ETV Bharat / technology

KTM నుంచి మరో అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చింది- స్టాండర్డ్ మోడల్​ కంటే తక్కువ ధరకే!

భారత మార్కట్లో "KTM 390 అడ్వెంచర్ R" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

KTM 390 Adventure R Launched in India
KTM 390 Adventure R Launched in India (Photo Credit- KTM India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ KTM ఇండియా తన వెబ్‌సైట్‌లో హార్డ్‌కోర్ ఆఫ్-రోడ్-ఫోకస్డ్ "KTM 390 అడ్వెంచర్ R"ను జాబితా చేసింది. ఇది భారత మార్కెట్లో మోటార్‌సైకిల్ లాంఛ్​ను సూచిస్తుంది. కంపెనీ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను రూ. 3.78 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో పరిచయం చేసింది. ఆశ్చర్యకరంగా ఈ కొత్త "390 అడ్వెంచర్ R" మోడల్ స్పోక్ వీల్స్‌తో కూడిన "స్టాండర్డ్ 390 అడ్వెంచర్" కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తుండటం గమనార్హం. మార్కెట్లో స్టాండర్డ్ మోడల్ ధర రూ. 3.97 లక్షలుగా ఉంది.

ఇది స్టాండర్డ్ మోడల్ నుంచి ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?: స్టాండర్డ్ KTM 390 అడ్వెంచర్, ఈ కొత్త 390 అడ్వెంచర్ R మధ్య రెండు అతిపెద్ద తేడాలు వాటి సస్పెన్షన్, చక్రాలలో ఉన్నాయి. "390 అడ్వెంచర్ R", "390 ఎండ్యూరో R" ఎక్స్‌పోర్ట్-స్పెక్ మోడల్‌లో ఉన్న సెటప్‌తోనే వస్తుంది. అంటే స్టాండర్డ్ "390 అడ్వెంచర్‌"లో ఉన్న 200 mm/205 mmతో పోలిస్తే ఇందులో రెండు వైపులా 230mm ట్రావెల్ లభిస్తుంది.

అదనంగా, ఈ మోటార్ సైకిళ్లలోని చక్రాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. కొత్త "390 అడ్వెంచర్ R" ట్యూబ్డ్ మిటాస్ ఎండ్యూరో ట్రైల్ టైర్లతో కూడిన ఆఫ్-రోడ్ బయాస్డ్ 21/18-అంగుళాల చక్రాలను ఉపయోగిస్తుంది. అయితే ప్రామాణిక మోడల్ ట్యూబ్‌లెస్ అపోలో ట్రాంప్లర్ టైర్లతో కూడిన 21/17-అంగుళాల చక్రాలను కలిగి ఉంది.

KTM 390 Adventure R
KTM 390 Adventure R (Photo Credit- KTM India)

ఈ వ్యత్యాసం "390 అడ్వెంచర్ R"లో 870 mm పొడవైన సీటు ఎత్తు, 272 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్​ను అందిస్తుంది. ఇక ఇంజిన్, బాడీవర్క్, ఛాసిస్ లేదా ఫీచర్ల పరంగా ఎటు చూసినా బైక్‌లోని మిగిలిన భాగాలన్నీ ప్రస్తుత తరం 390 అడ్వెంచర్‌ మాదిరిగానే ఉంటాయి.

KTM 390 అడ్వెంచర్ R ఇంజిన్: ఈ రెండు మోటార్ సైకిళ్లు ఒకే 399cc, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తాయి. అయితే ఇది కొంచెం తక్కువ 45hp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అయినప్పటికీ దాని టార్క్ అవుట్‌పుట్ 39Nm వద్ద అలాగే ఉంటుంది. ఇది బై-డైరెక్షనల్ క్విక్‌షిఫ్టర్‌తో కూడిన 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. బాడీవర్క్, ఫ్రేమ్ కూడా చాలా వరకు ఒకేలా ఉంటాయి. అయితే "390 అడ్వెంచర్ R" కేవలం ఒకే తెలుపు/నారింజ రంగు స్కీమ్‌లో వస్తుంది.

KTM 390 Adventure R
KTM 390 Adventure R (Photo Credit- KTM India)

కంపెనీ ఈ మోటార్ సైకిల్‌లో 14-లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్‌ను అమర్చింది. UK-స్పెక్ 390 అడ్వెంచర్ R బరువు 176 కిలోలు, ఇది ఇండియా-స్పెక్ స్టాండర్డ్ "390 అడ్వెంచర్" కంటే 6 కిలోలు తక్కువ. మరి ఈ కొత్త మోడల్​లో ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసిన ముందు నంబర్ ప్లేట్ హోల్డర్, సారీ గార్డ్ వంటి భాగాలు ఎంత బరువును పెంచుతాయో చూడాలి.

KTM 390 Adventure R
KTM 390 Adventure R (Photo Credit- KTM India)

KTM 390 అడ్వెంచర్ R ధర: ధర విషయానికొస్తే, కంపెనీ కొత్త "KTM 390 అడ్వెంచర్ R" మోడల్‌ను రూ. 3.78 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల చేసింది. ఇది స్టాండర్డ్ "KTM 390 అడ్వెంచర్" ధర అయిన రూ. 3.97 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) కంటే గణనీయంగా తక్కువ. అయితే ఈ తక్కువ ధరకు కారణం "390 అడ్వెంచర్ R" ట్యూబ్-టైప్ టైర్లతో రావడం, అంటే స్టాండర్డ్ "390 అడ్వెంచర్‌"లో ఉండే ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లకు మద్దతు ఇచ్చే ఖరీదైన స్పోక్ వీల్స్ ఇందులో లేకపోవడమే కావచ్చు.

TAGGED:

KTM 390 ADVENTURE R PRICE
KTM 390 ADVENTURE R FEATURES
KTM 390 ADVENTURE R ENGINE
KTM 390 ADVENTURE R SPECS
KTM 390 ADVENTURE R LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.