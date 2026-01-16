నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్తో "క్లావిస్" కొత్త ట్రిమ్- ధర ఎంతంటే?
కియా కారెన్స్ క్లావిస్ కొత్త HTE(EX) ట్రిమ్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : January 16, 2026 at 12:08 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా తన MPV కియా కారెన్స్ క్లావిస్ లైనప్ను కొత్త లోయర్ మిడ్-స్పెక్ HTE(EX) వేరియంట్తో అప్డేట్ చేసింది. కంపెనీ ఈ వేరియంట్ను రూ. 12.55 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కారు ఇప్పటికే ఉన్న HTE(O), HTK వేరియంట్ల మధ్య స్థానం పొందిన HTE(EX), HTE(O) ట్రిమ్తో పోలిస్తే కొన్ని ప్రత్యేక ఫీచర్లను జోడిస్తుంది. వాటిలో ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్ ఒకటి. ఈ ఫీచర్ ఇంతకు ముందు కేవలం HTK+(O) ట్రిమ్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది.
కియా కారెన్స్ క్లావిస్ HTE(EX) వేరియంట్లు: ఈ కొత్త HTE(EX) ట్రిమ్ HTE(O) ట్రిమ్లోని అన్ని ఫీచర్లనూ అందిస్తుంది. వీటిలో 16-అంగుళాల స్టైల్డ్ వీల్స్, ఎలక్ట్రికల్గా సర్దుబాటు చేయగల వింగ్ మిర్రర్లు, ఆటో హెడ్లైట్లు, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లేతో కూడిన 8.0-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, రివర్స్ కెమెరా ఉన్నాయి.
అదనంగా, ఈ ట్రిమ్లో HTK ట్రిమ్లోని ఇంకొన్ని ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లాంప్స్, LED క్యాబిన్ లైటింగ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, డ్రైవర్ పవర్ విండో కోసం వన్-టచ్ ఆపరేషన్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ ట్రిమ్ అతిపెద్ద ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్ను చేర్చడం. ఇది ఇంతకుముందు కేవలం HTK+(O) ట్రిమ్లో మాత్రమే లభించేది. కస్టమర్లకు కారెన్స్ క్లావిస్ను నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్తో కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని అందించడం ఇదే మొదటిసారి అని కియా ఇండియా చెబుతోంది.
కియా కారెన్స్ క్లావిస్ HTE(EX) ధర:
|కియా కారెన్స్ క్లావిస్ HTE(EX) వేరియంట్లు
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|1.5-లీటర్, నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ MT
|రూ. 12.55 లక్షలు
|1.5-లీటర్, T-GDI టర్బో-పెట్రోల్ MT
|రూ. 13.42 లక్షలు
|1.5-లీటర్, టర్బో-డీజిల్ MT
|రూ. 14.53 లక్షలు
ఈ కొత్త ట్రిమ్ ధర HTE(O) ట్రిమ్ లెవల్ కంటే సుమారు రూ. 50,000 ఎక్కువ, హై-స్పెక్ HTK వేరియంట్ కంటే సుమారు రూ. 45,000 తక్కువ.
కియా కారెన్స్ క్లావిస్ HTE(EX) ఇంజిన్: పవర్ట్రెయిన్ పరంగా, కియా కారెన్స్ క్లావిస్ ఈ కొత్త HTE(EX) ట్రిమ్ ఇప్పటికే ఉన్న 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్ ఎంపికలతో లభిస్తుంది. వీటితో పాటు మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ ప్రామాణికంగా ఉంటుంది.