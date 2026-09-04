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భారత్‌లో కియా తొలి ప్రీమియం SUV 'సోరెంటో' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

కియా మోటార్స్ ఇండియా ప్రీమియం 3-వరుసల SUV విభాగంలోకి సరికొత్త "సోరెంటో" మోడల్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోకి కియా బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్, ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ వాహనం ఇదే.

కియా సోరెంటో
కియా సోరెంటో (ఫొటో క్రెడిట్: Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 4:26 PM IST

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Hyderabad: కొరియన్ వాహన తయారీ సంస్థ కియా భారతదేశంలో "కియా సోరెంటో" (Kia Sorento) అనే కొత్త SUVని విడుదల చేసింది. అంతర్జాతీయంగా ప్రజాదరణ పొందిన నాలుగో తరం (MQ4) సోరెంటో మోడల్‌కు ఇది ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్. ప్రముఖ మిడ్-సైజ్ SUV సెల్టోస్‌ కంటే పై విభాగంలో, ఒక ప్రీమియం త్రీ-రో (7-సీటర్) ICE మోడల్‌గా కియా దీనిని తీసుకొచ్చింది. దీని ధర రూ. 27.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ వాహనాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అనంతపురంలో ఉన్న కంపెనీ ప్లాంట్‌లో తయారు చేస్తున్నారు.

కంపెనీ ఈ వాహనాన్ని HTE, HTE(O), HTK, HTK(A), HTX, HTX(A) అనే ఆరు ప్రధాన వేరియంట్లలో (ట్రిమ్ స్థాయిలలో) అందిస్తోంది. ఇది రెండు ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది: 1.6-లీటర్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్. HTX, HTX(A) వేరియంట్లలో ఈ రెండు ఇంజిన్ ఆప్షన్లతోనూ 'ఆల్-వీల్-డ్రైవ్' (AWD) సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది.

కియా సోరెంటో ధర వివరాలు: కియా సోరెంటో ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 27.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 7-సీట్ల HTE బేస్ వేరియంట్ ధర కాగా, టాప్-స్పెక్ HTX(A) బ్లాక్ లైన్ AWD వేరియంట్ ధర రూ. 40.39 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది.

FeaturesDetails
sound system12-speaker Bose
sunroofPanoramic
displayDual 12.3-inch + HUD
seat6 or 7, Ventilated front, Power adjust
Safety10 airbags, digital IRVM, auto parking, front-rear dashcam, Level 2+ ADAS
Special thingsReal-time generative AI (a global first)

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో ఎనిమిది ఎక్స్​టీరియర్ రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:

  • గ్రావిటీ గ్రే (Gravity Grey)
  • గ్లేసియర్ వైట్ పెర్ల్ (Glacier White Pearl)
  • ఇంపీరియల్ బ్లూ (Imperial Blue)
  • అరోరా బ్లాక్ పెర్ల్ (Aurora Black Pearl)
  • ప్యూటర్ ఆలివ్ (Pewter Olive)
  • డార్క్ గన్ మెటల్ (Dark Gun Metal)
  • ఐవరీ సిల్వర్ (Ivory Silver)
  • మాగ్మా రెడ్ (Magma Red)

బుకింగ్ వివరాలు: ఈ కొత్త SUV బుకింగ్​లు భారత్​లో ప్రారంభయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 25,000 టోకెన్ మొత్తాన్ని చెల్లించి కియా అధికారిక వెబ్‌సైట్ (Kia India Official Website) ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో లేదా మీకు సమీపంలోని అధీకృత కియా డీలర్‌షిప్‌లలో ఈ వాహనాన్ని నేరుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.

కియా సోరెంటో
కియా సోరెంటో (ఫొటో క్రెడిట్: Kia India)

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: రూ. 27.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో, కియా సోరెంటో భారతదేశంలో స్కోడా కోడియాక్ (Skoda Kodiaq), టయోటా ఫార్చ్యూనర్ (Toyota Fortuner), వోక్స్‌వ్యాగన్ టైరాన్ (Volkswagen Tayron), జీప్ మెరిడియన్ (Jeep Meridian), మహింద్రా XUV 700 వంటి ఇతర ప్రీమియం SUVలతో తలపడనుంది.

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