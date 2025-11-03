'లావా అగ్ని 4' కెమెరా సెటప్ చూశారా?- అయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి!
త్వరలో మార్కెట్లోకి 'లావా అగ్ని 4'- లాంఛ్కు ముందే కీలక స్పెక్స్ రివీల్!
Published : November 3, 2025 at 10:15 AM IST
Hyderabad: దేశీయ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ లావా తన "అగ్ని 4" స్మార్ట్ఫోన్ను ఈ నవంబర్ 2025లో లాంఛ్ చేయనుంది. దీనిలో భాగంగా దీని టీజర్లను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. తాజాగా ఈ ఫోన్ కెమెరా సెటప్ను రివీల్ చేసింది. ఇది క్షితిజ సమాంతర పిల్-ఆకారపు ఐలాండ్లో అమర్చిన డ్యూయల్ కెమెరా సిస్టమ్తో రానుంది. దీంతోపాటు ఈ ఫోన్ను IECEE సర్టిఫికేషన్ సైట్లో కూడా గుర్తించారు. ఇది దీని కీలక స్పెసిఫికేషన్ను వెల్లడి చేయడమే కాకుండా త్వరలోనే లాంఛ్ అయ్యే సూచనలను కూడా ఇస్తుంది. ఆ వివరాలు మీకోసం!
లావా అగ్ని 4 టీజర్: లావా మొబైల్స్ X (గతంలో ట్విటర్) పోస్ట్లో ఈ అప్కమింగ్ "లావా అగ్ని 4" టీజర్ను షేర్ చేసింది. అందులో దీని క్షితిజ సమాంతర పిల్-ఆకారపు డ్యూయల్ కెమెరా సిస్టమ్ను చూడొచ్చు. ఇది చూసేందుకు "నథింగ్ ఫోన్ 2a"లోని ఆప్టిక్స్ యూనిట్ను పోలి ఉంటుంది. కెమెరా సెన్సార్ల పైన డ్యూయల్-LED ఫ్లాష్, వాటి మధ్య "AGNI" బ్రాండింగ్ ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
Precision in Symmetry🔥🔥🔥🔥#Agni4 #ComingSoon #LavaMobiles pic.twitter.com/FWGUXn0Y9N— Lava Mobiles (@LavaMobile) November 1, 2025
మరోవైపు IECEE సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లో LBP1071A మోడల్ నంబర్తో లావా అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ కనిపించింది. ఈ జాబితా ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేయగలదని సూచిస్తుంది. అందులో ఇది లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ అని నిర్ధారించారు. ఈ లిస్టింగ్ "లావా అగ్ని 4"కు సంబంధించినదే అని భావిస్తున్నారు. ఇది నిజం అయితే, 66W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 5,000mAh బ్యాటరీతో వచ్చిన "లావా అగ్ని 3" కంటే ఇది గణనీయమైన అప్గ్రేడ్ అవుతుంది.
లావా అగ్ని 4 స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా): నివేదికల ప్రకారం, "లావా అగ్ని 4" 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల ఫుల్ HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని, UFS 4.0 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుందని నివేదించారు.
ఇక ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, దీని డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్లో రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్లను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది 7,000mAh కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం కలిగిన బ్యాటరీని ప్యాక్ చేయవచ్చు. ఇది IECEE జాబితాను ధృవీకరిస్తుంది.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: ఈ అప్కమింగ్ "లావా అగ్ని 4" ధర భారతదేశంలో రూ. 25,000 కంటే తక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీని ప్రీవియస్ మోడల్ "లావా అగ్ని 3" 8GB + 128GB RAM, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ను రూ. 20,999 ధరతో ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పుడు ఈ మోడల్కు సక్సెసర్గా ఈ "లావా అగ్ని 4" స్మార్ట్ఫోన్ను తీసుకువస్తున్నారు.
లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఈ ఫోన్ లాంఛ్ తేదీ ఇంకా రివీల్ కాలేదు. తాజాగా విడుదల చేసిన టీజర్లో కూడా కంపెనీ కెమెరా సెటప్ను మాత్రమే రివీల్ చేసింది. అయితే అందులో ఈ ఫోన్ను త్వరలోనే లాంఛ్ చేయనున్నట్లు కెమెరా సెటప్తో "SOON" అంటూ హింట్ ఇచ్చింది. మరోవైపు ఈ ఫోన్ నవంబర్ 20వ తేదీన లాంఛ్ కావచ్చని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.