ప్రీమియం ఫీచర్లతో కియా సిరోస్ కొత్త HTK (EX) ట్రిమ్ లాంఛ్!- రూ. 9.89 లక్షలకే!!
కియా ఇండియా తన సబ్ కాంపాక్ట్ SUV "సిరోస్"లో కొత్త HTK (EX) ట్రిమ్ను విడుదల చేసింది. ఇది తక్కువ ధరకే LED హెడ్లైట్లు, టెయిల్లైట్లు వంటి కొన్ని అదనపు ప్రీమియం ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
Published : January 17, 2026 at 12:19 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా ఇటీవల తన MPVల శ్రేణిని విస్తరించింది. కియా కారెన్స్లో కొత్త ట్రిమ్ను విడుదల చేసింది. అదనంగా ఇప్పుడు కంపెనీ తన సబ్ కాంపాక్ట్ SUV "కియా సిరోస్" కోసం కొత్త HTK (EX) ట్రిమ్ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ట్రిమ్ను HTK (O), HTK+ ట్రిమ్ల మధ్య పొజిషన్లో ఉంచారు.
ఈ కొత్త వేరియంట్ పెట్రోల్, డీజిల్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. కంపెనీ వీటి ధరలను వరుసగా రూ. 9.89 లక్షలు, రూ. 10.64 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. మునుపటి మాదిరిగానే, ఇది మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ఎంపికతో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఇది HTK (O), HTK+ ట్రిమ్ల మధ్య స్థానంలో ఉండి, తక్కువ ధరకే LED హెడ్లైట్లు, LED DRLలు, LED టెయిల్-లైట్లను అందిస్తుంది. అయితే దీని HTK (O) ట్రిమ్తో పోలిస్తే, ఈ కొత్త HTK (EX) సుమారు రూ. 50,000 ఖరీదైనది.
కియా సిరోస్ HTK (EX) ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ కొత్త HTK (EX) వేరియంట్ తన ఫీచర్లలో చాలా వరకు సిరోస్ HTK (O) ట్రిమ్తో పంచుకుంటుంది. వీటిలో ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, 12.3-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రికల్గా సర్దుబాటు చేయగల, మడతపెట్టగల ORVMలు, సెన్సార్లతో కూడిన వెనుక పార్కింగ్ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కంపెనీ ఈ ట్రిమ్లో 20 కంటే ఎక్కువ భద్రతా ఫీచర్లతో కూడిన ప్రామాణిక సూట్ను కూడా చేర్చింది. ఇందులో EBDతో ABS, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, 6-ఎయిర్బ్యాగులు, వాహన స్థిరత్వ నిర్వహణ వంటివి ఉన్నాయి.
కియా సిరోస్ HTK (EX) ఇంజిన్ ఆప్షన్లు: దీని ఇంజిన్ ఎంపికలలో 1.0-లీటర్ TGDi టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్, 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఇంజన్లు 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తాయి.
దీనితో కలిపి కియా సిరోస్ శ్రేణిలో ఇప్పుడు మొత్తం ఏడు ట్రిమ్లు ఉన్నాయి. పెట్రోల్ వేరియంట్ల ధరలు రూ. 8.67 లక్షల నుంచి రూ. 15.29 లక్షల వరకు ఉండగా, డీజిల్ వేరియంట్ల ధరలు రూ. 10.14 లక్షల నుంచి రూ. 15.94 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు.
ఇకపోతే తాజా ట్రిమ్పై కియా ఇండియా సీనియర్ VP, సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ నేషనల్ హెడ్ అతుల్ సూద్ మాట్లాడుతూ, "కియా సిరోస్ కోసం HTK(EX) ట్రిమ్ను ప్రారంభించడం కస్టమర్ అభిప్రాయాన్ని వినడం, వారికి విలువను అందించడంపై మా నిరంతర దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆకర్షణీయమైన ధరలకు లైనప్ను విస్తరించడం ద్వారా, మా SUVని విస్తృత ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే కాకుండా, కియా నుంచి కస్టమర్లు ఆశించే ఫీచర్లు, నాణ్యతను అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం" అని పేర్కొన్నారు.