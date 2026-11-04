కవాసకి నుంచి సరికొత్త బైక్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
కవాసకి భారతదేశంలో తన సరికొత్త స్ట్రీట్ మోటార్సైకిల్ 'Z650 S' వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.59 లక్షలు.
Published : November 4, 2026 at 5:42 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ కవాసకి భారత మార్కెట్లో సరికొత్త 'Z650 S' వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. ఈ మోడల్ ధరను కంపెనీ రూ. 7.59 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. సరికొత్త స్టైలింగ్, అధునాతన ఫీచర్లు, కొత్త కలర్ ఆప్షన్లతో వచ్చిన ఈ మోటార్సైకిల్, కవాసకి ఇండియా ప్రసిద్ధ 'Z-సిరీస్' శ్రేణిలో చేరింది. విభిన్న వర్గాల రైడర్ల కోసం అందుబాటులో ఉన్న ఈ సిరీస్లో ఇప్పటికే Z300, Z650RS, Z900, Z1100 వంటి మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఇందులో ఇటీవలే విడుదలైన Z300 ప్రారంభ స్థాయి (ఎంట్రీ-లెవల్) మోడల్గా ఉండగా Z900, Z1100 బైక్లు ఈ శ్రేణిలో అత్యున్నత స్థానంలో కొనసాగుతున్నాయి.
కవాసకి Z650 S డిజైన్: ఈ కొత్త Z650 S మోటార్సైకిల్ కవాసకి సిగ్నేచర్ 'సుగోమి' (Sugomi) శైలి డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ఇది బైక్కు వెడల్పాటి రూపాన్ని, మరింత మస్క్యులర్ ట్యాంక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ (ప్యానెల్స్)ను అందిస్తుంది. కంపెనీ తన ఐకానిక్ 'సూపర్నేకెడ్' (Supernaked) డిజైన్ ప్రొఫైల్ను ఇందులోనూ కొనసాగించింది. అలాగే, ఈ బైక్ ముందు, వెనుక భాగాలలో ఆధునిక ఎల్ఈడీ (LED) లైటింగ్ను అందించారు.
కవాసకి Z650 S ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ కొత్త మోడల్లో అప్డేట్ చేసిన లేఅవుట్తో 4.3-అంగుళాల TFT కలర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ ఉంది. అదనంగా, కవాసకి అధికారిక యాప్ ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది.
భద్రత, రైడింగ్ అనుభూతిని మెరుగుపరచడానికి ఇందులో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఎకనామికల్ రైడింగ్ ఇండికేటర్, డ్యూయల్ ఛానల్ ABS వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అదనంగా ఆప్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్ను యాక్సెసరీగా జోడించుకునే అవకాశం ఉంది.
కవాసకి Z650 S పవర్ట్రెయిన్: ఈ మోటార్సైకిల్లో 649cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ను అందించారు. ఇది 67 bhp పవర్, 64 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు 6-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ను అనుసంధానించారు. ఈ బైక్లో అసిస్ట్ & స్లిప్పర్ క్లచ్తో పాటు డ్యూయల్-థ్రాటిల్ వాల్వ్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది. అలాగే, కొత్త 'కవాసకి Z650 S' 805 mm సీట్ ఎత్తును, 15 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
కవాసకి Z650 S హార్డ్వేర్: హార్డ్వేర్ పరంగా చూస్తే, ఈ కొత్త మోటార్సైకిల్ ట్యూబులర్ డైమండ్ ఫ్రేమ్ను కలిగి ఉంది. దీని ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్, వెనుక భాగంలో హారిజాంటల్ బ్యాక్-లింక్ సస్పెన్షన్ను అందించారు. ఈ బైక్లో 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ముందు వైపు 120-సెక్షన్, వెనుక వైపు 160-సెక్షన్ వెడల్పాటి టైర్లను కలిగి ఉన్నాయి.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ బైక్ 'పెర్ల్ బ్లిజార్డ్ వైట్/క్యాండీ లైమ్ గ్రీన్' (Pearl Blizzard White/Candy Lime Green) కలర్ స్కీమ్లో లభిస్తుంది.