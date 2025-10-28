ETV Bharat / technology

కియా తొలి CNG కారు లాంఛ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

మార్కెట్​లోకి "కియా కారెన్స్‌" CNG వెర్షన్- వివరాలు మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!

Kia Carens CNG launched in India
Kia Carens CNG launched in India (Photo Credit- Kia India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా తన మొట్టమొదటి CNG కారు "కియా కారెన్స్‌"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ CNG కిట్ MPV ప్రీమియం (O) ట్రిమ్‌లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. పెట్రోల్ కారెన్స్ ధర రూ. 10.99 లక్షలు ఉండగా, ఈ CNG కిట్​ను అదనంగా రూ. 77,900 చెల్లించి డీలర్-స్థాయి ఫిట్‌మెంట్‌గా జోడించుకోవచ్చు.

కియా కారెన్స్ CNG స్పెసిఫికేషన్లు: కియా కారెన్స్ కోసం లోవాటో CNG కిట్‌ను సరఫరా చేస్తోంది. ఈ కిట్​ను కియా కారెన్స్ 1.5-లీటర్, సహజంగా ఆశించిన పెట్రోల్ ఇంజిన్‌కు అమర్చారు. ఈ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 113 bhpని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే CNG ఫ్యూయెల్​తో దీని శక్తి తగ్గుతుంది. కానీ ప్రస్తుతం దీని పవర్ గణాంకాలు అందుబాటులో లేవు. కియా కారెన్స్ CNG ఫ్యాక్టరీ-ఫిటెడ్ యూనిట్ కాకపోవడం, హోమోలోగేట్ చేయకపోవడం వల్ల కంపెనీ దీని కచ్చితమైన పవర్, మైలేజ్ గణాంకాలను వెల్లడించలేదు.

ఈ కియా కారెన్స్ CNG కిట్ 3-సంవత్సరాలు/లక్ష కిలోమీటర్ల థర్డ్-పార్టీ వారంటీతో వస్తుంది. ఆసక్తికరంగా కియా తన CNG కిట్‌ల కోసం థర్డ్-పార్టీ సప్లయర్​ని ఎంచుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. అయితే దాని సహోదర సంస్థ హ్యుందాయ్ తన CNG వాహనాల కోసం ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌లను ఉపయోగిస్తుంది. ఇకపోతే కియా కారెన్స్ 114 bhp ఉత్పత్తి చేసే 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్‌తో కూడా రావడం గమనించదగ్గ విషయం.

కియా కారెన్స్ ప్రీమియం (O) వేరియంట్ ఫీచర్లు: కియా కారెన్స్ ఈ వేరియంట్‌లో యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో కూడిన 8-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, రెండవ & మూడవ వరుసల కోసం రూఫ్-మౌంటెడ్ AC వెంట్స్, రెండవ వరుస సీట్ల కోసం వన్-టచ్ ఎలక్ట్రిక్ టంబుల్, సెమీ-లెథెరెట్ అప్హోల్స్టరీ, కీలెస్ ఎంట్రీ, ఎలక్ట్రిక్ ORVMలు, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా, రియర్‌వ్యూ కెమెరా ఉన్నాయి. CNG కిట్ ద్వారా బూట్ స్పేస్ ఎంత తగ్గుతుందో ఇంకా తెలియనప్పటికీ ఈ MPV పెట్రోల్, డీజిల్ వేరియంట్లలో 216 లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌ను అందిస్తుంది.

భద్రతా ఫీచర్లు: సెక్యూరిటీ కోసం ఇందులో 6 ఎయిర్‌బ్యాగులు, ABS అండ్ EBD, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, బ్రేక్ అసిస్ట్, వెహికల్ స్టెబిలిటీ మేనేజ్‌మెంట్, డౌన్‌హిల్ బ్రేక్ కంట్రోల్, ఆల్-వీల్ డిస్క్ బ్రేక్‌లు, TPMS, ISOFIX పాయింట్లు, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు ఉన్నాయి. గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్‌లో ఈ కియా కారెన్స్ 3-స్టార్ రేటింగ్‌ను పొందింది.

TAGGED:

KIA CARENS CNG PRICE
KIA CARENS CNG ENGINE
KIA CARENS CNG SPECIFICATIONS
CARENS CNG 2025
KIA CARENS CNG LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కమ్మని "ఉసిరికాయల ముక్కల పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో సంవత్సరం నిల్వ!

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.