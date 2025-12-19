TFT డిస్ప్లేతో 'KTM 160 డ్యూక్' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
భారత మార్కెట్లోకి "KTM 160 డ్యూక్" అధునాతన వేరియంట్- దీని ప్రత్యేకతలు ఇవే!
Published : December 19, 2025 at 12:08 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం బైక్ విభాగంలో బలమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్న KTM భారత మార్కెట్లో "KTM 160 డ్యూక్" కొత్త, మరింత అధునాతన వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త వేరియంట్లో పెద్ద హైలైట్ దాని కొత్త 5-అంగుళాల కలర్ TFT డిస్ప్లే. ఇది మీకు మరింత షార్ట్, అధునాతన రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధరతో పాటు ఇతర వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
ధర వివరాలు: ఈ కొత్త "KTM 160 డ్యూక్" TFT వేరియంట్ ధర రూ. 1,78,536 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ). బేస్ వేరియంట్ను ఎంచుకునే కస్టమర్లకు రూ. 1,70,545 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ)కే ఇది లభిస్తుంది. అంటే రైడర్లు ఇప్పుడు దాదాపు రూ. 8,000 చెల్లించడం ద్వారా అధునాతన డిస్ప్లే, కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను ఆస్వాదించగలరు.
5-అంగుళాల కలర్ TFT డిస్ప్లే: ఈ కొత్త వేరియంట్లోని 5-అంగుళాల కలర్ TFT డిస్ప్లేను నేరుగా "Gen-3 KTM 390 డ్యూక్" నుంచి తీసుకున్నారు. ఈ డిస్ప్లే క్లోజ్డ్ గ్లాస్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రతిబింబాలను తగ్గించి సూర్యకాంతిలో కూడా స్పష్టమైన విజుబిలిటీని అందించడంలో సహాయపడుతుంది. దీనిలో ముఖ్యమైన రైడింగ్ సమాచారం అంతా చిటికెలో ఈజీగా లభిస్తుంది. ఇది రైడింగ్ను సులభతరం చేస్తుంది. ఇందులో నావిగేషన్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ కూడా ఉన్నాయి. దీంతో ఈ "KTM 160 డ్యూక్" ఇప్పుడు కేవలం ఒక స్ట్రీట్ బైక్ నుంచి స్మార్ట్ మోటార్సైకిల్గా మారింది. ఈ బైక్ను KTM మై రైడ్ యాప్ (KTM MY RIDE App)కు కనెక్ట్ చేయొచ్చు.
కొత్త స్విచ్ క్యూబ్, ఈజీ కంట్రోల్: KTM దీనిలో ఈ కొత్త TFT డిస్ప్లేతో కొత్త 4-వే స్విచ్ క్యూబ్ను కూడా అందించింది. ఇది రైడర్ మెనూలు, కనెక్టివిటీ వంటి బైక్ అన్ని ఫంక్షన్లను సులభంగా నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
యువతకు మరింత ఆకర్షణీయం: KTM 160 డ్యూక్ ఇప్పటికే తన స్పోర్టీ డిజైన్, శక్తివంతమైన పనితీరు, అగ్రెసివ్గా ఉండే రూపానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇప్పుడు TFT డిస్ప్లే, స్మార్ట్ ఫీచర్ల జోడింపుతో టెక్నాలజీ, పనితీరు రెండింటినీ కోరుకునే యువతకు ఈ బైక్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది. ఈ కొత్త 5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే వేరియంట్ "KTM 160 డ్యూక్"ను దాని సెగ్మెంట్లో మరింత ప్రీమియంగా మార్చింది. మీరు స్టైలిష్గా, టెక్నాలజీతో నిండిన, నడపడానికి సరదాగా ఉండే బైక్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఈ కొత్త వేరియంట్ మీకు మంచి ఎంపిక కావచ్చు.