బడ్జెట్ ధరలో ఆటోమేటిక్ ఫీచర్లు- కియా 'కారెన్స్ క్లావిస్'లో సరికొత్త వేరియంట్లు
సరికొత్త ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లతో కియా కారెన్స్ క్లావిస్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది. బడ్జెట్ ధరలోనే అత్యాధునిక టెక్నాలజీ, డ్రైవింగ్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తూ కస్టమర్ల మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా కియా ఇండియా వీటిని ప్రవేశపెట్టింది.
Published : September 18, 2026 at 2:16 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా తన పాపులర్ కియా కారెన్స్ క్లావిస్ (Kia Carens Clavis) శ్రేణిలోని బేస్ వేరియంట్లలో సరికొత్త ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పటివరకు ఈ MPV బేస్ లెవెల్ వేరియంట్లు అయిన HTE (O), HTE (EX) కేవలం మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్తో మాత్రమే లభించేవి. కానీ ఇప్పుడు కంపెనీ కియా క్యారెన్స్ క్లావిస్లోని ఈ రెండు వేరియంట్లలో 1.5-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ట్రాన్స్మిషన్ (DCT) ఆప్షన్ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
అంతేకాకుండా, ఎంట్రీ-లెవల్ HTE ట్రిమ్ కంటే ఒక స్థాయి పైన ఉండే HTE (O) వేరియంట్లో, ఇప్పుడు 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్తో కూడిన 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ (AT) ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది.
కియా క్యారెన్స్ క్లావిస్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ల ధరల వివరాలు: ధరల విషయానికొస్తే, టర్బో-పెట్రోల్ DCT సెటప్తో కూడిన కియా కారెన్స్ HTE (O) ధర రూ. 14.67 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, డీజిల్ ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ ధర రూ. 15.82 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. అలాగే, దీనికంటే ఒక స్థాయి పైన ఉండే HTE (EX) వేరియంట్ టర్బో-పెట్రోల్ DCT వెర్షన్ ధరను రూ. 15.22 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
|వేరియంట్ (Variant)
|ఇంజిన్ & గేర్బాక్స్
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|HTE (O)
|1.5L టర్బో-పెట్రోల్ (7-స్పీడ్ DCT)
|రూ. 14.67 లక్షలు
|HTE (EX)
|1.5L టర్బో-పెట్రోల్ (7-స్పీడ్ DCT)
|రూ. 15.22 లక్షలు
|HTE (O)
|1.5L డీజిల్ (6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్)
|రూ. 15.82 లక్షలు
ఆటోమేటిక్ ప్యాక్తో లభించే అదనపు ఫీచర్లు:
ఈ కొత్త ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లలో వినియోగదారుల సౌకర్యం కోసం కియా కొన్ని ప్రత్యేక ఫీచర్లను కూడా జోడించింది:
- మోషన్ సెన్సార్తో కూడిన స్మార్ట్ కీ
- పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్
- ఎకో, నార్మల్, స్పోర్ట్ డ్రైవ్ మోడ్స్
- ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ (EPB)
- రిమోట్ ఇంజిన్ స్టార్ట్
ఈ కొత్త ఫీచర్ల గురించి కియా ఇండియా మార్కెటింగ్ & సేల్స్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అతుల్ సూద్ మాట్లాడుతూ.. "భారతీయ వినియోగదారులు తమ రోజువారీ ప్రయాణాల్లో మరింత సౌకర్యాన్ని, విలాసాన్ని కోరుకుంటున్నారు. అందుకే మన దేశంలో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఇప్పుడు ఒక అత్యవసర ఫీచర్గా మారుతోంది" అని అన్నారు.
"కియా కారెన్స్ క్లావిస్ (Kia Carens Clavis)లోని బడ్జెట్ (Value) వేరియంట్లలో ఈ కొత్త ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్లను తీసుకురావడం ద్వారా, మేము టర్బో-పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ల రూపంలో మరింత మంది కస్టమర్లకు ఈ సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నాము. కస్టమర్ల మారుతున్న అవసరాలను గుర్తించి, వారికి తగిన ప్రాధాన్యతనిచ్చే మా నిబద్ధతకు ఈ నిర్ణయం ఒక నిదర్శనం. కియా బ్రాండ్ నుంచి కస్టమర్లు ఆశించే ప్రీమియం అనుభూతి, ప్రాక్టికాలిటీ, అత్యాధునిక టెక్నాలజీ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా, వారికి మరిన్ని ఎక్కువ ఆప్షన్లను అందించడమే మా లక్ష్యం." - అతుల్ సూద్, కియా ఇండియా మార్కెటింగ్ & సేల్స్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్