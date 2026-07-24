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మార్కెట్లోకి సరికొత్త కియా సైరోస్ ఎలక్ట్రిక్ SUV- ధర ఎంతంటే?

కియా సైరోస్ ఈవీ (Kia Syros EV) రూ. 13.49 లక్షల ప్రారంభ ధరతో భారతదేశంలో అధికారికంగా లాంఛ్ అయింది.

Kia Syros EV Launched in India
Kia Syros EV Launched in India (Photo Credit- Kia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 10:23 AM IST

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Hyderabad: కియా ఇండియా దేశంలో తన సరికొత్త ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ SUV సైరోస్‌ (Syros EV)ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. భారత్‌లోనే తయారైన మోడళ్లలో క్యారెన్స్ క్లావిస్ EV తర్వాత ఈ బ్రాండ్ నుంచి వస్తున్న రెండో ఎలక్ట్రిక్ వాహనం ఇది.

దీని ధరల వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఎంట్రీ-లెవల్ 42kWh వేరియంట్ ధర రూ. 13.49 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే పెద్దదైన 51.4kWh ఎక్స్‌టెండెడ్ రేంజ్ వెర్షన్ ధర రూ. 16.99 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. టాప్-స్పెక్ ఎక్స్-లైన్ ER ధర రూ. 19.99 లక్షలుగా ఉంది. ఈ సరికొత్త వాహనం డెలివరీలు జులై 30 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.

Kia Syros EV
Kia Syros EV (Photo Credit- Kia)

డిజైన్ పరంగా మొదటి చూపులో సైరోస్ EV దాని సంప్రదాయ ICE మోడల్ మాదరిగానే కన్పిస్తుంది. కియా దీనిలో పెద్దగా మార్పులు చేయలేదు. మొత్తం ఆకారంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. కానీ కొన్ని EV-స్పెసిఫిక్ మార్పులు దీన్ని విభిన్నంగా నిలబెడతాయి.

Kia Syros EV Rear Profile
Kia Syros EV Rear Profile (Photo Credit- Kia)

వాటిలో క్లోజ్డ్-ఆఫ్ డిజిటల్ టైగర్ ఫేస్, రీడిజైన్ చేసిన బంపర్లు, ఐస్ క్యూబ్ LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, స్టార్ మ్యాప్ లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, ఏరో-ఆప్టిమైజ్డ్ అల్లాయ్ వీల్స్, ఫ్లష్-ఫిట్టింగ్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి. కియా ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని మొత్తం తొమ్మిది బాహ్య రంగుల్లో అందిస్తోంది. వీటిలో X-లైన్ కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన మ్యాట్ గ్రాఫైట్ రంగు కూడా ఉంది.

Kia Syros EV
Kia Syros EV (Photo Credit- Kia)

కియా సైరోస్ EV ధర వివరాలు:

వేరియంట్లుధరలు (ఎక్స్​-షోరూమ్)
HTK (42kWh)రూ. 13.49 లక్షలు
HTK+ (42kWh)రూ. 14.99 లక్షలు
HTX (42kWh)రూ. 15.99 లక్షలు
HTK+ ER (51.4kWh)రూ. 16.99 లక్షలు
HTX ERరూ. 17.99 లక్షలు
HTX+ ERరూ. 19.49 లక్షలు
X-Line ERరూ. 19.99 లక్షలు

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