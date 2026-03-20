ETV Bharat / technology

కియా క్లావిస్​ EVలో కొత్తగా 6 సీట్ల ఆప్షన్- GT-Line, X-Line ట్రిమ్​లు కూడా వచ్చాయ్

కియా ఇండియా తన MPV అయిన కియా కారెన్స్ క్లావిస్ కోసం మోడల్ ఇయర్ అప్‌డేట్‌ను విడుదల చేసింది.

Kia Carens Clavis EV
Kia Carens Clavis EV (Photo Credit- Kia India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా, తన MPV మోడల్ 'కియా కారెన్స్' కోసం ఒక అప్డేట్​ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా కొత్త 'GT-Line', 'X-Line' ట్రిమ్‌లతో పాటు 6-సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్​ను పరిచయం చేసింది. శైలి (Styling), క్యాబిన్ అమరిక పరంగా వినియోగదారులకు మరింత విస్తృత శ్రేణి ఎంపికలను అందించడమే ఈ అప్డేట్ ప్రధాన ఉద్దేశం.

ఇప్పటివరకు కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV కేవలం 7-సీట్ల MPVగా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. అయితే దీని ICE మోడల్‌లో మాత్రం 6-సీట్ల ఆప్షన్ అప్పటికే అందుబాటులో ఉంది. ఈ తాజా అప్‌డేట్‌తో, కియా రెండవ వరుసలో 'కెప్టెన్ సీట్లు' కలిగిన 6-సీట్ల లేఅవుట్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ లేఅవుట్ HTX (E), HTX, HTX+, GTX, GTX+, X-Line వంటి పలు ట్రిమ్‌లలో అందుబాటులో ఉంది.

అంతేకాకుండా ఈ కారులోని 7-సీట్ల లేఅవుట్ గతంలో మాదిరిగానే GTX, GTX+, X-Line వేరియంట్లలో అందుబాటులో కొనసాగుతుంది. కొత్తగా జోడించిన GT-Line ట్రిమ్‌లు (GTX, GTX+) అనేక బాహ్య కాస్మెటిక్ అప్డేట్​లు కలిగి ఉన్నాయి. వీటిలో కొత్త అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్లు, లైమ్-ఫినిష్ బ్రేక్ కాలిపర్లు, మెటల్ పెడల్స్ ఉన్నాయి.

మరోవైపు, కారెన్స్ క్లావిస్ X-Line ఎక్స్​టెండెడ్ రేంజ్ వేరియంట్ డార్క్ గన్ మెటల్, అరోరా బ్లాక్ పెర్ల్ వంటి ఫినిషింగ్‌లతో కూడిన, మరింత ముదురు రంగు ఎక్స్​టీరియర్ ఎలిమెంట్​లను కలిగి ఉంది. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, కియా తన GTX+, X-Line వంటి ఉన్నత శ్రేణి వేరియంట్లలో డిజిటల్ కీ, బ్యాటరీ హీటర్ సాంకేతికత వంటి అంశాలను జోడించింది.

స్టాండర్డ్ రేంజ్ వేరియంట్‌లను కూడా, కొత్త 16-అంగుళాల బ్లాక్ హై-గ్లోస్ ఏరో అల్లాయ్ వీల్స్​తో పరిచయం చేశారు. క్లావిస్ GT-Line, X-Line ట్రిమ్‌ల ధరలు అవి ఆధారపడి (వాటిని ఏ వేరియంట్‌ల ఆధారంగా రూపొందించారో వాటి కంటే అధిక ధరతో ఉన్నాయి) ఉన్న వేరియంట్ల కంటే రూ. 50,000 అధిక ధరతో లభిస్తాయి. GTX వేరియంట్​ను HTX 51.4 kWh వేరియంట్ ఆధారంగా రూపొందించగా, GTX+, X-Line వేరియంట్‌లను HTX+ 51.4 kWh ట్రిమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు.

యాంత్రికంగా ఈ కారులో ఎటువంటి మార్పులూ చేయలేదు. కారెన్స్ క్లావిస్ EV రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలను అందిస్తుంది. అవి: 42 kWh, 51.4 kWh. ఇవి వరుసగా 404 km, 490 km కంటే ఎక్కువ పరిధిని (Range) అందిస్తాయని పేర్కొన్నారు. అయితే, వాస్తవ ప్రపంచంలో దీని పరిధి సుమారు 380 km ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఈ కారుకు శక్తిని అందించే ఎలక్ట్రిక్ మోటారు, చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో 133 bhp, పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో 169 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే ఈ రెండు కాన్ఫిగరేషన్లలోనూ టార్క్ అవుట్‌పుట్ స్థిరంగా 255 Nm వద్దే ఉంటుంది. ఎంచుకున్న వేరియంట్, బ్యాటరీ కాన్ఫిగరేషన్‌ను బట్టి అప్డేటెడ్ కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV ధరలు రూ. 17.99 లక్షల నుంచి రూ. 24.99 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటాయి.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.