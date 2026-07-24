మార్కెట్లోకి సరికొత్త కియా సైరోస్ ఎలక్ట్రిక్ SUV- ధర ఎంతంటే?
కియా సైరోస్ ఈవీ (Kia Syros EV) రూ. 13.49 లక్షల ప్రారంభ ధరతో భారతదేశంలో అధికారికంగా లాంఛ్ అయింది.
Published : July 24, 2026 at 10:23 AM IST
Hyderabad: కియా ఇండియా దేశంలో తన సరికొత్త ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ SUV సైరోస్ (Syros EV)ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. భారత్లోనే తయారైన మోడళ్లలో క్యారెన్స్ క్లావిస్ EV తర్వాత ఈ బ్రాండ్ నుంచి వస్తున్న రెండో ఎలక్ట్రిక్ వాహనం ఇది.
దీని ధరల వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఎంట్రీ-లెవల్ 42kWh వేరియంట్ ధర రూ. 13.49 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే పెద్దదైన 51.4kWh ఎక్స్టెండెడ్ రేంజ్ వెర్షన్ ధర రూ. 16.99 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. టాప్-స్పెక్ ఎక్స్-లైన్ ER ధర రూ. 19.99 లక్షలుగా ఉంది. ఈ సరికొత్త వాహనం డెలివరీలు జులై 30 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.
డిజైన్ పరంగా మొదటి చూపులో సైరోస్ EV దాని సంప్రదాయ ICE మోడల్ మాదరిగానే కన్పిస్తుంది. కియా దీనిలో పెద్దగా మార్పులు చేయలేదు. మొత్తం ఆకారంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. కానీ కొన్ని EV-స్పెసిఫిక్ మార్పులు దీన్ని విభిన్నంగా నిలబెడతాయి.
వాటిలో క్లోజ్డ్-ఆఫ్ డిజిటల్ టైగర్ ఫేస్, రీడిజైన్ చేసిన బంపర్లు, ఐస్ క్యూబ్ LED హెడ్ల్యాంప్లు, స్టార్ మ్యాప్ లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, ఏరో-ఆప్టిమైజ్డ్ అల్లాయ్ వీల్స్, ఫ్లష్-ఫిట్టింగ్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి. కియా ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని మొత్తం తొమ్మిది బాహ్య రంగుల్లో అందిస్తోంది. వీటిలో X-లైన్ కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన మ్యాట్ గ్రాఫైట్ రంగు కూడా ఉంది.
కియా సైరోస్ EV ధర వివరాలు:
|వేరియంట్లు
|ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
|HTK (42kWh)
|రూ. 13.49 లక్షలు
|HTK+ (42kWh)
|రూ. 14.99 లక్షలు
|HTX (42kWh)
|రూ. 15.99 లక్షలు
|HTK+ ER (51.4kWh)
|రూ. 16.99 లక్షలు
|HTX ER
|రూ. 17.99 లక్షలు
|HTX+ ER
|రూ. 19.49 లక్షలు
|X-Line ER
|రూ. 19.99 లక్షలు