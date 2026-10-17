స్ట్రీట్ఫైటర్ లుక్లో 'కవాసకి Z300'- కొనే ఆలోచన ఉంటే ఓసారి చూసేయండి!
కవాసాకి ఇండియా తన అప్కమింగ్ 'కవాసాకి Z300' (Kawasaki Z300) మోడల్ను భారతదేశంలో ఆవిష్కరించింది. దీని ధరను అక్టోబర్ 20న వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.
Published : October 17, 2026 at 9:04 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం బైక్ తయారీ సంస్థ కవాసకి ఇండియా తన Z-సిరీస్లోకి మరో సరికొత్త మోడల్ను తీసుకొస్తోంది. 'కవాసకి Z300' పేరుతో ఆవిష్కరించిన ఈ మోడల్ను 'నింజా 300' ఆధారంగా రూపొందించారు. ఈ బైక్లో నిటారుగా కూర్చునే రైడింగ్ పొజిషన్, పెద్ద మోడల్ అయిన Z900 నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన స్టైలింగ్, అప్డేట్ చేసిన ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
కవాసకి Z300 ఇంజిన్ & గేర్బాక్స్: కొత్త Z300 'నింజా 300'లో ఉన్నటువంటి అదే 296cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 39 hp పవర్, 26.1 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఈ మోటార్సైకిల్కు చెందిన పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లను కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. ధర ప్రకటన రోజే ఈ వివరాలు కూడా వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ సెగ్మెంట్లో చాలా బైక్లు సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్తో వస్తుండగా, ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్తో Z300 ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. అయితే దీని పనితీరు, ధరకు తగ్గ విలువ ఉందా లేదా అనేదానిపై పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర వివరాలు వెల్లడైన తర్వాతే స్పష్టత వస్తుంది.
కవాసకి Z300 డిజైన్, ఫీచర్లు: కవాసకి Z300 Z-సిరీస్లో ప్రత్యేకమైన అగ్రెసివ్ స్టైలింగ్తో వస్తోంది. దీని మొత్తం డిజైన్ను కవాసకి Z900 నుంచి తీసుకున్నారు. అయితే పూర్తి ఫెయిరింగ్ లేకపోవడంతో ఇది ఒక క్లాసిక్ 'స్ట్రీట్ఫైటర్' లుక్లో కన్పిస్తుంది. ఈ బైక్ను బెంగళూరులో జరిగిన ఓ ఈవెంట్లో ఆవిష్కరించారు. ఇది 'నింజా 300'కు భిన్నంగా వెడల్పాటి సింగిల్-పీస్ హ్యాండిల్బార్, నిటారుగా ఉండే రైడింగ్ పొజిషన్తో వస్తోంది. రోజువారీ వాడకానికి మరింత సౌకర్యంగా ఉండేలా ఈ సెటప్ను డిజైన్ చేశారు.
బైక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్లో మరో కీలక మార్పు ఉంది. 'కవాసకి నింజా 300'లో ఉన్న సెమీ-డిజిటల్ క్లస్టర్కు బదులుగా, 'Z300'లో TFT డిస్ప్లేను ఇచ్చారు. ఇది స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీతో పాటు పలు కనెక్టెడ్ ఫీచర్లతో వస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ అప్కమింగ్ 'కవాసకి Z300' భారత మార్కెట్లో రెండు రంగులలో లభించనుంది. అవి:
- గ్రీన్ (Green)
- బ్లాక్ (Black)
కవాసకి Z300 ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: నివేదికల ప్రకారం, కవాసాకి సంస్థ అక్టోబర్ 20న ఈ కొత్త Z300 ధరను ప్రకటించనుంది. బుకింగ్లు ఒకరోజు ముందు నుంచే ప్రారంభం కానున్నాయి. భారత మార్కెట్లో ఈ మోటార్సైకిల్ కంపెనీ Z-సిరీస్లో ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్గా నిలవనుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 'నింజా 300' ధర రూ. 3.34 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే, కొత్త 'Z300' ధర రూ. 3 లక్షల లోపే ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ధర రేంజ్లో ఇది 'KTM 390 Duke', 'TVS Apache RTR 310' వంటి మోడళ్లతో తలపడనుంది. ట్విన్-సిలిండర్ 'నేకెడ్' (naked) మోటార్సైకిల్ కోసం చూస్తున్న కొనుగోలుదారులనే లక్ష్యంగా కంపెనీ ఈ మోడల్ను తీసుకువస్తోంది.