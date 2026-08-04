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కియా నుంచి సరికొత్త SUV- 'కియా సొరెంటో' బుకింగ్స్ ప్రారంభం!

లాంఛ్​కు ముందే కియా ఇండియా తన కొత్త సొరెంటో (Kia Sorento) SUV బుకింగ్స్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ కారుకు సంబంధించిన అధికారిక టీజర్‌ను కూడా కంపెనీ విడుదల చేసింది.

Kia Sorento SUV: Bookings Now Open in India, Launch Soon
Kia Sorento SUV: Bookings Now Open in India, Launch Soon (Photo Credit- Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 1:59 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా దేశంలో తన కొత్త కియా సొరెంటో (Kia Sorento) బుకింగ్స్ ప్రారంభించింది. దీంతోపాటు కంపెనీ ఈ త్రీ-రో (3-Row) ఎస్‌యూవీకి సంబంధించిన అధికారిక టీజర్‌ను కూడా విడుదల చేసింది.

కాగా, ఈ కారు ఇదివరకే భారతదేశంలో రోడ్ టెస్టింగ్ సమయంలో పలుమార్లు కనిపించింది. ఈ కారును కొనుగోలు చేయాలనుకునే కస్టమర్లు కియా అధికారిక డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా లేదా కియా ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్ వేదికగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.

కియా సోరెంటో ఎక్స్​టీరియర్: కంపెనీ విడుదల చేసిన టీజర్ పెద్దగా వివరాలను వెల్లడించలేదు, ఈ SUVలో చాలా భాగాన్ని కప్పి ఉంచారు. అయినప్పటికీ, ఇది కియా సోరెంటో ఫ్రంట్-ఎండ్ డిజైన్‌ను కొంతవరకు చూపిస్తుంది. ఇందులో టీ-షేప్ (T-shape) LED డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు (DRLs), నిలువుగా అమర్చిన హెడ్‌లైట్లు, ఫ్రంట్ బంపర్ గణనీయమైన భాగం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

Front profile of the Kia Sorento SUV
Front profile of the Kia Sorento SUV (Photo Credit- Kia India)

దీనితో పాటు, కారులో పొడవైన రూఫ్‌లైన్, స్పష్టంగా కనిపించే రూఫ్ రైల్స్, నిటారుగా ఉండే స్టాన్స్ (Stance) కూడా కనిపిస్తాయి. కియా సొరెంటో 4.8 మీటర్ల కంటే కొంచెం ఎక్కువ పొడవును కలిగి ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఈ కారు కియా ప్రస్తుత ఎస్‌యూవీ లైన్-అప్‌లో అన్నింటికంటే అగ్రస్థానంలో (టాప్ మోడల్‌గా) నిలవనుంది. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో దీని 5, 6, 7-సీటర్ వెర్షన్లను విక్రయిస్తున్నప్పటికీ, భారతదేశంలోకి రాబోయే మోడల్ 6, 7-సీటర్ లేఅవుట్‌లలో వచ్చే అవకాశం ఉంది

కియా సోరెంటో పవర్‌ట్రెయిన్: గ్లోబల్ మార్కెట్లలో, కియా సోరెంటో 224 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే 1.6-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్‌తో లభిస్తోంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఈ SUV 'ఆల్-వీల్ డ్రైవ్' (AWD) విధానంతో లభిస్తున్నప్పటికీ, భారతదేశంలో ఇది ఏయే ఆప్షన్లతో వస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా ఉంది.

కియా సోరెంటో ఇంటీరియర్: దీని క్యాబిన్ గ్లోబల్ మోడల్‌ను పోలి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఫీచర్ల పరంగా, ఇందులో ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కోసం డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల డిస్‌ప్లేలు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవెల్ 2 ADAS సూట్ వంటివి ఉండవచ్చు.

Interior of the Kia Sorento SUV
Interior of the Kia Sorento SUV (Photo Credit- Kia India)

కియా సోరెంటో ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: కియా సోరెంటో ధర సుమారుగా రూ. 45 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుందని అంచనా. మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత, ఇది స్కోడా కోడియాక్, వోక్స్‌వ్యాగన్ టేరాన్, జీప్ మెరిడియన్ వంటి ప్రీమియం త్రీ-రో SUVలతో తలపడనుంది.

Rear profile of the Kia Sorento SUV
Rear profile of the Kia Sorento SUV (Photo Credit- Kia India)

ముఖ్యంగా, కియా ఈ ఏడాది భారతదేశంలో మూడు వాహనాలను విడుదల చేయనుంది. వాటిలో కియా సోరెంటో ఒకటి. ఇటీవల విడుదలైన కియా సైరోస్ EV తర్వాత ఇప్పుడు ఇది మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న డీజిల్-ఓన్లీ కియా కార్నివాల్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా కియా కార్నివాల్ హైబ్రిడ్‌ను కూడా పరిచయం చేయనున్నారు.

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