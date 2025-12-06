మీ వద్ద "KTM 390" బైక్ ఉందా?- వెంటనే ఈ పని చేసుకోండి- లేకుంటే ప్రమాదం జరగొచ్చు!
Published : December 6, 2025 at 5:26 PM IST
Hyderabad: మీరు ఈ రెండేళ్లలో కొత్త బైక్ తీసుకున్నారా? అది కూడా KTM కంపెనీకి చెందిన "390" మోటార్ సైకిల్? అయితే మీరు వెంటనే షోరూమ్కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది! ప్రపంచవ్యాప్తంగా విక్రయించిన తన కొన్ని మోడళ్లను కంపెనీ తిరిగి వెనక్కి రప్పిస్తోంది. ఇందుకు కారణం కంపెనీ వీటిలో కొన్ని ఇంజిన్ స్టాలింగ్ సమస్యలను గుర్తించింది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ KTM తన కొన్ని "KTM 390" మోడళ్లకు రీకాల్ జారీ చేసింది. ఈ లిస్ట్లో 2025-2026 "KTM 390 అడ్వెంచర్ R", "390 అడ్వెంచర్ X", "390 ఎండ్యూరో R", "390 SMC R" మోడళ్లతో పాటు 2024-2026 "KTM 390 డ్యూక్" మోడల్స్ ఉన్నాయి. భారతదేశంతో సహా అన్ని మార్కెట్లలో ఈ మోడళ్లకు రీకాల్ చేపట్టడం గమనార్హం.
KTM దీనిపై మాట్లాడుతూ "విస్తృతంగా నిర్వహించిన నాణ్యతా పరీక్షలో కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో తక్కువ rpm వద్ద ఇంజిన్ నిలిచిపోయే పరిస్థితిని గుర్తించాం. అయితే కొన్ని కేసులు మాత్రమే గమనించినప్పటికీ, ఈ ప్రమాదాన్ని తొలగించి పనితీరు, భద్రత అత్యున్నత ప్రమాణాలను అందించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం" అని పేర్కొంది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రభావితమైన అన్ని మోటార్ సైకిళ్ల ఇంజిన్ కంట్రోల్ యూనిట్ (ECU)ను అప్డేట్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇది ముఖ్యంగా తక్కువ వేగంతో లేదా వేగాన్ని తగ్గించేటప్పుడు ఇంజిన్ నిలిచిపోయే ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని, అదే సమయంలో మెరుగైన లో-ఎండ్ టార్క్, మెరుగైన ఇంజిన్ స్థిరత్వంతో రైడింగ్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని వెల్లడించింది.
KTM ప్రభావిత మోటార్ సైకిళ్ల యజమానులకు లేఖ ద్వారా నోటిఫికేషన్ అందించనుంది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ను పూర్తి ఉచితంగా అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇందుకోసం తమ అధీకృత డీలర్ను సంప్రదించమని కోరింది. KTM 390 యజమానులు తమ మోటార్ సైకిళ్లు ప్రభావితమయ్యాయో లేదో KTM వెబ్సైట్లోని 'సర్వీస్' విభాగాన్ని సంప్రదించడం ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు.