలిటీతో పాటు MIL-STD-810H మిలిటరీ గ్రేడ్ బిల్డ్ సర్టిఫికేషన్​ను కలిగి ఉంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16పై నడుస్తుంది. దీనికి రెండేళ్లపాటు OS అప్​గ్రేడ్​లు, మూడేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. ఇది AI Circle Search, AI Call Summary వంటి అనేక Vayu AI ఫీచర్లకు, అలాగే 80 భాషల మద్దతుతో AI Voice Translationకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

'Vayu AI' అంటే లావా కంపెనీ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన AI ఫీచర్ల సూట్.

Cinematic Display with Immersive Audio Experience
Cinematic Display with Immersive Audio Experience (ఫొటో క్రెడిట్: Lava Mobiles)

'Vayu AI'లో ఏముంటాయి?:

  • AI Pet: మీతో చాట్ చేసే, ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఒక AI పెట్. హోమ్ స్క్రీన్​పై విడ్జెట్​లా పెట్టుకోవచ్చు.
  • AI Circle Search: స్క్రీన్​పై ఏదైనా సర్కిల్ చేసి సెర్చ్ చేయడం.
  • AI Call Summary: కాల్స్​ని ఆటోమేటిక్​గా సమ్మరీ చేయడం.
  • AI Voice Translation: 80 భాషల్లో వాయిస్ ట్రాన్స్‌లేషన్. Writing Assistant, AI Translate వంటివి కూడా ఇందులో భాగమే.

సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, Samsungలో Galaxy AI లాగా, Lava ఫోన్ల కోసం కంపెనీ తయారుచేసిన AI బ్రాండ్ పేరే 'Vayu AI'.

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే6.67-అంగుళాల ఫుల్-HD+ 3D కర్వ్​డ్ AMOLED, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1100 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్
ప్రాసెసర్మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 SoC (AnTuTu 8L+)
మెమరీ6GB LPDDR5 + 128GB UFS 2.2
రియర్ కెమెరా సెటప్50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ AI (సోనీ IMX752)
ఫ్రంట్ కెమెరా13-మెగాపిక్సెల్
బ్యాటరీ6000mAh (45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్)
OS & సపోర్ట్ఆండ్రాయిడ్ 16 (2 years OS + 3 years Security)
బిల్డ్ క్వాలిటీMIL-STD-810H + IP64
స్పెషాలిటీమినీ రియర్ డిస్‌ప్లే

TAGGED:

LAVA AURA CURVE
LAVA AURA CURVE PRICE IN INDIA
LAVA AURA CURVE FEATURES
LAVA AURA CURVE REAR MINI DISPLAY
LAVA AURA CURVE LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.