TFT డిస్​ప్లేతో 'KTM 160 డ్యూక్' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

భారత మార్కెట్లోకి "KTM 160 డ్యూక్" అధునాతన వేరియంట్‌- దీని ప్రత్యేకతలు ఇవే!

KTM 160 Duke TFT display variant launched at Rs 1.79 lakh
KTM 160 Duke TFT display variant launched at Rs 1.79 lakh (Photo Credit- KTM India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 12:08 PM IST

Hyderabad: ప్రీమియం బైక్ విభాగంలో బలమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్న KTM భారత మార్కెట్లో "KTM 160 డ్యూక్" కొత్త, మరింత అధునాతన వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త వేరియంట్​లో పెద్ద హైలైట్ దాని కొత్త 5-అంగుళాల కలర్ TFT డిస్​ప్లే. ఇది మీకు మరింత షార్ట్, అధునాతన రైడింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధరతో పాటు ఇతర వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

ధర వివరాలు: ఈ కొత్త "KTM 160 డ్యూక్" TFT వేరియంట్ ధర రూ. 1,78,536 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ). బేస్ వేరియంట్‌ను ఎంచుకునే కస్టమర్‌లకు రూ. 1,70,545 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ)కే ఇది లభిస్తుంది. అంటే రైడర్లు ఇప్పుడు దాదాపు రూ. 8,000 చెల్లించడం ద్వారా అధునాతన డిస్‌ప్లే, కనెక్టివిటీ ఫీచర్‌లను ఆస్వాదించగలరు.

KTM 160 Duke
KTM 160 Duke (Photo Credit- KTM India)

5-అంగుళాల కలర్ TFT డిస్​ప్లే: ఈ కొత్త వేరియంట్‌లోని 5-అంగుళాల కలర్ TFT డిస్​ప్లేను నేరుగా "Gen-3 KTM 390 డ్యూక్" నుంచి తీసుకున్నారు. ఈ డిస్​ప్లే క్లోజ్డ్ గ్లాస్​ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రతిబింబాలను తగ్గించి సూర్యకాంతిలో కూడా స్పష్టమైన విజుబిలిటీని అందించడంలో సహాయపడుతుంది. దీనిలో ముఖ్యమైన రైడింగ్ సమాచారం అంతా చిటికెలో ఈజీగా లభిస్తుంది. ఇది రైడింగ్‌ను సులభతరం చేస్తుంది. ఇందులో నావిగేషన్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ కూడా ఉన్నాయి. దీంతో ఈ "KTM 160 డ్యూక్" ఇప్పుడు కేవలం ఒక స్ట్రీట్ బైక్ నుంచి స్మార్ట్​ మోటార్​సైకిల్​గా మారింది. ఈ బైక్‌ను KTM మై రైడ్ యాప్‌ (KTM MY RIDE App)కు కనెక్ట్ చేయొచ్చు.

కొత్త స్విచ్ క్యూబ్, ఈజీ కంట్రోల్: KTM దీనిలో ఈ కొత్త TFT డిస్​ప్లేతో కొత్త 4-వే స్విచ్ క్యూబ్‌ను కూడా అందించింది. ఇది రైడర్ మెనూలు, కనెక్టివిటీ వంటి బైక్ అన్ని ఫంక్షన్​లను సులభంగా నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

యువతకు మరింత ఆకర్షణీయం: KTM 160 డ్యూక్ ఇప్పటికే తన స్పోర్టీ డిజైన్, శక్తివంతమైన పనితీరు, అగ్రెసివ్​గా ఉండే రూపానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇప్పుడు TFT డిస్‌ప్లే, స్మార్ట్ ఫీచర్ల జోడింపుతో టెక్నాలజీ, పనితీరు రెండింటినీ కోరుకునే యువతకు ఈ బైక్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది. ఈ కొత్త 5-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లే వేరియంట్ "KTM 160 డ్యూక్‌"ను దాని సెగ్మెంట్‌లో మరింత ప్రీమియంగా మార్చింది. మీరు స్టైలిష్‌గా, టెక్నాలజీతో నిండిన, నడపడానికి సరదాగా ఉండే బైక్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే ఈ కొత్త వేరియంట్ మీకు మంచి ఎంపిక కావచ్చు.

