వచ్చే నెలలోనే 'లావా అగ్ని 4' లాంఛ్- ధర ఎంత ఉండొచ్చంటే?

"లావా అగ్ని 4" టీజర్ రిలీజ్- ఓసారి చూసేయండి!

Lava Agni 4 Teaser Released
Lava Agni 4 Teaser Released (Photo Credit- Lava)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 25, 2025 at 10:20 AM IST

Hyderabad: భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ లావా తన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల శ్రేణితో గణనీయమైన ప్రజాదరణ పొందింది. వీటిలో ఒకటి అగ్ని లైనప్. ఇది భారీ డిమాండ్​తో దూసుకుపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ లైనప్‌లో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ "లావా అగ్ని 4"ను విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది. దీని లాంఛ్​లో భాగంగా ఈ ఫోన్ కొత్త టీజర్‌ను విడుదల చేసింది. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

లాంఛ్ వివరాలు: లావా ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్ లాంఛ్ టైమ్​లైన్​ను వెల్లడించింది. అయితే దీని లాంఛ్ తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఈ ఫోన్​ను బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS)లో గుర్తించారు. ఈ "లావా అగ్ని 4" గతేడాది విడుదలైన "లావా అగ్ని 3"కి సక్సెసర్​గా వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్‌లో కంపెనీ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. ఇది 7000mAh బ్యాటరీతో కూడా రావచ్చు.

కొత్త ఫోన్ లాంఛ్​కు సన్నాహాలు: @passionategeekz ప్రకారం, "లావా అగ్ని 4" BIS జాబితాలో LXX525 నంబర్​తో కనిపించింది. ఇది కంపెనీ త్వరలోనే దీన్ని భారతదేశంలో లాంఛ్ చేస్తుందని నిర్ధారిస్తుంది. లావా ఈ ఫోన్ టీజర్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. అందులో ఈ ఫోన్​ను నవంబర్ 2025లో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే ఈ ఫోన్ 5G సపోర్ట్​తో వస్తుందా? లేదా? అనే దానిపై ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం లేదు.

టీజర్ ప్రకారం, "లావా అగ్ని 4" నలుపు రంగులో లాంఛ్ అవుతుందని, వెనుక భాగంలో క్షితిజ సమాంతరంగా అమర్చిన పిల్-ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్‌ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ ధర సుమారు రూ. 25,000 ఉండొచ్చు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.78-అంగుళాల ఫుల్ HD+ డిస్‌ప్లేతో రావచ్చు. అయితే గతేడాది లాంఛ్ అయిన "లావా అగ్ని 3" 1.5K రిజల్యూషన్ స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ ఏడాది విడుదల కానున్న "లావా అగ్ని 4"లో కూడా ఇలాంటి లేదా మెరుగైన డిస్‌ప్లే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఈ ఫోన్‌లో 4nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్‌సెట్ కూడా ఉండవచ్చు. ఈ చిప్‌సెట్‌తో పాటు ఫోన్ స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని, స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్​ను మెరుగుపరచడానికి కంపెనీ UFS 4.0 స్టోరేజ్​ను కూడా అందించవచ్చు. అదనంగా ఇది పెద్ద 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుందని పుకార్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉండవచ్చు. అందులో ప్రధాన కెమెరా 50MP ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

