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వాహనదారులకు షాకిచ్చిన కియా.. జులై 1 నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి!

ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా వాహనదారులకు షాక్ ఇచ్చింది. వచ్చే జులై 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా తన అన్ని కార్ల ధరలను 2 శాతం వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది.

2026 Kia Sonet
2026 Kia Sonet (Image credit- Kia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 8:24 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా (Kia India) దేశంలో విక్రయించే తన అన్ని మోడళ్ల ధరలను పెంచాలని నిర్ణయించింది. వచ్చే జులై 1, 2026 నుంచి భారతదేశంలో విక్రయించే అన్ని కియా కార్ల ధరలను 2 శాతం వరకు పెంచనున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ధరల పెంపునకు గల కారణాలు?: ఇన్‌పుట్ ఖర్చులు (ఉత్పత్తి వ్యయం), నిర్వహణ వ్యయాలు పెరగడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ఈ కార్ల తయారీ సంస్థ వెల్లడించింది. కారు మోడల్, వేరియంట్‌ను బట్టి ఈ ధరల పెంపులో మార్పు ఉంటుంది. అయితే ప్రతి కారుకు లభించే ఫీచర్లు, వాటి వాల్యూలో ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా చూసుకుంటామని కియా ఇండియా స్పష్టం చేసింది.

కియా ఇండియా ప్రస్తుతం దేశంలో సుమారు ఎనిమిది రకాల మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. వీటిలో కియా కార్నివాల్, EV6, కియా EV9 మోడళ్లను 'కంప్లీట్లీ బిల్ట్ యూనిట్స్' (CBU)గా విక్రయిస్తున్నారు. స్థానికంగా తయారయ్యే మోడళ్లలో కియా సోనెట్, సైరోస్, సెల్టోస్, కారెన్స్ క్లావిస్, కారెన్స్ క్లావిస్ EV వంటి కార్లు ఉన్నాయి.

ప్రస్తుతం ఈ కార్ల ధరలు ఎంట్రీ-లెవల్ కియా సోనెట్ (Kia Sonet)కు రూ. 7.33 లక్షల నుంచి మొదలై, టాప్-ఎండ్ కియా క్లావిస్ ఈవీ (Kia Clavis EV)కు రూ. 25 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. మరోవైపు కియా కార్నివాల్, EV6, కియా EV9 మోడళ్ల ప్రారంభ ధరలు వరుసగా రూ. 59.45 లక్షలు, రూ. 67.98 లక్షలు, రూ. 1.3 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉన్నాయి.

ఇదిలా ఉండగా ఇటీవలే గ్లోబల్ NCAP భారతదేశంలో తయారైన కియా సోనెట్‌పై క్రాష్ టెస్ట్ నిర్వహించింది. ఈ టెస్ట్‌లో అది అత్యంత నిరాశాజనకమైన పనితీరును కనబరిచి, కేవలం సింగిల్-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ను మాత్రమే దక్కించుకుంది. అయితే ఇది ప్రత్యేకంగా దక్షిణాఫ్రికా మార్కెట్​ కోసమే భారతదేశంలో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వేరియంట్ అని గమనించాలి. ఈ వెర్షన్​ను కేవలం దక్షిణాఫ్రికా మార్కెట్​కు మాత్రమే ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఇకపోతే గ్లోబల్ NCAP క్రాష్​ టెస్ట్​లో ఈ కాంపాక్ట్ SUV, వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణలో 34 పాయింట్లకు గాను 21.29 పాయింట్లు, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్‌లో 49 పాయింట్లకు గాను 28.57 పాయింట్లను మాత్రమే పొందగలిగింది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

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