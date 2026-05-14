BaaSతో కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV లాంఛ్- రూ. 12.84 లక్షలకే కొనొచ్చు

కియా తన కియా కారెన్స్ క్లావిస్​ EV కోసం 'Battery-as-a-Service' (BaaS) ఫైనాన్సింగ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దీనివల్ల వాహనం ప్రారంభ ధర తగ్గుతుంది.

Kia Carens Clavis EV Launched With BaaS Option At Rs 12.84 Lakh (Photo Credit- Kia India)
Published : May 14, 2026 at 2:35 PM IST

Hyderabad: దక్షిణ కొరియా కార్ల తయారీ సంస్థ కియా భారత్​లో తన 'మేడ్-ఇన్-ఇండియా' ఎలక్ట్రిక్ కారు 'కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV' కోసం 'Battery-as-a-Service' (BaaS) ఫైనాన్సింగ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. EV యాజమాన్యాన్ని సులభతరం చేయడమే లక్ష్యంగా కస్టమర్లకు ఆర్థిక వెసులుబాటు కల్పించేందుకు ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.

ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల లాభం ఏంటి?: EV ధరలో బ్యాటరీ అత్యంత ఖరీదైన భాగం. అయితే ఈ BaaS ప్రోగ్రాం ద్వారా, బ్యాటరీ ధరను చెల్లించకుండానే వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు. దీనివల్ల వాహనం ప్రారంభ ధర తగ్గుతుంది. అయితే ఆ తర్వాత కిలోమీటర్​ చొప్పున నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

'BaaSతో EV కొనడం ఇంకా సులభం': ఈ BaaS ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభంపై కియా ఇండియా చీఫ్ సేల్స్ ఆఫీసర్ సన్‌హాక్ పార్క్ మాట్లాడారు. "కియా ఇండియాలో సస్టైనబిలిటీ అంటే కేవలం ఎలక్ట్రిక్ కార్లు తేవడం మాత్రమే కాదు.. కస్టమర్లకు EV వాడకాన్ని ఈజీగా, ప్రాక్టికల్‌గా మార్చే పూర్తి ఎకోసిస్టమ్‌ను తయారు చేయడం" అని ఆయన అన్నారు.

ఈ క్రమంలో "బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ మోడల్ ఆ దిశగా వేసిన కీలక అడుగు. దీంతో తక్కువ ప్రారంభ ఖర్చుతో, ఎక్కువ ఆర్థిక వెసులుబాటుతో కస్టమర్లు అడ్వాన్స్‌డ్ EV టెక్నాలజీని వాడుకోవచ్చు" అని పార్క్ తెలిపారు.

ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతూ.. "మా మొదటి మేడ్-ఇన్-ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EVతో మొదలుపెట్టి, భారత్‌లో ఒక స్మార్ట్, సస్టైనబుల్ మొబిలిటీని తీసుకురావాలన్న మా విస్తృత లక్ష్యానికి ఈ పథకం తొలి అడుగు" అని జోడించారు.

కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV BaaS ఫైనాన్స్ ప్రోగ్రాం: కియా ఇండియా ఫ్లెక్సిబుల్ డ్యూయల్-లోన్ ఆప్షన్‌తో ద్వారా EV యాజమాన్యాన్ని మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి BaaS ఫైనాన్స్ ప్రోగ్రామ్‌ను ప్రారంభిస్తోంది. విశేషమేంటంటే, ఈ పథకానికి ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finserv వంటి దేశంలోని ప్రముఖ ఫైనాన్సర్లు మద్దతు ఇస్తున్నారు.

ఈ కొత్త డ్యూయల్-లోన్ ఫైనాన్సింగ్ స్ట్రక్చర్‌ కింద ఛాసిస్, బ్యాటరీ కోసం వేర్వేరు లోన్ అకౌంట్లు ఉంటాయి. ఇది EV యాజమాన్యంలో మరింత పారదర్శకత, సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది.

నివేదికల ప్రకారం, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక ఫైనాన్సింగ్ ప్లాన్‌ను అందిస్తుంది. దీనిలో కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV ఓనర్‌షిప్ కేవలం రూ. 51,520 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీనికి అదనంగా, కిలోమీటరుకు రూ. 3.3 చొప్పున ట్రాన్స్‌పరెంట్ బ్యాటరీ రీపేమెంట్ ప్లాన్ కూడా ఉంటుంది. ఇది కియా కారెన్స్ క్లావిస్ EV ఓనర్‌షిప్ అనుభవాన్ని అవాంతరాలు లేనిదిగా, పూర్తిగా కస్టమర్-కేంద్రీకృతంగా మారుస్తుంది.

కియా కేరెన్స్ క్లావిస్ EV: K-Charge ప్లాట్‌ఫామ్ హైలైట్స్

BaaS ఫైనాన్స్ ప్రోగ్రామ్‌తో పాటు, MyKia యాప్‌లోని K-Charge ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా కస్టమర్లు దేశవ్యాప్తంగా 15,000+ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను వాడుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా EV రూట్ ప్లానింగ్, రియల్-టైమ్ ఛార్జర్ లభ్యత, అనుకూలమైన చెల్లింపు ఎంపికల వంటి ఫీచర్లను కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. EV వినియోగాన్ని మరింత ప్రోత్సహించేందుకు, 100కు పైగా కియా డీలర్‌షిప్‌లలో DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్లు ఉన్నాయి. వీటికి దేశవ్యాప్తంగా 267+ EV-రెడీ వర్క్‌షాప్‌ల నెట్‌వర్క్ సపోర్ట్ ఉంది.

