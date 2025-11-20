అదిరిపోయే ఫీచర్లతో 'లావా అగ్ని 4'- ధర ఎంతంటే?

ETV Bharat / technology

Published : November 20, 2025 at 1:10 PM IST

Hyderabad: దేశీయ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ లావా గురువారం తన కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు "లావా అగ్ని 4". కంపెనీ దీన్ని "లావా అగ్ని 3"కి సక్సెసర్​గా తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త ఫోన్ 6.67-అంగుళాల 120Hz ఫ్లాట్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. దీన్ని అల్యూమినియం అల్లాయ్ మెటల్ ఫ్రేమ్‌లో అమర్చారు. ఈ ఫోన్​లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్‌సెట్ ఉంది. ఇది LPDDR5X RAM, UFS 4.0 స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. దీని ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరింత సమాచారంతో పాటు ధర వివరాలు మీకోసం!

లావా అగ్ని 4 వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను కేవలం ఒకే ఒక వేరియంట్​లో తీసుకువచ్చింది

  • 8GB RAM + 256GB ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌

లావా అగ్ని 4 ధర: కంపెనీ 8GB RAM + 256GB ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో దీని ధరను రూ.24,999గా నిర్ణయించింది. అయితే లాంఛ్ ఆఫర్​లో భాగంగా డెబిట్ కార్డ్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్‌లతో సహా దీన్ని అమెజాన్​ ద్వారా రూ. 22,999లకే అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

కలర్ ఆప్షన్స్: భారత మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్ రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • ఫాంటమ్ బ్లాక్
  • లూనార్ మిస్ట్

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ నవంబర్ 25 మధ్యాహ్నం 12 గంటల IST నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్ ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు.

లావా అగ్ని 4 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిజైన్: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఇది అల్యూమినియం అల్లాయ్ మెటల్ ఫ్రేమ్‌తో ముందు భాగంలో 1.7mm ఈక్విలేటరల్ బెజెల్స్‌, వెనుక వైపున మాట్ AG గ్లాస్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ మెరుగైన డ్రాప్ ప్రొటెక్షన్ కోసం సూపర్ యాంటీ-డ్రాప్ డైమండ్ ఫ్రేమ్, స్క్రీన్‌పై కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్, డస్ట్ & స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP64 రేటింగ్​తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ వెట్ టచ్ కంట్రోల్ ఫీచర్‌ను కూడా కలిగి ఉందని లావా పేర్కొంది. ఇది తడి లేదా జిడ్డుగల చేతుల స్పర్శతో కూడా ఫోన్ స్క్రీన్ పనిచేయడాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్​లో 6.67-అంగుళాల ఫ్లాట్ AMOLED డిస్​ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2,400 nits వరకు పీక్ బ్రైట్​నెస్, 446 PPI (pixels per inch) పిక్సెల్ డెన్సిటీని అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ కోసం కంపెనీ ఈ ఫోన్​లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్‌సెట్​ను అందించింది. ఇది 8GB LPDDR5X RAM, 256GB UFS 4.0 స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఇది 1.4 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ AnTuTu (v10) స్కోర్‌ని కలిగి ఉందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడం కోసం ఇందులో 4,300 sq mm VC లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో f/1.88 ఎపర్చర్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS), 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (EIS)తో 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది. దీని ముందు, వెనుక కెమెరాలు రెండూ 4K 60fps వరకు వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ 15పై నడుస్తుంది. దీనికి మూడేళ్లపాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్‌గ్రేడ్‌లు, నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్‌లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.

