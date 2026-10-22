స్ట్రీట్ఫైటర్ లుక్లో కవాసకి 'Z300' వచ్చేసిందోచ్- ధర ఎంతంటే?
కవాసాకి ఇండియా తన 'కవాసాకి Z300' (Kawasaki Z300) మోడల్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ బైక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 3.24 లక్షలు.
Published : October 22, 2026 at 4:15 PM IST
Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'కవాసకి Z300' మోటార్సైకిల్ భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. బెంగళూరులో ఇటీవల నిర్వహించిన ఓ ఈవెంట్లో ఈ బైక్ను ఆవిష్కరించిన కంపెనీ, తాజాగా దీని ధరను వెల్లడిస్తూ లాంఛ్ చేసింది. భారత మార్కెట్లో దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 3.24 లక్షలుగా నిర్ణయించింది. ప్రసిద్ధ 'కవాసకి నింజా 300' ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ మోడల్ కంపెనీ Z-సిరీస్ పోర్ట్ఫోలియోలోనే అత్యంత చౌకైన ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్గా నిలించింది. దీని డిజైన్ ఎలిమెంట్స్, స్టైలింగ్ ప్రముఖ 'కవాసకి Z900'లోని సుగోమి డిజైన్ లాంగ్వెజ్ నుంచి ప్రేరణ పొందాయి. అయితే ఫుల్ ఫెయిరింగ్ లేకపోవడంతో ఇది పక్కా క్లాసిక్ 'స్ట్రీట్ఫైటర్' లుక్లో కన్పిస్తోంది.
కవాసకి Z300 పవర్ట్రెయిన్: ఇందులో 'నింజా 300'లో ఉన్నటువంటి అదే 296cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 11,000 rpm వద్ద 39hp పవర్, 10,000 rpm వద్ద 26.1Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను జత చేశారు. ఈ సెగ్మెంట్లో చాలా వరకు సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్తో వస్తుండగా, ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్తో ఈ మోటార్సైకిల్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
కవాసకి Z300 డిజైన్: పైన పేర్కొన్నట్లుగా, కొత్త 'కవాసకి Z300' డిజైన్ పరంగా 'Z900' నుంచి ప్రేరణ పొందింది. ఇందులో కవాసకి సిగ్నేచర్ 'సుగోమి' స్టైలింగ్ను పొందుపరిచారు. ఈ నేక్డ్ స్ట్రీట్ఫైటర్ డిజైన్ శైలికి అనుగుణంగా 'Z300'లో వెడల్పాటి, నిటారుగా ఉండే సింగిల్-పీస్ హ్యాండిల్బార్ను అమర్చారు. దీని ఎర్గోనామిక్స్ రైడర్కు ఉత్సాహభరితమైన రైడింగ్ అనుభూతిని అందించడంతో పాటు ప్రయాణ సౌకర్యానికి మధ్య చక్కని సమతుల్యతను చేకూరుస్తాయి.
ఇక ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, భద్రత కోసం ఈ బైక్లో డ్యూయల్-ఛానల్ ABSను ప్రామాణికంగా అందిస్తున్నారు. దీంతోపాటు ప్రీమియం 'నింజా 500'లో ఉన్నటువంటి ఆధునిక రివర్స్ LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను ఇందులో అమర్చడం విశేషం.
కవాసకి Z300 కలర్ ఆప్షన్లు: భారతదేశంలో ఈ మోటార్సైకిల్ రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- లైమ్ గ్రీన్ (Lime Green)
- బ్లాక్ (Black)
కవాసకి Z300 హార్డ్వేర్: ఈ నేకెడ్ స్ట్రీట్ఫైటర్ లుక్లో ఉన్న ఈ 'కవాసకి Z300' మోటార్సైకిల్ 'నింజా 300'లో ఉపయోగించిన అదే పటిష్టమైన ట్యూబులర్ డైమండ్ ఫ్రేమ్తో వస్తుంది. సస్పెన్షన్ విషయానికొస్తే, దీని ముందు భాగంలో 37mm టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనుక భాగంలో ప్రీలోడ్-అడ్జస్టబుల్ మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి.
ఇక దీని ఇతర విడిభాగాలను కూడా 'నింజా 300' నుంచే తీసుకున్నారు. ఈ బైక్ కూడా అదే 17 అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్పై నడుస్తుంది. అలాగే బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. ముందు చక్రానికి 290mm పెటల్ డిస్క్, వెనుక చక్రానికి 220mm పెటల్ డిస్క్ బ్రేక్స్ను అమర్చారు.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: కంపెనీ దీని ధరను రూ. 3.24 లక్షలుగా నిర్ణయించింది. ఈ ధర రేంజ్లో ఇది KTM 390 డ్యూక్ (రూ. 2.85 లక్షలు), TVS అపాచీ RTR 310 (రూ. 2.30 లక్షలు) మోడళ్లతో తలపడనుంది.