మినీ రియర్ డిస్ప్లేతో లావా 'ఆరా కర్వ్'- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
మినీ రియర్ డిస్ప్లే, 6,000mAh బ్యాటరీతో 'లావా ఆరా కర్వ్' భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది. దీని ధరను రూ. 23,999గా నిర్ణయించారు.
Published : October 21, 2026 at 4:28 PM IST
Hyderabad: మినీ రియర్ డిస్ప్లేతో లావా నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. 'లావా ఆరా కర్వ్' పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 6..67-అంగుళాల ఫుల్-HD+ 3D కర్వ్డ్ AMOLED మెయిన్ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 6nm ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రాసెసర్ 8 లక్షలకు పైగా AnTuTu స్కోర్ సాధించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
'లావా ఆరా కర్వ్' వేరియంట్లు: కంపెనీ దీనిని కేవలం ఒకే ఒక RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ప్రవేశపెట్టింది. అది:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
ధర ఎంతంటే?: లావా ఆరా కర్వ్ ఏకైక 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధరను రూ. 23,999గా నిర్ణయించారు. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దీనిని ఆఫ్లైన్ లావా రిటైలర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చని కంపెనీ ధృవీకరించింది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- హిమ్ సిల్వర్ (Him Silver)
- అంబర్ బ్లూ (Ambar Blue)
|'లావా ఆరా కర్వ్' వేరియంట్
|ధర
|కలర్ ఆప్షన్లు
|లభ్యత
|6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 23,999
|ఆఫ్లైన్ లావా రిటైలర్ల ద్వారా మాత్రమే (Only offline Lava Retailers)
'లావా ఆరా కర్వ్' ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఇందులో 6.67-అంగుళాల ఫుల్-HD+ 3D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,100 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
- బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్లో 6,000mAh బ్యాటరీని అందించారు. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 660 నిమిషాల వరకు యూట్యూబ్ (YouTube) వీడియోలను ప్లే చేయగలదని కంపెనీ చెబుతోంది.
- ప్రాసెసర్: ఈ 'లావా ఆరా కర్వ్' మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 SoC చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 6GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS 2.2 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
- కెమెరా సెటప్: ఇందులో సోనీ IMX752 సెన్సార్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ AI రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు. పైన పేర్కొన్నట్లుగా, ఫోన్ వెనుక భాగంలో మినీ డిస్ప్లే ఉంది. దీనిని రియర్ కెమెరా మాడ్యూల్ కింద అమర్చారు. ఇది టైమ్, బ్యాటరీ లెవల్, నోటిఫికేషన్లు, కస్టమ్ మెసేజ్లను ప్రదర్శిస్తుంది.
- బిల్డ్ క్వాలిటీ: ఇది దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP64 రేటెడ్-బిల్డ్ క్వాలిటీతో పాటు MIL-STD-810H మిలిటరీ గ్రేడ్ బిల్డ్ సర్టిఫికేషన్ను కలిగి ఉంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16పై నడుస్తుంది. దీనికి రెండేళ్లపాటు OS అప్గ్రేడ్లు, మూడేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. ఇది AI Circle Search, AI Call Summary వంటి అనేక Vayu AI ఫీచర్లకు, అలాగే 80 భాషల మద్దతుతో AI Voice Translationకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
'Vayu AI' అంటే లావా కంపెనీ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన AI ఫీచర్ల సూట్.
'Vayu AI'లో ఏముంటాయి?:
- AI Pet: మీతో చాట్ చేసే, ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఒక AI పెట్. హోమ్ స్క్రీన్పై విడ్జెట్లా పెట్టుకోవచ్చు.
- AI Circle Search: స్క్రీన్పై ఏదైనా సర్కిల్ చేసి సెర్చ్ చేయడం.
- AI Call Summary: కాల్స్ని ఆటోమేటిక్గా సమ్మరీ చేయడం.
- AI Voice Translation: 80 భాషల్లో వాయిస్ ట్రాన్స్లేషన్. Writing Assistant, AI Translate వంటివి కూడా ఇందులో భాగమే.
సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, Samsungలో Galaxy AI లాగా, Lava ఫోన్ల కోసం కంపెనీ తయారుచేసిన AI బ్రాండ్ పేరే 'Vayu AI'.
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|6.67-అంగుళాల ఫుల్-HD+ 3D కర్వ్డ్ AMOLED, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1100 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్
|ప్రాసెసర్
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 SoC (AnTuTu 8L+)
|మెమరీ
|6GB LPDDR5 + 128GB UFS 2.2
|రియర్ కెమెరా సెటప్
|50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ AI (సోనీ IMX752)
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|13-మెగాపిక్సెల్
|బ్యాటరీ
|6000mAh (45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్)
|OS & సపోర్ట్
|ఆండ్రాయిడ్ 16 (2 years OS + 3 years Security)
|బిల్డ్ క్వాలిటీ
|MIL-STD-810H + IP64
|స్పెషాలిటీ
|మినీ రియర్ డిస్ప్లే