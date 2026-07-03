BMW CE-04 లుక్తో కీవే 'హైప్వోల్ట్-R' లాంఛ్- ఏథర్, TVSలకు సవాల్!
భారత మార్కెట్లోకి BMW CE-04 ప్రీమియం లుక్తో 'కీవే హైప్వోల్ట్-ఆర్' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ విడుదలయింది. రూ.1.99 లక్షల ధరతో ఇది టీవీఎస్ ఎక్స్, ఏథర్ అపెక్స్ 450 మోడళ్లతో నేరుగా తలపడనుంది.
Published : July 3, 2026 at 5:11 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ టూ-వీలర్ బ్రాండ్ కీవే (Keeway) భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'హైప్వోల్ట్-ఆర్' (Hypevolt-R)ను విడుదల చేసింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ధరను రూ. 1.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాదరణ పొందిన 'బీఎండబ్ల్యూ సీఈ-04' (BMW CE-04) డిజైన్ పోలికలతో అల్ట్రా-మోడరన్ లుక్లో వచ్చిన ఈ ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. భారత మార్కెట్లో ఇప్పటికే మంచి పట్టున్న 'టీవీఎస్ ఎక్స్' (TVS X), 'ఏథర్ అపెక్స్ 450' (Ather Apex 450) వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
బుకింగ్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో దీని బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కీవే ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ (keeway-india.com/hypevolt) ద్వారా రూ. 5,000 టోకెన్ మొత్తాన్ని చెల్లించి ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
హైప్వోల్ట్-ఆర్ బ్యాటరీ, పర్ఫార్మెన్స్ వివరాలు: ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లో నికెల్-మాంగనీస్ కోబాల్ట్ (NMC) సెల్స్తో కూడిన రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లను అందించారు. వీటి మొత్తం సామర్థ్యం 5kWh. ఇందులోని మిడ్-మౌంటెడ్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్ (PMSM) గరిష్ఠంగా 16.09 bhp పవర్, 72Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సింగిల్ ఛార్జ్పై ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గరిష్ఠంగా 180 కిలోమీటర్ల ఇండియన్ డ్రైవింగ్ సైకిల్ (IDC) రేంజ్ను ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 115 కిలోమీటర్లు. అలాగే 'స్పోర్ట్స్ మోడ్'లో ఇది 0 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని 2.3 సెకన్లలోనే అందుకోగలదు. ఈ ఈ-స్కూటర్ సుమారు మూడు గంటల్లో 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీ రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- క్రిస్టల్ వైట్
- ప్లాటినం గ్రే
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|రంగు ఎంపికలు
|బుకింగ్ అమౌంట్
|రూ. 1,99,000
|క్రిస్టల్ వైట్ | ప్లాటినం గ్రే
|రూ. 5,000
కొలతలు, వీల్స్: ఈ సరికొత్త పర్ఫార్మెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 2,044 mm పొడవు, 798 mm వెడల్పు, 1,130 mm ఎత్తును కలిగి ఉంది. దీని వీల్బేస్ 1,454 mm కాగా, సీట్ ఎత్తు 770 mm. ఈ స్కూటర్కు రెండు వైపులా 14-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ను అమర్చారు. అలాగే 130 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉండటంతో నగరంలోని ఫ్లైఓవర్లు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు, హైవేలపై ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రయాణించగలదు.
బాడీ ఫ్రేమ్, సస్పెన్షన్: ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ హై-కార్బన్ స్టీల్తో తయారు చేసిన 'కేజ్ ఫ్రేమ్' (Cage frame) బాడీ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంది. ఇక సస్పెన్షన్ విషయానికి వస్తే, హైప్వోల్ట్-ఆర్ ముందు భాగంలో 33mm ట్యూబ్ అప్రైట్ షాక్ అబ్జార్బర్ (Upright shock absorber) , వెనుక భాగంలో ఐదు స్థాయిల్లో అడ్జస్ట్ చేసుకునే వీలున్న (Five-level) హైడ్రాలిక్ షాక్ అబ్జార్బర్ను అందించారు.
స్టోరేజ్, బరువు: ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ సీటు కింద 27 లీటర్ల భారీ అండర్-సీట్ స్టోరేజ్ (Storage) సామర్థ్యాన్ని అందించారు. దీనివల్ల హెల్మెట్ లేదా ఇతర వస్తువులను సులభంగా దాచుకోవచ్చు. ఇక ఈ స్కూటర్ మొత్తం బరువు (Curb weight) 140 కేజీలుగా ఉంది.