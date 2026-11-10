AMT గేర్బాక్స్తో 'KTM 1390 సూపర్ డ్యూక్ GT Evo'- క్లచ్ లేకుండానే గేర్లు మార్చవచ్చు!
KTM తన గ్లోబల్ వెబ్సైట్లో సరికొత్త 'KTM 1390 సూపర్ డ్యూక్ GT ఇవో' మోడల్ను చేర్చింది. అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందిన ఈ ఫ్లాగ్షిప్ స్పోర్ట్-టూరింగ్ బైక్ AMT గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
Published : November 10, 2026 at 8:16 PM IST
Hyderabad: స్పోర్ట్స్ & ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ KTM తన గ్లోబల్ వెబ్సైట్లో కొత్త 'KTM 1390 సూపర్ డ్యూక్ GT ఇవో' (KTM 1390 Super Duke GT Evo)ను జాబితా చేసింది. కంపెనీ ఈ వేరియంట్ను స్టాండర్డ్ KTM 1390 సూపర్ డ్యూక్ GT కంటే ఉన్నత శ్రేణిలో ఉంచింది. వేదికల ప్రకారం, ఈ స్పోర్ట్-టూరింగ్ మోటార్సైకిల్లో అనేక మెకానికల్, ఫీచర్ అప్గ్రేడ్లు ఉన్నాయి. ఈ అప్గ్రేడ్లలో ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ (AMT), ఎలక్ట్రానిక్ సస్పెన్షన్, సరికొత్త ఛాసిస్ ఉన్నాయి. ఈ బైక్ను 2027 ప్రారంభంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదల చేయనున్నారు. అయితే, భారత మార్కెట్లో దీని విడుదలపై ప్రస్తుతం ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు.
KTM 1390 Super Duke GT Evo పవర్ట్రెయిన్: ఈ మోటార్సైకిల్లో 1,350cc, 75-డిగ్రీల V-ట్విన్ LC8 ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇదే ఇంజిన్ KTM 1390 Super Adventure S Evo మోడల్లో కూడా ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 187 bhp పవర్, 145 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఈ మోడల్ పవర్ట్రెయిన్లో జరిగిన అత్యంత కీలకమైన సాంకేతిక మార్పు, సరికొత్త AMT (ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్) గేర్బాక్స్ను ప్రవేశపెట్టడం. ఇది రైడర్లకు తమ సౌలభ్యాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్, మాన్యువల్ మోడ్ల మధ్య సులభంగా మారే వెసులుబాటును కల్పిస్తుంది. పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ మోడ్ను ఎంచుకున్నప్పుడు గేర్ షిఫ్టింగ్ను సిస్టమే స్వయంచాలకంగా నియంత్రిస్తుంది. తద్వారా సుదూర ప్రయాణాల్లో రైడర్ శారీరక అలసట తగ్గి, అత్యంత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభూతి లభిస్తుంది. మరోవైపు, గేర్లను స్వయంగా మార్చుకోవాలని ఆశించే, ట్రాన్స్మిషన్పై పూర్తి నియంత్రణను కోరుకునే రైడర్ల కోసం ఇందులో మాన్యువల్ మోడ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.
కొత్త 1390 సూపర్ డ్యూక్ GT Evo ఫీచర్ల వివరాలు:
- ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్: ఈ బైక్లో 8.8-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే ఉంది. ఇది మోటార్సైకిల్ ఫంక్షన్లను ప్రదర్శించడంతో పాటు ఇంటర్నెట్ అవసరం లేని ఇన్బిల్ట్ ఆఫ్లైన్ నావిగేషన్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం ఇందులో USB టైప్-C పోర్ట్ అమర్చారు.
- లైటింగ్: అప్గ్రేడ్ చేసిన సరికొత్త LED హెడ్లైట్ 90 డిగ్రీల వరకు విశాలమైన వీక్షణ పరిధిని (Field of view) కల్పిస్తుంది. ఇది చీకట్లో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాన్ని మరింత ప్రకాశవంతంగా చూపడమే కాక, మెరుగైన విజిబిలిటీని అందిస్తుంది.
- రైడింగ్ మోడ్స్: రైడర్ల భద్రత, డ్రైవింగ్ అనుభవానికి అనుగుణంగా ఇందులో రెయిన్ (Rain), స్ట్రీట్ (Street), స్పోర్ట్ (Sport), కస్టమ్ (Custom) అనే నాలుగు రైడింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. అదనంగా రేస్ ట్రాక్ కోసం ప్రత్యేకంగా 'ట్రాక్ మోడ్' (Track mode) ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
- ఎలక్ట్రానిక్స్ & సేఫ్టీ: దీని అధునాతన ఎలక్ట్రానిక్ ప్యాకేజీలో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, క్విక్షిఫ్టర్, కార్నరింగ్ ABS వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు సూపర్మోటో, సూపర్మోటో+, స్పోర్ట్ ABS సెట్టింగ్స్ను జతచేశారు.
- అదనపు అడ్జస్ట్మెంట్స్: రైడర్ తన చేతి వేళ్ల పొడవుకు తగ్గట్లుగా సులభంగా సర్దుబాటు చేసుకునేందుకు వీలుగా 'మల్టీ-క్లిక్ సిస్టమ్' (MCS) కలిగిన హ్యాండ్ బ్రేక్ లివర్ను అందించారు.