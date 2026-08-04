కియా నుంచి సరికొత్త SUV- 'కియా సొరెంటో' బుకింగ్స్ ప్రారంభం!
లాంఛ్కు ముందే కియా ఇండియా తన కొత్త సొరెంటో (Kia Sorento) SUV బుకింగ్స్ను ప్రారంభించింది. ఈ కారుకు సంబంధించిన అధికారిక టీజర్ను కూడా కంపెనీ విడుదల చేసింది.
Published : August 4, 2026 at 1:59 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా దేశంలో తన కొత్త కియా సొరెంటో (Kia Sorento) బుకింగ్స్ ప్రారంభించింది. దీంతోపాటు కంపెనీ ఈ త్రీ-రో (3-Row) ఎస్యూవీకి సంబంధించిన అధికారిక టీజర్ను కూడా విడుదల చేసింది.
కాగా, ఈ కారు ఇదివరకే భారతదేశంలో రోడ్ టెస్టింగ్ సమయంలో పలుమార్లు కనిపించింది. ఈ కారును కొనుగోలు చేయాలనుకునే కస్టమర్లు కియా అధికారిక డీలర్షిప్ల ద్వారా లేదా కియా ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ వేదికగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
కియా సోరెంటో ఎక్స్టీరియర్: కంపెనీ విడుదల చేసిన టీజర్ పెద్దగా వివరాలను వెల్లడించలేదు, ఈ SUVలో చాలా భాగాన్ని కప్పి ఉంచారు. అయినప్పటికీ, ఇది కియా సోరెంటో ఫ్రంట్-ఎండ్ డిజైన్ను కొంతవరకు చూపిస్తుంది. ఇందులో టీ-షేప్ (T-shape) LED డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు (DRLs), నిలువుగా అమర్చిన హెడ్లైట్లు, ఫ్రంట్ బంపర్ గణనీయమైన భాగం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
దీనితో పాటు, కారులో పొడవైన రూఫ్లైన్, స్పష్టంగా కనిపించే రూఫ్ రైల్స్, నిటారుగా ఉండే స్టాన్స్ (Stance) కూడా కనిపిస్తాయి. కియా సొరెంటో 4.8 మీటర్ల కంటే కొంచెం ఎక్కువ పొడవును కలిగి ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఈ కారు కియా ప్రస్తుత ఎస్యూవీ లైన్-అప్లో అన్నింటికంటే అగ్రస్థానంలో (టాప్ మోడల్గా) నిలవనుంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో దీని 5, 6, 7-సీటర్ వెర్షన్లను విక్రయిస్తున్నప్పటికీ, భారతదేశంలోకి రాబోయే మోడల్ 6, 7-సీటర్ లేఅవుట్లలో వచ్చే అవకాశం ఉంది
కియా సోరెంటో పవర్ట్రెయిన్: గ్లోబల్ మార్కెట్లలో, కియా సోరెంటో 224 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే 1.6-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్తో లభిస్తోంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఈ SUV 'ఆల్-వీల్ డ్రైవ్' (AWD) విధానంతో లభిస్తున్నప్పటికీ, భారతదేశంలో ఇది ఏయే ఆప్షన్లతో వస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా ఉంది.
కియా సోరెంటో ఇంటీరియర్: దీని క్యాబిన్ గ్లోబల్ మోడల్ను పోలి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఫీచర్ల పరంగా, ఇందులో ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కోసం డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల డిస్ప్లేలు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవెల్ 2 ADAS సూట్ వంటివి ఉండవచ్చు.
కియా సోరెంటో ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: కియా సోరెంటో ధర సుమారుగా రూ. 45 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుందని అంచనా. మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత, ఇది స్కోడా కోడియాక్, వోక్స్వ్యాగన్ టేరాన్, జీప్ మెరిడియన్ వంటి ప్రీమియం త్రీ-రో SUVలతో తలపడనుంది.
ముఖ్యంగా, కియా ఈ ఏడాది భారతదేశంలో మూడు వాహనాలను విడుదల చేయనుంది. వాటిలో కియా సోరెంటో ఒకటి. ఇటీవల విడుదలైన కియా సైరోస్ EV తర్వాత ఇప్పుడు ఇది మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న డీజిల్-ఓన్లీ కియా కార్నివాల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా కియా కార్నివాల్ హైబ్రిడ్ను కూడా పరిచయం చేయనున్నారు.